Kevin De Bruyne trở lại Etihad trong màu áo Napoli ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League. Man City phải nhờ bàn thắng của Rayan Cherki ở phút 86 mới có được trận hòa 2-2. Trong ngày gặp lại người cũ, đội bóng của HLV Enzo Maresca bộc lộ những hạn chế trong cách tổ chức tấn công và cung cấp bóng cho Erling Haaland.

Haaland và Man City đang rất nhớ De Bruyne?

Man City nhớ khả năng sáng tạo của De Bruyne

Từ khi gia nhập Man City năm 2015 đến tháng 4/2025, De Bruyne tạo ra 827 cơ hội, trong đó có 193 cơ hội lớn và đóng góp 117 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Bỉ dẫn đầu giải đấu ở cả 3 thống kê trong giai đoạn này.

De Bruyne đặc biệt nguy hiểm với những đường chọc khe xuyên qua hàng phòng ngự và các quả tạt sớm từ hai biên. Khả năng quan sát và chuyền bóng chính xác ở cự ly dài giúp anh đưa đồng đội vào tư thế dứt điểm ngay cả khi đối phương chưa kịp tổ chức phòng ngự. Nhờ đó, Man City từng rất lợi hại trong những pha chuyển trạng thái tấn công.

Haaland thiếu bóng trước Napoli

Man City kiểm soát bóng 63% và thực hiện 17 cú sút trước Napoli, nhưng Haaland chỉ có 14 lần chạm bóng. Tiền đạo người Na Uy đã trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn cho đội chủ sân Etihad.

Tại Ngoại hạng Anh mùa 2023/24, những cơ hội De Bruyne tạo ra cho Haaland có tổng bàn thắng kỳ vọng lên tới 4,6, cao nhất trong số các cặp cầu thủ phối hợp kiến tạo và dứt điểm tại giải đấu. De Bruyne thường tung ra đường chuyền đúng lúc Haaland thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ, giúp tiền đạo người Na Uy phát huy tốc độ và khả năng dứt điểm trong vòng cấm.

Cherki xuất sắc theo cách riêng

Cherki đang dẫn đầu Man City với 20 cơ hội tạo ra tại Ngoại hạng Anh và đã ghi 8 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Tiền vệ người Pháp có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý bóng bằng cả hai chân và rất nguy hiểm khi đối mặt với các hậu vệ trong không gian hẹp.

Trong khi Cherki sở trường rê bóng, đột phá và phối hợp ở khu vực sát vòng cấm, De Bruyne thường tạo ra sự khác biệt bằng những đường chuyền bất ngờ từ xa. Hai cầu thủ mang đến những cách tiếp cận khung thành đối phương khác nhau.

Maresca cần cải thiện hàng công

Man City vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 21,9 bàn thắng kỳ vọng sau 11 vòng đấu, song họ chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Việc thường xuyên bị dẫn trước khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn khi đối thủ lùi sâu phòng ngự để bảo vệ tỷ số.

Nhiệm vụ của Maresca là xây dựng lối chơi phù hợp với sở trường của Cherki, đồng thời cải thiện sự kết nối giữa hàng tiền vệ và Haaland. Man City từng mất nhiều năm để hoàn thiện những bài phối hợp tấn công dưới thời De Bruyne và quá trình ấy khó được rút ngắn bằng những bản hợp đồng đắt tiền.