De Bruyne đá hỏng phạt đền, Napoli thua đội cuối bảng

De Bruyne bị thủ môn Filip Stankovic cản phá quả phạt đền ở phút 68, khiến Napoli bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.

Napoli gây thất vọng khi để thua Venezia 0-1 trên sân Pier Luigi Penzo tối 17/10. Trước cuộc đối đầu này, đội chủ nhà đứng cuối bảng sau 6 trận toàn thua tại Serie A, trong khi Napoli được đánh giá cao hơn về lực lượng.

HLV Massimiliano Allegri không sử dụng De Bruyne và Rasmus Hojlund trong đội hình xuất phát. Lorenzo Lucca được trao cơ hội đá chính, còn Billy Gilmour góp mặt ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Napoli gặp khó khăn trước hàng phòng ngự tập trung của Venezia và không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp một.

Phút 49, Akor Adams tận dụng sai sót của Amir Rrahmani để ghi bàn mở tỷ số cho Venezia. Bị dẫn trước, Allegri lần lượt đưa De Bruyne, Hojlund và Alisson Santos vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công.

Cơ hội gỡ hòa đến với Napoli ở phút 68, khi Hojlund bị phạm lỗi trong vùng cấm. De Bruyne nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền, nhưng cú sút của tiền vệ người Bỉ bị thủ môn Filip Stankovic cản phá.

Theo Corriere della Sera, De Bruyne mới đá hỏng quả phạt đền thứ hai sau 18 lần thực hiện trong sự nghiệp. Thống kê cho thấy tình huống tại Venezia hiếm gặp với một cầu thủ vốn có khả năng xử lý tốt những thời điểm quyết định.

Sau pha bỏ lỡ, Napoli tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Stankovic có thêm những tình huống cứu thua quan trọng, giúp Venezia bảo vệ chiến thắng 1-0.

Kết quả này mang về ba điểm đầu tiên cho Venezia tại Serie A 2026/27, đồng thời đánh dấu màn ra mắt thuận lợi của HLV Davide Nicola. Trước đó, đội bóng đã sa thải Giovanni Stroppa sau chuỗi kết quả thất vọng.

Ngược lại, Napoli nhận thất bại thứ năm trên mọi đấu trường mùa này. Theo Mundo Deportivo, đội bóng của Allegri trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 2009. Trước chuyến làm khách Venezia, Napoli cũng vừa thua Villarreal 1-3 tại Champions League.

De Bruyne trở thành tâm điểm vì bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa rõ ràng nhất, nhưng vấn đề của Napoli không chỉ nằm ở một quả phạt đền. Đội bóng thiếu hiệu quả trong khâu tạo cơ hội và dứt điểm, dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.