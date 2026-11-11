De Bruyne có thể rời Napoli sau mâu thuẫn với các đồng đội

Theo truyền thông Italy, phòng thay đồ Napoli đang xuất hiện những bất ổn liên quan đến Kevin De Bruyne.

Tờ Il Mattino tiết lộ tiền vệ 35 tuổi được cho là đã xảy ra bất hòa với một số đồng đội, trong đó có Rasmus Hojlund, cựu tiền đạo Manchester United.

Đội trưởng Giovanni Di Lorenzo cũng được nhắc đến, bên cạnh Lorenzo Lucca, người từng tranh cãi trực tiếp với De Bruyne trên sân trong thất bại 1-4 trước Porto tuần trước.

Kevin De Bruyne chuẩn bị rời Napoli trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Nguồn: Shutterstock Editorial

Những căng thẳng này có thể khiến De Bruyne cân nhắc rời Napoli ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn đến mùa hè năm sau, kèm điều khoản cho phép đội bóng Italy gia hạn thêm một năm.

Tuy nhiên, khả năng chia tay sớm đang được đặt ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa tiền vệ người Bỉ và một số thành viên đội bóng được cho là không còn tốt đẹp.

De Bruyne gia nhập Napoli vào mùa hè năm 2025, sau khi khép lại hành trình 10 năm thành công rực rỡ tại Manchester City. Dù được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của nhà đương kim vô địch Italy, tiền vệ này được cho là gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới.

Kể từ khi cập bến sân Diego Armando Maradona, De Bruyne đã có 36 lần ra sân, ghi 9 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo. Riêng mùa giải này, anh đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 15 trận đấu.

Kevin De Bruyne và Rasmus Hojlund được cho là đã xảy ra xích mâu thuẫn ở Ý. Nguồn: Getty

Trước khi chuyển đến Italy, De Bruyne từng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử Manchester City.

Anh có tổng cộng 422 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester, đóng góp 285 lần trực tiếp vào bàn thắng.

Trong 10 năm khoác áo Man City, cầu thủ người Bỉ giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 2 FA Cup và 5 League Cup.

Nếu những thông tin về khả năng chia tay Napoli trở thành sự thật, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của De Bruyne, đặc biệt khi anh mới chỉ gia nhập đội bóng Italy chưa đầy hai năm.