Khi thiết kế tủ bếp, nhiều gia đình thường dành một khoang bên dưới để đặt bình gas, có thể ngay dưới bếp nấu hoặc lệch sang một bên. Phần diện tích còn lại đôi khi được tận dụng để chứa chai lọ, túi nilon và các vật dụng ít dùng. Khi đóng cánh tủ, bình gas cùng dây dẫn được giấu kín, giúp căn bếp trông gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, khoang đặt bình gas không giống ngăn tủ đựng nồi chảo thông thường. Khu vực này cần được bố trí phù hợp để hạn chế nguy cơ tích tụ khí gas, đồng thời thuận tiện kiểm tra và xử lý khi có sự cố. Nếu gia đình đang đặt bình gas trong tủ bếp, hãy lưu ý 4 vấn đề sau.

Không thiết kế khoang đặt bình gas kín hoàn toàn

Đây là yêu cầu quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua khi làm tủ bếp. Nhiều gia đình chú trọng giấu bình gas để căn bếp đẹp mắt mà chưa quan tâm đúng mức đến khả năng lưu thông không khí bên trong.

Khí gas hóa lỏng (LPG) khi rò rỉ có thể tích tụ ở những vị trí thấp do hơi gas nặng hơn không khí. Nếu bình được đặt trong khoang tủ kín, khí thoát ra khó phân tán, làm tăng nguy cơ tích tụ và cháy nổ.

Vì vậy, khoang chứa bình gas cần có phương án thông gió phù hợp, đặc biệt ở khu vực thấp. Gia đình có thể trao đổi với đơn vị thi công và nhân viên kỹ thuật gas để lựa chọn cách bố trí khe thông gió an toàn, tránh tình trạng khe bị đồ đạc che kín.

Nếu khoang tủ hiện tại đóng kín hoàn toàn, nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra và tư vấn phương án cải tạo hoặc chuyển bình đến vị trí phù hợp hơn.

Không tận dụng khoang chứa bình gas để đựng đồ

Do bình gas thường không chiếm hết diện tích khoang tủ, một số gia đình có thói quen đặt thêm chai lọ, túi nilon, nước lau nhà, bình xịt côn trùng hoặc dụng cụ vệ sinh. Tuy nhiên, tốt nhất nên dành riêng khu vực này cho bình gas và các phụ kiện đi kèm.

Đồ đạc đặt xung quanh có thể cản trở thông gió, chèn ép dây dẫn hoặc khiến việc tiếp cận van bình khi cần thiết trở nên khó khăn. Đặc biệt, không nên để các chất dễ cháy hoặc bình xịt trong cùng khoang chứa.

Bình gas cần được đặt thẳng đứng trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn. Không đặt bình nằm ngang, nghiêng hoặc cố ép bình vào khoang tủ có kích thước không phù hợp.

Bố trí bình gas cách xa nguồn nhiệt và nguồn phát tia lửa

Bình gas cần được đặt ở vị trí phù hợp, tránh nguồn nhiệt và những nơi có khả năng phát sinh tia lửa điện. Theo hướng dẫn sử dụng bình gas dân dụng 12 kg của Gas Petrolimex được dẫn trong tài liệu gốc, khoảng cách với các vị trí này cần ít nhất 1,5 m.

Gia đình cũng không nên tận dụng khoang chứa bình gas để lắp ổ cắm điện, đặt ổ điện kéo dài hoặc bố trí thiết bị điện không phù hợp. Việc có mặt đá hay vách tủ ngăn cách không đồng nghĩa với việc vị trí đặt bình đã bảo đảm an toàn.

Nếu chuẩn bị làm tủ bếp mới, nên trao đổi trước với đơn vị thi công và nhân viên kỹ thuật gas để xác định vị trí đặt bình, đường đi của dây dẫn và khoảng cách cần thiết. Tính toán ngay từ đầu sẽ thuận tiện hơn so với sửa chữa khi tủ đã hoàn thiện.

Kiểm tra bình, dây dẫn và khóa van sau khi sử dụng

Bình gas đặt khuất trong tủ thường ít được quan sát hơn bình đặt ở vị trí thông thoáng. Vì vậy, những dấu hiệu bất thường ở dây dẫn và các mối nối có thể dễ bị bỏ sót.

Gia đình nên kiểm tra định kỳ xem dây dẫn có bị gập, nứt, phồng, chèn ép hoặc có dấu vết chuột cắn hay không. Bộ điều áp và dây dẫn cần được thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không nên chờ đến khi xuất hiện hư hỏng mới xử lý.

Mỗi lần đổi bình, hãy yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín của hệ thống trước khi sử dụng. Gia đình cũng có thể cân nhắc lắp thiết bị cảnh báo rò rỉ LPG tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sau mỗi lần nấu ăn, nên khóa van bình gas. Nếu phát hiện mùi gas bất thường, không bật hoặc tắt thiết bị điện, không sử dụng lửa để kiểm tra. Hãy khóa van nếu có thể thực hiện an toàn, mở cửa để thông gió mà không thao tác với thiết bị điện, rời khỏi khu vực và gọi đơn vị cung cấp gas hoặc lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài.

Căn bếp gọn gàng là điều nhiều gia đình hướng đến, nhưng với khu vực đặt bình gas, tính thẩm mỹ không nên được ưu tiên hơn an toàn. Khoang chứa cần thông thoáng, không bị chất thêm đồ đạc và phải thuận tiện cho việc kiểm tra, khóa van. Nếu vị trí hiện tại không đáp ứng được những yêu cầu này, gia đình nên cân nhắc điều chỉnh thay vì tiếp tục sử dụng theo thói quen.