Đặt bình gas trong khoang tủ giúp căn bếp gọn gàng hơn, nhưng nếu thiết kế không phù hợp, khí rò rỉ có thể tích tụ và gây nguy hiểm. Gia đình cần đặc biệt chú ý khả năng thông gió, vị trí đặt bình và việc kiểm tra hệ thống gas định kỳ.

Nhiều gia đình hiện nay thiết kế một khoang riêng bên dưới tủ bếp để đặt bình gas. Cách bố trí này giúp che đi bình gas và dây dẫn, tạo cảm giác ngăn nắp cho khu vực nấu nướng.

Tuy nhiên, khoang chứa bình gas không giống những ngăn tủ dùng để đựng nồi chảo hay vật dụng nhà bếp thông thường. Nếu thiết kế quá kín, đặt bình gần nguồn nhiệt hoặc không kiểm tra dây dẫn thường xuyên, nguy cơ mất an toàn có thể tăng lên.

Nếu gia đình đang đặt bình gas trong tủ bếp, dưới đây là 4 vấn đề cần lưu ý.

Hình minh họa

Khoang tủ phải có đường thông gió

Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu nhưng dễ bị bỏ qua. Nhiều gia đình chú trọng việc che bình gas cho đẹp mắt mà không tính đến khả năng lưu thông không khí bên trong khoang tủ.

Khí gas hóa lỏng (LPG) khi rò rỉ có thể tích tụ ở vị trí thấp do hơi gas nặng hơn không khí. Nếu bình nằm trong khoang tủ kín, khí thoát ra khó phân tán, làm tăng nguy cơ hình thành môi trường dễ cháy nổ.

Vì vậy, khoang chứa bình cần có đường thông gió phù hợp, đặc biệt ở khu vực thấp. Gia đình có thể sử dụng cánh tủ dạng nan hoặc thiết kế khe thông gió theo tư vấn của đơn vị chuyên môn. Các khe này cũng cần được giữ thông thoáng, không để đồ đạc che chắn.

Nếu khoang tủ hiện tại kín hoàn toàn, nên nhờ nhân viên kỹ thuật gas kiểm tra và tư vấn phương án cải tạo hoặc chuyển bình đến vị trí phù hợp hơn.

Không tận dụng khoang chứa bình gas để đựng đồ

Khoảng trống xung quanh bình gas thường khiến nhiều người muốn tận dụng để cất chai lọ, túi nilon, nước lau nhà hoặc dụng cụ vệ sinh. Tuy nhiên, tốt nhất nên dành riêng khoang này cho bình gas và các phụ kiện đi kèm.

Việc nhồi nhét đồ đạc có thể cản trở thông gió, chèn ép dây dẫn hoặc gây khó khăn khi cần thao tác với van bình. Đặc biệt, không nên để cồn, bình xịt dễ cháy hay vật liệu dễ bắt lửa trong cùng khoang.

Bình gas cần được đặt thẳng đứng trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn. Không đặt bình nằm ngang hoặc nghiêng để cố đóng cánh tủ nếu kích thước khoang không phù hợp.

Chú ý khoảng cách với bếp và thiết bị điện

Không nên mặc định rằng có mặt đá hoặc vách tủ ngăn cách thì việc đặt bình gas ngay bên dưới bếp nấu đã bảo đảm an toàn.

Theo hướng dẫn sử dụng bình gas dân dụng 12 kg của Gas Petrolimex được bài viết dẫn lại, bình gas cần cách nguồn nhiệt và những vị trí có khả năng phát sinh tia lửa ít nhất 1,5 m. Gia đình nên đối chiếu hướng dẫn của nhà cung cấp và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho hệ thống gas đang sử dụng.

Không tận dụng khoang chứa bình gas để lắp ổ cắm điện, đặt ổ điện kéo dài hoặc bố trí thiết bị có thể phát sinh tia lửa không phù hợp.

Nếu chuẩn bị làm tủ bếp mới, nên trao đổi trước với đơn vị thi công và nhân viên kỹ thuật gas để xác định vị trí đặt bình, đường đi dây dẫn và khoảng cách an toàn. Việc tính toán từ đầu sẽ thuận tiện hơn so với sửa chữa sau khi tủ đã hoàn thiện.

Kiểm tra dây dẫn, van và mối nối định kỳ

Do bình gas nằm khuất trong tủ, những dấu hiệu bất thường ở dây dẫn và các mối nối có thể dễ bị bỏ sót. Gia đình nên kiểm tra định kỳ xem dây có bị gập, nứt, phồng, chèn ép hoặc có dấu vết chuột cắn hay không.

Dây dẫn và bộ điều áp cần được thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không nên đợi đến khi hư hỏng mới xử lý. Khi đổi bình, hãy yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.

Nếu có điều kiện, gia đình có thể lắp thiết bị cảnh báo rò rỉ LPG tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, nên duy trì thói quen khóa van bình sau mỗi lần nấu ăn.

Một căn bếp gọn gàng là điều nhiều gia đình mong muốn, nhưng với bình gas, sự thông thoáng, khả năng kiểm tra và khoảng cách an toàn cần được ưu tiên hơn yếu tố thẩm mỹ. Nếu khoang tủ hiện tại không đáp ứng những yêu cầu cần thiết, gia đình nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra và điều chỉnh, thay vì tiếp tục sử dụng theo thói quen.