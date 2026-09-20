Lyon3 - 0RennesHiệp 2 — phút 75'

75'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Lyon 3 - 0 Rennes.

73'Lyon duy trì cách biệt ba bàn áp đảo

Bước sang phút 73, Rennes dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%) và được hưởng phạt góc 3 - 7 nhưng hoàn toàn bế tắc trước khung thành đối phương. Trái lại, Lyon chơi cực kỳ hiệu quả khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm 13 - 8, trong đó trúng đích vượt trội 7 - 1 để củng cố vững chắc lợi thế dẫn 3 - 0.

64'Lyon rút Pavel Šulc ra nghỉ ngơi

Phút 64, Lyon quyết định rút Pavel Šulc ra nghỉ và đưa Khalis Merah vào sân. Khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Groupama Stadium, ban huấn luyện đội chủ nhà có lý do để giữ an toàn cho Šulc, người trước đó vừa phải nhận một thẻ vàng ở phút 60.

62'Rennes làm mới hàng công với Ludovic Blas

Phút 62, Rennes tiến hành thay đổi nhân sự khi Ludovic Blas được tung vào sân để thế chỗ Eliezer Mayenda. Bị dẫn trước 0-3, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

61'Lyon duy trì cách biệt an toàn

Bước sang phút 61, Lyon vẫn nắm giữ lợi thế dẫn 3-0 vô cùng an toàn nhờ sự hiệu quả vượt trội trong khâu tấn công. Dù Rennes cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 49% - 51%, các đợt lên bóng của đội khách gần như vô hại khi họ chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm trúng đích (so với 6 của Lyon). Sự vượt trội về độ sắc bén được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm trúng đích 6 - 1 nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

61'Rennes thay người trên hàng công

Phút 61, Rennes thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Esteban Lepaul được tung vào sân thế chỗ Boulaye Dia. Trong bối cảnh đang bị Lyon dẫn trước 3-0, đội khách buộc phải làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

61'Rennes làm mới hàng công với Mousa Al-Tamari

Phút 61, Rennes tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Mousa Al-Tamari được tung vào sân thế chỗ Arnaud Nordin. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công sau khi để đối thủ dẫn trước 3-0.

60'Pavel Šulc nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pavel Šulc sau một pha phạm lỗi. Dù Lyon đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Groupama Stadium, các cầu thủ chủ nhà vẫn cần duy trì sự tập trung để bảo toàn kết quả đến hết trận.

48'Lyon duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang đầu hiệp hai, Rennes cầm bóng nhỉnh hơn với 46% - 54% nhưng Lyon mới là bên cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà tận dụng cơ hội hiệu quả hơn hẳn với 9 - 7 pha dứt điểm, trong đó vượt trội về số cú sút trúng đích ở mức 5 - 1.

48'Zachary Athekame nâng tỷ số lên 3-0 cho Lyon

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Zachary Athekame đã lập công giúp Lyon nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Rennes. Lợi thế ba bàn dẫn trước trên sân nhà Groupama Stadium giúp đội bóng áo trắng hoàn toàn làm chủ cục diện trận đấu.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36'Lyon duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Lyon vẫn nắm lợi thế lớn khi dẫn trước 2-0. Cả hai đội đang tạo ra thế trận khá cân bằng với thời lượng kiểm soát bóng 51% - 49% và cùng có tổng số pha dứt điểm 6 - 6, nhưng đội chủ nhà tỏ ra sắc bén vượt trội khi có tới 4 - 1 cú sút trúng đích để cụ thể hóa ưu thế.

30'Ernest Nuamah nhân đôi cách biệt cho Lyon

Phút 30, nhận đường kiến tạo từ Pavel Šulc, Ernest Nuamah dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Lyon. Lợi thế hai bàn từ sớm giúp đội chủ sân Groupama Stadium hoàn toàn làm chủ thế trận trước Rennes.

24'Lyon nhỉnh hơn về độ hiệu quả

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận đôi công khá cởi mở khi hai đội có cùng 5 - 5 pha dứt điểm. Dù vậy, Lyon vẫn là bên nắm thế chủ động nhờ thời lượng kiểm soát bóng 56% - 44% cùng sự sắc bén vượt trội với 3 - 1 cú sút trúng đích để duy trì lợi thế dẫn bàn.

16'Quentin Merlin nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 16, Quentin Merlin bên phía Rennes phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bị Lyon dẫn trước 1-0, chiếc thẻ phạt này càng khiến Rennes phải thi đấu thận trọng hơn ở những phút tiếp theo.

12'Rennes nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Sau bàn mở tỷ số sớm, Lyon chủ động nhường lại thế trận khi thời lượng cầm bóng nghiêng nhẹ về phía Rennes với 49% - 51%. Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 1 - 2 cùng 0 - 2 phạt góc, tuy nhiên hàng thủ Lyon vẫn chơi tập trung để bảo toàn lợi thế 1-0.

7'Ernest Nuamah mở tỷ số sớm cho Lyon

Ngay phút thứ 7, Ernest Nuamah đã chớp thời cơ lập công giúp Lyon vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Groupama Stadium tạo lợi thế lớn trước đối thủ Rennes.

2'Moussa Niakhate sớm nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu mới chỉ trôi qua được 2 phút thì trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Moussa Niakhate sau một pha phạm lỗi. Việc hậu vệ của Lyon dính thẻ phạt từ quá sớm chắc chắn sẽ khiến hàng thủ đội chủ sân Groupama Stadium phải chơi cẩn trọng hơn rất nhiều trong phần còn lại của trận đấu.

0'Trận đấu bắt đầu

Lyon tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 03:30 20/09/2026

Trận so tài giữa Lyon và Rennes trên sân vận động Groupama Stadium vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026 là tâm điểm chú ý khi hai đại diện đang nắm giữ những vị trí then chốt ở nhóm đầu bảng đối đầu trực tiếp. Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng biến màn đọ sức này thành một bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng của cả hai bên.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Bước vào trận đấu, Rennes đang tạm thời nắm ưu thế về mặt điểm số khi đứng ở vị trí thứ 3 với 10 điểm. Tuy nhiên, Lyon bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 8 điểm. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc chạm trán trực tiếp này sẽ tác động mạnh mẽ đến trật tự của nhóm dẫn đầu.

Được thi đấu trên sân nhà Groupama Stadium, Lyon chắc chắn hướng đến một kết quả có lợi để vượt lên trên chính đối thủ. Trong khi đó, Rennes hành quân tới xứ sở sương mù với nhiệm vụ bảo toàn vị trí hiện tại trước sức ép lớn từ kẻ bám đuổi trực tiếp.

Phong độ thăng hoa và sự ổn định của hai đội

Cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì mạch trận bất bại đáng nể trong thời gian gần đây. Với Lyon, đội chủ nhà sở hữu chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp gồm 2 trận thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì thế bám đuổi sít sao với nhóm trên.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Rennes thậm chí còn thể hiện sự bùng nổ ấn tượng hơn. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành tới 3 chiến thắng và chỉ chia điểm đúng 1 lần. Chuỗi phong độ thăng hoa với mạch thắng ấn tượng chính là điểm tựa giúp Rennes vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử chạm trán gần đây đang ủng hộ Rennes khi nhìn vào thành tích đối đầu tổng hợp. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Rennes chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Lyon có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Xu hướng không hòa trong những lần chạm trán trước đó phản ánh lối chơi cởi mở và tính cạnh tranh cao mỗi khi hai đội đối mặt. Dù Lyon có điểm tựa sân nhà Groupama Stadium, Rennes với thành tích đối đầu vượt trội cùng sự ổn định từ đầu mùa hứa hẹn sẽ mang tới một thế trận chặt chẽ và không kém phần quyết liệt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)