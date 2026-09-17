Đè bẹp Norwich 5-0, Manchester City hiên ngang vào vòng 1/8 League Cup

📊 Xem thống kê chi tiết trận Manchester City 5-0 Norwich: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Manchester City5 - 0NorwichKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Manchester City tiếp đón Norwich.

13'Man City hoàn toàn áp đảo thế trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Manchester City nhanh chóng áp đặt thế trận vượt trội với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 79% - 21%. Đội chủ nhà đã tung ra 2 - 0 pha dứt điểm so với đối thủ, dù cả hai bên vẫn chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0) khi Norwich chủ động lùi sâu chịu trận.

25'Man City áp đảo kiểm soát bóng

Trôi qua 25 phút thi đấu, Manchester City hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 75% - 25%. Dẫu vậy, sức ép của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại đột biến khi số lần dứt điểm mới dừng ở 2 - 0 và đôi bên đều chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 0).

29'Floyd Samba mở tỷ số cho Manchester City

Phút 29, đón đường kiến tạo của Allan Andrade Elias, Floyd Samba dứt điểm chuẩn xác đưa Manchester City vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng mở điểm hoàn toàn xứng đáng khi đội chủ sân Etihad Stadium nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42%.

30'Kellen Fisher nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 30, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Kellen Fisher bên phía Norwich sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang gặp nhiều sức ép trên sân Etihad Stadium ngay sau khi bị thủng lưới.

32'Rayan Cherki nhân đôi cách biệt cho Man City

Phút 32, đón đường kiến tạo từ Ayyoub Bouaddi, Rayan Cherki dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Manchester City. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Etihad Stadium tiếp tục cụ thể hóa thế trận áp đảo trước Norwich để tạo ra khoảng cách an toàn.

37'Manchester City kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Manchester City tiếp tục làm chủ cuộc chơi với cách biệt 2-0 và thời lượng kiểm soát bóng 58% - 42%. Đội chủ nhà hoàn toàn phong tỏa mọi hướng tấn công của Norwich khi áp đảo vượt trội về số pha dứt điểm (4 - 0), khiến đối thủ chưa thể tạo ra bất kỳ pha hãm thành nguy hiểm nào.

45'Manchester City thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Manchester City có sự thay đổi nhân sự khi Ryan McAidoo được tung vào sân thế chỗ Rayan Cherki. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ sân Etihad Stadium chủ động điều chỉnh đội hình để duy trì quyền kiểm soát.

45'Norwich điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi Paris Maghoma được tung vào sân thế chỗ Papa Amadou Diallo. Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm cải thiện thế trận sau khi để Manchester City dẫn trước 2-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Allan Andrade Elias nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Allan Andrade Elias đã tỏa sáng để ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Manchester City. Đội chủ sân Etihad Stadium tiếp tục thị uy sức mạnh áp đảo hoàn toàn trước Norwich.

49'Manchester City áp đảo hoàn toàn

Bước sang đầu hiệp hai, Manchester City tiếp tục làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% - 37%. Dẫn trước 3-0, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép nghẹt thở khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 7-1, trong khi Norwich gần như không thể lên bóng phản kháng.

54'Floyd Samba nâng tỷ số lên 4-0 cho Manchester City

Phút 54, Floyd Samba điền tên lên bảng điện tử để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Manchester City. Thế trận hoàn toàn áp đảo với quyền kiểm soát bóng 64% - 36% giúp đội chủ sân Etihad Stadium nắm giữ lợi thế quá lớn trước Norwich.

61'Manchester City áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 61, Manchester City tiếp tục duy trì thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% cùng lợi thế dẫn trước 4-0. Sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà khiến Norwich gần như không thể phản kháng, thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm vượt trội 9 - 2 (trúng đích 4 - 0).

62'Norwich làm mới hàng công khi bị dẫn sâu

Phút 62, Norwich tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Anthony Musaba được tung vào sân thay Ante Crnac. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-4 và chịu lép vế hoàn toàn trước Manchester City, sự thay đổi này có thể nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự cho đội khách.

71'Manchester City rút Allan Andrade Elias ra nghỉ

Phút 71, Manchester City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Kaden Braithwaite được tung vào sân thay thế cho Allan Andrade Elias. Với cách biệt an toàn dẫn trước 4-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ sân Etihad hoàn toàn chủ động trao cơ hội cho các nhân tố mới.

71'Norwich làm mới hàng công với Mohamed Toure

Phút 71, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi Mohamed Toure được tung vào sân thế chỗ cho Anis Ben Slimane. Đang bị dẫn trước 0-4 tại Etihad Stadium, đội khách cần tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm hy vọng có được bàn thắng danh dự.

71'Norwich điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 71, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi Ruairi McConville được tung vào sân thay thế cho Bruno Alves. Trong bối cảnh đã để thủng lưới tới 4 bàn trên sân Etihad Stadium, đội khách cần gia cố lại hệ thống phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua.

73'Manchester City áp đảo toàn diện

Bước sang phút 73, Manchester City hoàn toàn làm chủ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 62% - 38% cùng cách biệt an toàn 4-0. Đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo khi tung ra tới 12 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 0), khiến Norwich gần như không thể tìm thấy cơ hội uy hiếp khung thành đối phương.

85'Norwich điều chỉnh hàng công ở những phút cuối

Phút 85, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi Oscar Schwartau được tung vào sân thay thế Mathias Kvistgaarden. Đang bị Manchester City dẫn trước 4-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách dường như chỉ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

85'Manchester City áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 85, Manchester City hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 64% - 36%. Đội chủ nhà áp đảo toàn diện khi tung ra tới 13 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 0), khiến Norwich không tạo ra được bất kỳ cú sút trúng đích nào để tìm kiếm bàn danh dự.

90'Ryan McAidoo ấn định tỷ số 5-0 cho Man City

Phút 90, đón đường kiến tạo từ Nico O'Reilly, Ryan McAidoo dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 5-0 cho Manchester City. Bàn thắng muộn khép lại một ngày thi đấu áp đảo hoàn toàn của đội chủ sân Etihad Stadium trước Norwich.

KTKết thúc: Manchester City 5-0 Norwich

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 03:18 18/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Norwich tại vòng 1/16 diễn ra vào lúc 01:30 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Etihad Stadium. Với tính chất của một vòng đấu loại trực tiếp, cả hai đội đều bước vào trận với tâm thế rõ ràng: thắng để đi tiếp, thua đồng nghĩa với việc chính thức dừng bước.

Áp lực từ thể thức loại trực tiếp tại vòng 1/16

Tính chất đấu loại trực tiếp biến màn so tài tại vòng 1/16 trở thành cuộc chiến không có đường lùi. Không còn điểm số hay các toan tính đường dài, mọi sai lầm trên sân Etihad Stadium đều có thể phải trả giá bằng việc chia tay giải đấu ngay lập tức.

Được thi đấu trên sân nhà, Manchester City nắm trong tay lợi thế quen thuộc về không gian và sự cổ vũ từ khán giả. Tuy nhiên, áp lực phải kiểm soát thế trận và dứt điểm đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức cũng đặt lên vai đội chủ nhà những thách thức không nhỏ.

Phong độ và cán cân đối đầu

Về phía đội khách, Norwich hành quân tới Etihad với sự tự tin nhất định khi sở hữu phong độ toàn thắng trong 2 trận gần nhất. Hai kết quả tích cực liên tiếp tạo đà hưng phấn lớn cho các vị khách trong chuyến làm khách đầy thử thách.

Xét về thành tích chạm trán, lịch sử ghi nhận ưu thế nghiêng về phía đội bóng thành Manchester. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Manchester City giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua Norwich đúng 1 lần. Dù vậy, kết quả trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo khi trận đấu tới đây được định đoạt hoàn toàn bởi bản lĩnh ở thời khắc sinh tử.

Điểm nhấn thế trận và cơ hội đi tiếp

Manchester City với điểm tựa Etihad nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi, duy trì cự ly đội hình để gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Khả năng làm chủ nhịp độ và khai thác sơ hở sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt trận đấu.

Trong khi đó, Norwich nhiều khả năng chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên kỷ luật hàng phòng ngự trước khi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Khi cơ hội chỉ đến trong từng khoảnh khắc, đội bóng nào tận dụng tốt hơn và duy trì sự tập trung tối đa sẽ giành tấm vé bước tiếp vào vòng đấu sau.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)