Đè bẹp Newcastle 4-1, Leeds áp sát đối thủ trên bảng xếp hạng Premier League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Leeds 4-1 Newcastle: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Leeds4 - 1NewcastleKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Leeds tiếp đón Newcastle.

13'Leeds chủ động kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Leeds đang chiếm ưu thế về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 60% - 40% trước Newcastle. Dù vậy, nhịp độ thi đấu diễn ra khá chặt chẽ khi chủ nhà mới có được 1 pha dứt điểm và chỉ số dứt điểm trúng đích vẫn là 0 - 0.

19'Newcastle sớm thay đổi nhân sự bắt buộc

Phút 19, Newcastle có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Sean Steur được tung vào sân thế chỗ của Nico González. Đội khách đang trải qua những phút đầu khó khăn tại Elland Road khi chưa có pha dứt điểm nào trúng đích và tỷ số vẫn đang là 0-0.

25'Leeds chủ động tạo sức ép

Trôi qua 25 phút thi đấu, Leeds đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực tương đối tốt về phía khung thành đối phương khi đã có 2 cú dứt điểm (1 trúng đích) và hưởng phạt góc 3 - 1, trong khi Newcastle vẫn chưa thể tung ra pha hãm thành nào và tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

32'Miley phản lưới, Leeds mở tỷ số

Phút 32, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện khi Lewis Miley lúng túng đá phản lưới nhà, biếu không cho đội chủ nhà bàn mở tỷ số. Với pha bóng tai hại của đối phương, Leeds vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trên sân Elland Road.

34'Jayden Bogle nhân đôi cách biệt cho Leeds

Phút 34, đón đường kiến tạo từ Dominic Calvert-Lewin, Jayden Bogle đã dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 2-0 cho Leeds. Đội chủ nhà tại Elland Road đang tạo ra lợi thế rất lớn chỉ sau ít phút bùng nổ liên tiếp.

37'Leeds áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Leeds đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 59% - 41%. Sự chênh lệch thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), khiến Newcastle vẫn chưa có nổi một pha hãm thành đáp trả và buộc thủ môn phải có 2 pha cứu thua.

44'Thẻ vàng cho Dominic Calvert-Lewin

Phút 44, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang có lợi thế dẫn 2-0 trước giờ nghỉ, đội chủ sân Elland Road vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh những án phạt không đáng có.

45+1'Calvert-Lewin nâng tỷ số lên 3-0 cho Leeds

Vào phút 45+1, Dominic Calvert-Lewin đã kịp thời lập công để nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Leeds ngay trước giờ nghỉ. Pha làm bàn khép lại hiệp một áp đảo hoàn toàn của đội chủ sân Elland Road trước Newcastle khi họ vượt trội với tỷ số dứt điểm 10-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Leeds áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 49, Leeds tiếp tục làm chủ hoàn toàn cuộc chơi khi đang dẫn trước 3-0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 55% - 45% và áp đảo tuyệt đối về số cơ hội dứt điểm với 11 - 1 (trúng đích 5 - 1), khiến Newcastle gần như không thể đẩy cao đội hình phản kháng.

54'Jacob Murphy nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jacob Murphy sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Newcastle đang bị dẫn 0-3 và lép vế hoàn toàn trước Leeds, pha bóng thiếu kiềm chế này càng cho thấy sự bế tắc của đội khách.

57'Newcastle thay người nhằm làm mới hàng công

Phút 57, Newcastle quyết định làm mới thế trận khi rút Jacob Murphy rời sân để nhường chỗ cho Bazoumana Touré. Ban huấn luyện đội khách cần sự đột biến từ nhân tố mới sau khi đã phải nhận tới ba bàn thua trong hiệp một.

57'Newcastle đưa Joe Willock vào sân

Phút 57, Newcastle thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Joe Willock được tung vào sân thế chỗ Matias Fernandez-Pardo. Đội khách cần một luồng gió mới để tìm kiếm cơ hội cải thiện tình hình sau khi để Leeds dẫn trước 3-0.

58'Newcastle thay đổi nhân sự bên hành lang cánh

Phút 58, Newcastle quyết định làm mới đội hình khi tung Valentino Livramento vào sân thế chỗ cho Amar Dedić. Đang bị Leeds dẫn trước 3-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận bế tắc.

59'Noah Okafor nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Leeds

Phút 59, Noah Okafor điền tên lên bảng điện tử giúp Leeds vươn lên dẫn trước 4-0 trước Newcastle. Cơn mưa bàn thắng tại Elland Road tiếp tục nối dài sự áp đảo vượt trội của đội chủ nhà.

61'Leeds áp đảo hoàn toàn thế trận

Dẫn trước 4-0 sau hơn một giờ thi đấu, Leeds vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%. Sức ép liên tục được đội chủ nhà duy trì thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm vượt trội 13 - 2 (trúng đích 6 - 2), khiến Newcastle gần như không có cơ hội vùng lên đáp trả.

72'Leeds rút Noah Okafor ra nghỉ ngơi

Phút 72, Leeds tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Harry Wilson được tung vào sân thay thế Noah Okafor. Với lợi thế dẫn trước 4-0 đầy an toàn, đội chủ sân Elland Road chủ động làm mới lực lượng trên hàng công trong phần còn lại của trận đấu.

72'Leeds rút Ao Tanaka ra nghỉ

Phút 72, Leeds thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ao Tanaka rời sân nhường chỗ cho Brenden Aaronson. Khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 4-0 đầy an toàn, đội chủ sân Elland Road chủ động làm mới tuyến giữa trong phần còn lại của trận đấu.

72'Leeds rút Gabriel Gudmundsson nghỉ ngơi

Phút 72, Leeds tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Melvin Bard được tung vào sân thay cho Gabriel Gudmundsson. Với cách biệt an toàn dẫn trước 4-0 cùng thế trận áp đảo ngay tại Elland Road, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột.

73'Leeds áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 73, Leeds tiếp tục làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn trước 4-0 đầy an toàn. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49%, đội chủ nhà lại vượt trội hoàn toàn về mặt trận tấn công khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 13 - 3 (trúng đích 6 - 3), khiến Newcastle gần như không có cơ hội phản kháng.

78'Leeds rút Calvert-Lewin nghỉ ngơi

Phút 78, Leeds quyết định rút Dominic Calvert-Lewin ra nghỉ và đưa Lukas Nmecha vào sân. Khi tỷ số đã là 4-0 rất an toàn nghiêng về đội chủ sân Elland Road, việc thay đổi này chủ yếu nhằm giữ sức cho các trụ cột.

80'Newcastle đưa Aladji Bamba vào sân

Phút 80, Newcastle thực hiện sự thay đổi người khi Aladji Bamba được tung vào sân thế chỗ cho Lewis Miley. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-4 trên sân Elland Road, đây có thể chỉ là động thái thử nghiệm đội hình của đội khách ở những phút cuối trận.

83'Leeds đưa Daniel James vào sân làm mới đội hình

Phút 83, Leeds tiến hành thay đổi nhân sự khi Daniel James được tung vào sân để thế chỗ cho Jayden Bogle. Với lợi thế dẫn trước 4-0 an toàn trên sân Elland Road, đội chủ nhà hoàn toàn thoải mái trong việc làm mới đội hình ở những phút cuối trận.

85'Leeds giữ vững thế trận áp đảo

Bước sang phút 85, Leeds vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn trước 4-0 an toàn. Dù Newcastle nỗ lực kiếm tìm bàn danh dự với tỷ lệ cầm bóng không quá chênh lệch 51% - 49%, đội chủ nhà vẫn tỏ ra vượt trội ở khâu hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 13 - 6 (trúng đích 6 - 4).

88'Leeds củng cố tuyến giữa ở những phút cuối

Phút 88, Leeds thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sean Longstaff được tung vào sân để thế chỗ cho Anton Stach. Khi cách biệt đã là 4-0 rất an toàn trên sân Elland Road, quyết định này nhằm giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn ở khu trung tuyến trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

90'Bazoumana Touré ghi bàn danh dự cho Newcastle

Phút 90, Bazoumana Touré đã lên tiếng để đem về bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 4-1 cho Newcastle. Dù vậy, pha lập công muộn màng này chỉ mang tính chất an ủi cho đội khách khi thời gian thi đấu chính thức đã cạn kiệt.

90+1'Thẻ vàng cho Valentino Livramento

Phút 90+1', Valentino Livramento bên phía Newcastle phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút bù giờ khi Leeds đang nắm chắc chiến thắng với tỷ số 4-1 trên sân Elland Road.

KTKết thúc: Leeds 4-1 Newcastle

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:52 15/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Leeds và Newcastle diễn ra lúc 02:00 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Elland Road đang thu hút sự chú ý lớn khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với tương quan điểm số cân bằng ở giai đoạn hiện tại, 90 phút sắp tới mang ý nghĩa bản lề đối với tham vọng vươn lên của đôi bên.

Tương quan điểm số và phong độ ổn định của hai đội

Trên bảng xếp hạng, Newcastle đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 5 điểm, ngay phía trên Leeds khi đội chủ sân Elland Road đứng hạng 11 và sở hữu cùng 5 điểm. Khoảng cách gần như không tồn tại này phản ánh rõ nét sự tương đồng về màn trình diễn của hai câu lạc bộ sau những vòng đấu vừa qua.

Xét về phong độ gần đây, Leeds đang duy trì nhịp thi đấu tích cực với 1 trận thắng và 2 trận hòa trong 3 lần ra sân gần nhất. Sự chắc chắn trong cách tiếp cận giúp đội bóng áo trắng tích lũy điểm số đều đặn. Bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng thể hiện sự lì lợm tương tự khi trải qua chuỗi trận gồm 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận hòa ở 3 trận gần nhất. Cả hai đều cho thấy sự khó bị đánh bại trước khi bước vào màn đối đầu trực tiếp.

Ưu thế đối đầu và điểm tựa Elland Road

Lịch sử chạm trán gần đây đang nghiêng về phía các vị khách. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội bóng, Newcastle chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 2 chiến thắng và hòa 3 trận, trong khi Leeds chưa có được thắng lợi nào trước đối thủ này. Đây là con số tạo nên điểm tựa tâm lý nhất định cho đội khách.

Dù vậy, việc được thi đấu trên sân nhà Elland Road là nguồn động lực to lớn dành cho Leeds. Khán đài rực lửa tại đây thường tiếp thêm sức mạnh để đội chủ nhà bù đắp những bất lợi về mặt thống kê trong quá khứ, biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc cho mục tiêu bám đuổi nhóm trên.

Dự đoán diễn biến chiến thuật trên sân

Với tính chất cân bằng về điểm số, nhiều khả năng hai vị thuyền trưởng sẽ chọn lối đá thận trọng trong giai đoạn đầu nhằm thăm dò đối phương. Khu vực trung tuyến hứa hẹn trở thành chiến trường tranh chấp nảy lửa, nơi đội bóng nào kiểm soát được nhịp độ và hạn chế sai sót cá nhân sẽ nắm lợi thế định đoạt cục diện.

Sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng thời cơ chuyển đổi trạng thái sẽ là chìa khóa mở ra bước ngoặt. Leeds cần phá vỡ sự kỵ dơ trước đối thủ để khẳng định tham vọng, trong khi Newcastle chắc chắn không muốn đánh mất lợi thế đối đầu vốn có nhằm tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)