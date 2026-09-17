Đè bẹp NEC Nijmegen 5-0, Juventus khởi đầu tưng bừng tại Europa League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Juventus 5-0 NEC Nijmegen: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Juventus5 - 0NEC NijmegenKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Juventus tiếp đón NEC Nijmegen.

9'Nicolás Iván Gonzalez mở tỷ số sớm cho Juventus

Ngay phút thứ 9, Nicolás Iván Gonzalez đã tỏa sáng để ghi bàn khai thông thế bế tắc, đưa Juventus vươn lên dẫn trước 1-0 trước NEC Nijmegen. Bàn thắng chớp nhoáng trên sân Allianz Stadium mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội chủ nhà ngay trong những phút đầu trận.

12'Juventus dẫn trước dù cầm bóng ít hơn

Sau bàn mở tỷ số sớm, Juventus chủ động nhường thế trận khi chỉ kiểm soát bóng 42% - 58% trước NEC Nijmegen. Đội bóng Hà Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song cả hai bên mới chỉ có cùng 1 - 1 pha dứt điểm sau 12 phút bóng lăn.

24'Kerim Alajbegovic nhân đôi cách biệt cho Juventus

Phút 24, Kerim Alajbegovic tỏa sáng để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus trước NEC Nijmegen. Bàn thắng giúp đội chủ sân Allianz Stadium tạo ra khoảng cách an toàn từ rất sớm ngay trong hiệp một.

24'Juventus duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau gần nửa hiệp một, Juventus vẫn đang làm chủ tình hình khi dẫn trước 2-0 dù thời lượng kiểm soát bóng giữa hai đội khá cân bằng (51% - 49%). Đội khách NEC Nijmegen nỗ lực đẩy cao đội hình và có số pha dứt điểm nhỉnh hơn (2 - 3), song sự nóng vội khiến họ liên tục phạm lỗi (2 - 7) để ngăn chặn các đợt phản công của đại diện Serie A.

32'NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự từ sớm

Phút 32, NEC Nijmegen quyết định có sự thay đổi người đầu tiên khi Dennis Geiger được tung vào sân thế chỗ Clement Bischoff. Bị dẫn trước 2-0 trên sân Allianz Stadium, đại diện Hà Lan buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện thế trận trước Juventus.

35'Nick Woltemade nâng tỷ số lên 3-0 cho Juventus

Phút 35, Nick Woltemade thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Juventus trước NEC Nijmegen. Đội chủ sân Allianz Stadium thể hiện sự vượt trội và nắm lợi thế cực lớn ngay trong hiệp một.

36'Juventus hiệu quả dù cầm bóng ít hơn

Dù NEC Nijmegen nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%, Juventus mới là đội cho thấy sự vượt trội tuyệt đối về tính hiệu quả. Đại diện Serie A tận dụng tối đa cơ hội khi tung ra số pha dứt điểm trúng đích áp đảo 4 - 1 (tổng dứt điểm 5 - 4) để sớm tạo cách biệt dẫn trước 3-0.

45'NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45', NEC Nijmegen quyết định có sự thay đổi người khi Jamiro Monteiro được tung vào sân thế chỗ Almugera Kabar. Trong bối cảnh đang bị Juventus dẫn trước 3-0 ngay trên sân Allianz Stadium, đại diện Hà Lan buộc phải tìm kiếm nét tươi mới để hy vọng cải thiện thế trận.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Juventus nắm lợi thế dẫn ba bàn

Bước sang phút 48, Juventus duy trì cách biệt an toàn 3-0 trước NEC Nijmegen dù thời lượng kiểm soát bóng diễn ra khá cân bằng ở mức 51% - 49%. Đội bóng Hà Lan nỗ lực dứt điểm nhiều hơn với thống kê 5 - 7, nhưng tính chuẩn xác lại nghiêng hẳn về đại diện Italy khi họ sở hữu số cú sút trúng đích 4 - 2 vượt trội.

52'Thẻ vàng cho Jamiro Monteiro

Phút 52, tiền vệ Jamiro Monteiro của NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương. Trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 0-3 từ hiệp một, những pha vào bóng nóng vội càng khiến thế trận thêm phần khó khăn cho đại diện Hà Lan.

53'Douglas Luiz Soares nhận thẻ vàng

Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Douglas Luiz Soares sau một pha phạm lỗi bên phía Juventus. Trận đấu đang nóng lên khi chỉ một phút trước đó, Jamiro Monteiro của NEC Nijmegen cũng vừa phải nhận án phạt tương tự.

60'Juventus gia cố hàng thủ với Bremer

Phút 60, Juventus có sự thay đổi nhân sự khi Gleison Bremer được tung vào sân thay thế cho Weston McKennie. Với việc đang dẫn trước 3-0, HLV đội chủ nhà dường như muốn tăng cường sự chắc chắn cho tuyến dưới nhằm bảo toàn lợi thế an toàn.

61'Juventus rút Douglas Luiz nghỉ ngơi

Phút 61, Juventus tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Teun Koopmeiners được tung vào sân thế chỗ Douglas Luiz Soares. Quyết định rút tiền vệ người Brazil ra nghỉ diễn ra không lâu sau khi anh phải nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai.

61'Juventus làm mới hàng công với Francisco Conceicao

Phút 61, Juventus thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Francisco Conceicao được tung vào sân thế chỗ của Nicolás Iván Gonzalez. Với lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới lối chơi nhằm duy trì thế trận áp đảo.

61'Juventus duy trì lợi thế an toàn

Bước sang phút 61, Juventus đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 dù NEC Nijmegen nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%. Dù đội khách tung ra nhiều pha bắn phá hơn (dứt điểm 6 - 8), sự sắc bén thuộc về đại diện nước Ý khi họ áp đảo về số lần đưa bóng trúng đích 5 - 2.

67'NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 67, NEC Nijmegen tiến hành thay đổi nhân sự khi Perr Schuurs được tung vào sân thế chỗ Philippe Sandler. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 tại Allianz Stadium, đội khách cần gia cố lại tuyến dưới để tránh phải nhận thêm bàn thua trước sức ép từ Juventus.

71'Juventus làm mới hàng công với Kolo Muani

Phút 71, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung Randal Kolo Muani vào sân thế chỗ của Kerim Alajbegovic. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì áp lực nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng trong thế trận đang kiểm soát hoàn toàn.

74'Juventus duy trì thế trận vượt trội

Bước sang phút 74, Juventus đang dẫn 3-0 dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn không đáng kể với 49% - 51%. Đội chủ nhà cho thấy sự vượt trội về độ hiệu quả khi có 5 - 2 cú sút trúng đích, trong khi NEC Nijmegen dù nỗ lực dứt điểm 6 - 10 nhưng chưa thể tạo nên khác biệt.

75'Zeki Çelik nâng tỷ số lên 4-0 cho Juventus

Phút 75, Zeki Çelik ghi tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Juventus. Đội chủ nhà thể hiện hiệu quả dứt điểm áp đảo khi đã có 4 bàn thắng dù chỉ tung ra 5 cú sút trúng đích từ đầu trận.

78'NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 78, NEC Nijmegen tiến hành thay đổi nhân sự khi Kevin Kers được tung vào sân để trám vị trí của Noe Lebreton. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình sau khi liên tiếp nhận những bàn thua trước đối thủ.

79'NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 79, NEC Nijmegen quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Bram Nuytinck được tung vào sân thế chỗ cho Bryan Linssen. Đội khách dường như muốn gia cố sự chắc chắn cho tuyến dưới sau khi phải nhận liên tiếp các bàn thua trên sân Allianz Stadium.

82'Kolo Muani nâng tỷ số lên 5-0 cho Juventus

Phút 82, Randal Kolo Muani ghi tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt thành 5-0 cho Juventus ngay tại Allianz Stadium. Đội bóng thành Turin đang biến trận đấu thành một bữa tiệc bàn thắng áp đảo trước NEC Nijmegen.

83'Juventus rút Nick Woltemade ra nghỉ

Phút 83, Juventus tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Augusto Owusu được tung vào sân thay thế Nick Woltemade. Với cách biệt an toàn dẫn trước 5-0 ngay tại sân Allianz Stadium, ban huấn luyện đội chủ nhà hoàn toàn thoải mái trao cơ hội cọ xát cho các phương án thử nghiệm trong ít phút cuối trận.

86'Juventus áp đảo về độ hiệu quả

Bước sang phút 86, dù NEC Nijmegen nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 49% - 51% và tung ra số pha dứt điểm không hề kém cạnh (10 - 11), Juventus mới là bên định đoạt trận đấu nhờ sự sắc bén vượt trội. Đại diện Serie A tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi dứt điểm trúng đích 7 - 3 để duy trì cách biệt an toàn 5-0.

KTKết thúc: Juventus 5-0 NEC Nijmegen

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 18/09/2026

Cuộc so tài giữa Juventus và NEC Nijmegen diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Allianz Stadium hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính. Đội chủ nhà Juventus đang hướng tầm mắt tới việc bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến màn chạm trán này thành một bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của họ.

Bối cảnh và cục diện bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm bước ngoặt để bứt phá. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Juventus đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 18 với 0 điểm, trong khi đội khách NEC Nijmegen xếp ở vị trí thứ 23 và cũng chưa có điểm số nào.

Khoảng cách về vị trí giữa hai câu lạc bộ là không đáng kể ở thời điểm hiện tại. Do đó, một kết quả tích cực tại Allianz Stadium sẽ mang ý nghĩa rất lớn để mở ra chặng đường phía trước, đặc biệt là với đại diện nước Ý khi họ rất cần điểm tựa sân nhà để hiện thực hóa mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Điểm nhấn chiến thuật và toan tính chuyên môn

Với ưu thế được chơi tại thánh địa Allianz Stadium, Juventus chắc chắn sẽ chủ động thiết lập quyền kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Khả năng kiểm soát tuyến giữa cùng việc duy trì cự ly đội hình đồng đều sẽ là chìa khóa giúp đội chủ nhà tạo ra áp lực liên hồi lên hàng phòng ngự đối phương.

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đối diện với thử thách vô cùng khắc nghiệt trên sân khách. Đại diện Hà Lan nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi kỷ luật, tập trung bảo vệ khu vực trung lộ trước khi chờ đợi cơ hội chuyển đổi trạng thái. Khi cả hai bên đều chưa có điểm số nào trong tay, sự chặt chẽ và tính thận trọng có thể được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa những sai số cá nhân.

Nhận định xu hướng trận đấu

Juventus nắm giữ lợi thế sân bãi lẫn động lực rõ ràng trong việc khẳng định vị thế. Dù vậy, trước một NEC Nijmegen được tổ chức phòng ngự với khối đội hình thấp, đội chủ nhà cần duy trì tốc độ luân chuyển bóng thật sự biến hóa nếu muốn xuyên phá các tầng phòng ngự đối phương. Đây dự kiến sẽ là thế trận giằng co nơi bản lĩnh và sự kiên nhẫn định đoạt diễn biến trên sân Allianz Stadium.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)