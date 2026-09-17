Đè bẹp Marseille 4-1, Beşiktaş khởi đầu thăng hoa trong khi đối thủ nhận trái đắng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Beşiktaş 4-1 Marseille: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-besiktas-4-1-marseille-besiktas-thang-dam-thuyet-phuc-465296.html

Beşiktaş4 - 1MarseilleKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Beşiktaş tiếp đón Marseille.

10'Emmanuel Agbadou nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 10, trung vệ Emmanuel Agbadou của Beşiktaş đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt đến từ khá sớm khiến đội chủ sân Besiktas Park phải thận trọng hơn trong khâu phòng ngự khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'Beşiktaş nhỉnh hơn về thế trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Beşiktaş là đội nhập cuộc chủ động hơn với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% và đã tung ra số pha dứt điểm vượt trội 3 - 1 trước Marseille. Dẫu vậy, những cơ hội của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thực sự rõ rệt khi chỉ số trúng đích của cả hai bên vẫn đang là 0 - 0.

15'Ilhan Fakili mở tỷ số cho Beşiktaş

Phút 15, Ilhan Fakili tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số cho Beşiktaş, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm đem lại lợi thế tâm lý lớn cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Besiktas Park.

24'Beşiktaş kiểm soát bóng và duy trì lợi thế

Sau nửa đầu hiệp một, Beşiktaş vẫn đang nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% để bảo vệ cách biệt 1-0. Dù vậy, Marseille cho thấy họ sẵn sàng đáp trả khi cân bằng thông số dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), khiến tốc độ trận đấu duy trì ở mức khá cao.

29'Keyliane Abdallah gỡ hòa 1-1 cho Marseille

Phút 29, Keyliane Abdallah tỏa sáng kịp thời để ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1 cho Marseille ngay trên sân Besiktas Park. Pha lập công chuẩn xác này đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, giúp đại diện nước Pháp lấy lại sự tự tin sau khoảng thời gian bị đội chủ nhà dẫn trước.

36'Beşiktaş cầm bóng vượt trội sau nửa giờ thi đấu

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Beşiktaş đang chiếm ưu thế kiểm soát tuyến giữa với thời lượng cầm bóng lên tới 60% - 40%. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn khá giằng co khi đội chủ nhà tung ra 6 cú dứt điểm so với 5 lần bắn phá của Marseille, đồng thời tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 1-1.

45'Beşiktaş điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Ngay trước giờ nghỉ ở phút 45', Beşiktaş quyết định rút Emmanuel Agbadou ra nghỉ để nhường chỗ cho Tiago Djaló. Đây là sự điều chỉnh cần thiết của đội chủ nhà khi Agbadou đã phải nhận thẻ vàng từ sớm, trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng với tỷ số 1-1 khi hai bên tạo ra thế trận giằng co quyết liệt. Dù Beşiktaş vượt trội về tỷ lệ cầm bóng với 64% - 36%, Marseille vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi số pha dứt điểm đang ngang ngửa 8 - 8 (trúng đích 2 - 2).

56'Václav Černý đưa Beşiktaş tái lập thế dẫn bàn

Phút 56, đón đường kiến tạo từ Orkun Kökçü, Václav Černý đã dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 2-1 cho Beşiktaş. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa vượt lên nắm lợi thế trước Marseille ngay trên sân nhà.

58'Marseille đưa Emerson Palmieri vào sân

Phút 58, ban huấn luyện Marseille quyết định làm mới nhân sự khi rút Ulisses Garcia ra nghỉ và tung Emerson Palmieri vào sân. Đội khách cần thêm sự đột biến ở hành lang cánh ngay sau khi vừa để Beşiktaş vượt lên dẫn 2-1.

58'Marseille làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 58, Marseille thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Igor Paixão được tung vào sân thế chỗ cho Angel Gomes. Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách vừa để đối phương vượt lên dẫn 2-1.

59'Amir Murillo nới rộng cách biệt cho Beşiktaş

Chỉ ít phút sau bàn nâng tỷ số, Amir Murillo tiếp tục lập công ở phút 59 giúp Beşiktaş nới rộng cách biệt lên 3-1. Đội chủ nhà đang áp đảo hoàn toàn thế trận trước Marseille với sự hưng phấn tột độ.

61'Beşiktaş làm chủ thế trận sau một giờ thi đấu

Bước sang phút 61, Beşiktaş vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 3-1 nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 58% - 42%. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép bằng 12 - 8 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 2), khiến Marseille gặp nhiều bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng rút ngắn cách biệt.

67'Marseille làm mới hàng công

Phút 67, Marseille quyết định điều chỉnh hàng tấn công khi Amine Gouiri được tung vào sân thế chỗ Neal Maupay. Đang bị dẫn 1-3 và lép vế về mặt thế trận, đội khách rất cần làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

67'Marseille điều chỉnh hàng thủ khi bị dẫn 1-3

Phút 67, Marseille tiến hành thay đổi nhân sự khi Nayef Aguerd được tung vào sân thế chỗ Derek Cornelius. Trong bối cảnh đang bị Beşiktaş dẫn 3-1, đội khách cần gia cố sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn gỡ.

71'Beşiktaş làm mới hàng công với Ernest Poku

Phút 71, Beşiktaş tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Václav Černý ra nghỉ và đưa Ernest Poku vào sân. Đang dẫn trước 3-1 và kiểm soát bóng tới 58%, đội chủ nhà có thể muốn tiếp tục duy trì áp lực cũng như sự cơ động trên mặt trận tấn công trong khoảng thời gian còn lại.

71'Beşiktaş làm mới tuyến giữa với Wilfred Ndidi

Phút 71, Beşiktaş thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Wilfred Ndidi được tung vào sân thế chỗ cho Orkun Kökçü. Đang dẫn trước 3-1, sự xuất hiện của Ndidi có thể nhằm gia cố thêm chất thép cho khu trung tuyến để bảo toàn lợi thế.

72'Amine Harit nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 72, tiền vệ Amine Harit bên phía Marseille phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đang bị dẫn trước 1-3 tại Besiktas Park, tâm lý nóng vội và sự ức chế ngày càng đè nặng lên các cầu thủ đội khách.

73'Beşiktaş làm chủ thế trận với cách biệt an toàn

Bước sang phút 73, Beşiktaş vẫn duy trì thế chủ động và nắm quyền kiểm soát bóng 58% - 42% trước đại diện nước Pháp. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với 15 - 8 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 2), khiến Marseille gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

81'Ernest Poku nới rộng cách biệt lên 4-1 cho Beşiktaş

Phút 81, đón đường kiến tạo từ Junior Olaitan, Ernest Poku dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 4-1 cho Beşiktaş. Bàn thắng này gần như dập tắt mọi hy vọng có điểm của Marseille khi thời gian trận đấu trôi về những phút cuối.

82'Marseille làm mới nhân sự ở những phút cuối

Phút 82, Marseille thực hiện sự thay đổi người khi Tadjidine Mmadi được tung vào sân thế chỗ Keyliane Abdallah. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho đội hình sau khi liên tiếp nhận bàn thua và đang bị dẫn 1-4 trên sân của Beşiktaş.

82'Beşiktaş rút Junior Olaitan ra nghỉ

Phút 82, Beşiktaş thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Oh Hyeon-gyu được tung vào sân thế chỗ Junior Olaitan. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình để duy trì sự chắc chắn trong những phút thi đấu còn lại.

82'Beşiktaş điều chỉnh nhân sự sau bàn thắng thứ tư

Phút 82, ngay sau khi nâng tỷ số lên 4-1, Beşiktaş tiến hành thay người khi Fabio Miretti được tung vào sân để thế chỗ cho Ilhan Fakili. Nắm lợi thế dẫn trước ba bàn cùng thế trận vượt trội, đội chủ nhà có lý do để làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút còn lại.

85'Beşiktaş áp đảo hoàn toàn về thế trận

Bước sang phút 85, Beşiktaş tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44% và dẫn trước Marseille 4-1. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở khâu tấn công khi tung ra số pha dứt điểm lên tới 17 - 8 (trúng đích 7 - 2), khiến đối thủ gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ trong những phút cuối.

90+5'Thẻ vàng muộn cho Fabio Miretti

Ở phút 90+5', Fabio Miretti của Beşiktaş phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Dù vậy, tình huống này không ảnh hưởng nhiều tới thế trận khi đội chủ nhà đang nắm chắc chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Marseille.

KTKết thúc: Beşiktaş 4-1 Marseille

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:58 18/09/2026

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Marseille lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Besiktas Park. Cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm những kết quả tích cực để xác lập vị thế vững chắc trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Điểm tựa phong độ ổn định của Beşiktaş

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể nhờ chuỗi phong độ ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Kết quả này phản ánh sự nhịp nhàng trong cách vận hành chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu hưng phấn của toàn đội.

Bên cạnh đó, việc được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Besiktas Park mang lại lợi thế không nhỏ. Nguồn năng lượng tích cực từ khán đài sẽ là điểm tựa lớn giúp đoàn quân áo trắng-đen duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Tình thế hiện tại trên bảng xếp hạng

Dù sở hữu mạch trận khả quan thời gian qua, Beşiktaş hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, các vị khách Marseille đang xếp ở vị trí thứ 22 và cũng có 0 điểm.

Cục diện này cho thấy giai đoạn mở màn vẫn còn nhiều biến số, nơi từng kết quả đều có thể tạo ra những xáo trộn trực tiếp đến bức tranh tổng thể. Chuyến làm khách tới sân của một đối thủ đang có đà thắng lợi như Beşiktaş chắc chắn đòi hỏi Marseille phải thể hiện sự tập trung cao độ.

Toan tính chiến thuật tại Besiktas Park

Với phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Beşiktaş nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao nhằm kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Khả năng duy trì cự ly đội hình và tận dụng tốc độ ở các pha chuyển trạng thái sẽ là yếu tố quyết định để đội bóng hướng tới mục tiêu giữ trọn niềm vui.

Ngược lại, Marseille cần ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến để giảm tải sức ép. Một thế trận giằng co và đầy kỷ luật là điều được dự báo, khi sự chính xác trong từng tình huống then chốt sẽ đóng vai trò phân định kết quả cuộc đối đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)