Đè bẹp Leipzig 4-1, Real Madrid thị uy trước El Clasico

Silva là người mở tỷ số cho Real. Ảnh: EPA.

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đến từ nước Đức, Real Madrid đối mặt lịch thi đấu dày đặc khi trận Siêu kinh điển đã cận kề. Huấn luyện viên Jose Mourinho quyết định xoay tua năm vị trí nhằm bảo toàn thể lực cho các trụ cột. Dẫu vậy, đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà vẫn giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát.

Đội khách Leipzig khởi đầu đầy quyết tâm bằng những đòn phản công chớp nhoáng qua chân Antonio Nusa và Romulo. Thủ thành Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua xuất thần trước cú vô-lê hiểm hóc của tiền đạo đội khách ở phút 28.

Sự xuất sắc nơi khung gỗ tiếp tục cứu vãn tình thế khi người gác đền người Bỉ từ chối pha đối mặt mười mươi từ Christopher Nkunku. Tránh được bàn thua, Kền kền trắng lập tức trừng phạt sự phung phí của đối thủ ngay trước giờ nghỉ. Phút 43, sau pha dứt điểm khiến bóng lập bập từ Arda Guler, Bernardo Silva ập vào đá bồi cận thành để mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp các học trò của Mourinho cởi bỏ áp lực tâm lý khi bước sang hiệp hai. Đến phút 52, Jude Bellingham tạt bóng thuận lợi cho Kylian Mbappe đánh đầu dọn cỗ để Guler dễ dàng đệm bóng nhân đôi cách biệt.

Kylian Mbappe và Diomande đều có bàn thắng cho riêng mình. Ảnh: EPA.

Nắm giữ khoảng cách an toàn, đội chủ sân Bernabeu chủ động hạ nhịp độ nhằm kéo giãn khối đội hình phòng ngự đối phương. Leipzig dù nỗ lực tìm kiếm cơ hội song các pha lên bóng đều bị Federico Valverde và Antonio Rudiger bẻ gãy từ sớm. Hàng loạt sự thay đổi nhân sự sau đó tiếp tục tiếp thêm năng lượng cho mặt trận tấn công của Los Blancos.

Phút 83, cầu thủ vào sân thay người Yan Diomande kiến tạo thuận lợi để Mbappe vẽ nên đường cong tuyệt mỹ vào góc cao nâng tỷ số lên 3-0. Pha lập công đẳng cấp củng cố ngày thi đấu chói sáng của siêu sao người Pháp.

Dù Tidiam Gomis kịp gỡ lại một bàn danh dự cho đại diện nước Đức ở phút 85, bữa tiệc bàn thắng vẫn chưa dừng lại. Chỉ hai phút sau, Brahim Diaz rót bóng chuẩn xác sang cánh trái để Diomande tung cú nã đại bác xé lưới câu lạc bộ cũ. Cú ra chân sấm sét ấn định thắng lợi 4-1 tưng bừng, biến màn tái ngộ của chân sút người Bờ Biển Ngà trở nên vô cùng ngọt ngào.

Kết quả mỹ mãn giữ cho Real Madrid mạch toàn thắng ba trận tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Thầy trò Jose Mourinho giờ đây có thể toàn tâm toàn ý hướng đến trận đại chiến kinh điển cuối tuần với sự tự tin cao độ nhất.

Kết quả chung cuộc: Real Madrid 4-1 RB Leipzig

Cầu thủ ghi bàn:

Real Madrid: Silva (43'), Guler (52'), Mbappé (83'), Diomande (87')

RB Leipzig: Gomis (85')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: EPA.