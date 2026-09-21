Đè bẹp Lecce 3-0, AC Milan vươn lên thứ 8 Serie A khiến đối thủ chững lại

📊 Xem thống kê chi tiết trận AC Milan 3-0 Lecce: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-ac-milan-3-0-lecce-ac-milan-thang-dam-thuyet-phuc-465798.html

AC Milan3 - 0LecceKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

AC Milan tiếp đón Lecce.

13'AC Milan kiểm soát bóng áp đảo

Sau gần 15 phút đầu trận, AC Milan hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 84% - 16%. Dù vậy, Lecce mới là đội dứt điểm nhiều hơn với thông số 1 - 2, đồng thời sẵn sàng phạm lỗi (0 - 3) để ngăn chặn các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

14'C. Pulisic mở tỷ số cho AC Milan

Phút 14, từ đường kiến tạo của S. Pavlovic, C. Pulisic đã dứt điểm chính xác đưa AC Milan vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội tới 80% - 20% trước Lecce.

25'AC Milan áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau gần nửa hiệp một, AC Milan kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ lên tới 80% - 20% trước Lecce và duy trì lợi thế dẫn 1-0. Đội khách buộc phải liên tục phạm lỗi để giải tỏa sức ép với tỷ số phạm lỗi lên đến 0 - 7, dù cả hai đội đều đã có 2 - 2 cú dứt điểm.

37'AC Milan áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn nửa giờ thi đấu, AC Milan hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 79% - 21% trước Lecce. Dù nắm giữ thế trận và đang dẫn 1-0, đội chủ nhà chơi khá thận trọng khi mới tung ra số pha dứt điểm là 2 - 3 so với đối thủ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Lecce điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Lecce quyết định làm mới đội hình khi rút N. Stulic ra nghỉ và đưa P. Esteban vào sân. Đội khách đang bị AC Milan dẫn 1-0 và cần tạo ra luồng sinh khí mới để hy vọng đảo ngược tình thế.

50'AC Milan áp đảo quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 50, AC Milan tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo lên tới 75% - 25% trước Lecce. Đội chủ nhà duy trì sức ép và dẫn trước về số pha dứt điểm (5 - 3), trong khi các vị khách buộc phải phạm lỗi tới 10 lần để hạn chế sức tấn công của đối thủ.

58'D. Veiga nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 58, D. Veiga bên phía Lecce phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 0-1 và chỉ kiểm soát bóng 25%, chiếc thẻ phạt này càng khiến thế trận của họ thêm phần khó khăn.

61'A. Rabiot lập công nhân đôi cách biệt cho AC Milan

Phút 61, đón đường kiến tạo từ G. Ramos, A. Rabiot dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho AC Milan. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 75% - 25% trước Lecce.

62'AC Milan áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 62, AC Milan tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội lên tới 75% - 25%. Đội chủ nhà tạo ra thế trận một chiều khi áp đảo về số pha dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), trong khi Lecce buộc phải co cụm phòng ngự và liên tục phạm lỗi để giải tỏa sức ép.

70'AC Milan làm mới tuyến giữa

Phút 70, AC Milan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi D. Moreira được tung vào sân để thay thế A. Saelemaekers. Đội chủ sân San Siro/Giuseppe Meazza chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn khi đang dẫn 2-0.

70'AC Milan làm mới tuyến giữa với Loftus-Cheek

Phút 70, AC Milan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi R. Loftus-Cheek được tung vào sân thế chỗ C. Pulisic. Đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng ở khu trung tuyến nhằm duy trì thế trận an toàn khi đang dẫn trước 2-0.

70'Lecce làm mới đội hình ở phút 70

Phút 70, Lecce thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Fatah được tung vào sân thế chỗ J. Monteiro. Đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng sinh khí mới trên sân San Siro/Giuseppe Meazza sau khi đã để AC Milan dẫn trước 2-0.

70'Lecce làm mới tuyến giữa với O. Ngom

Phút 70, Lecce tiến hành điều chỉnh nhân sự khi O. Ngom được tung vào sân để thế chỗ Y. Maleh. Trong thế trận đang bị AC Milan dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách ở khoảng thời gian còn lại.

70'Lecce điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 70, Lecce quyết định có sự thay đổi người khi M. Kaba được tung vào sân để thế chỗ cho I. Ilic. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 tại San Siro, đội khách cần luồng gió mới với hy vọng cải thiện thế trận.

73'D. Moreira nâng tỷ số lên 3-0 cho AC Milan

Phút 73, D. Moreira tỏa sáng ghi bàn gia tăng cách biệt lên 3-0 cho AC Milan. Với thế trận áp đảo cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 73% - 27%, đội chủ sân San Siro/Giuseppe Meazza gần như đã định đoạt cục diện trận đấu trước Lecce.

74'AC Milan làm chủ hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 74, AC Milan tiếp tục duy trì thế trận áp đảo khi nắm giữ tới 74% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà đã tung ra tới 9 pha dứt điểm (3 trúng đích), trong khi Lecce gần như chịu trận và buộc phải phạm lỗi tới 13 lần để ngăn cản các đợt lên bóng.

76'AC Milan củng cố tuyến giữa với Y. Musah

Phút 76, AC Milan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Y. Musah được tung vào sân để thế chỗ L. Modric. Với lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn, ban huấn luyện đội chủ sân San Siro/Giuseppe Meazza chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới cho hàng tiền vệ nhằm kiểm soát phần còn lại của trận đấu.

76'AC Milan củng cố nhân sự với Bartesaghi

Phút 76, AC Milan tiến hành điều chỉnh đội hình khi D. Bartesaghi được tung vào sân để thay thế P. Estupinan. Với cách biệt an toàn 3-0 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như đang muốn làm mới sức sống hai bên cánh để giữ vững lợi thế.

82'Lecce thay người nhằm tìm kiếm hy vọng

Phút 82', Lecce có sự điều chỉnh nhân sự khi K. Ndri được tung vào sân để thay thế S. Pierotti. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 và lép vế hoàn toàn trước AC Milan, sự thay đổi này có thể nhằm cải thiện khả năng tấn công của đội khách trong những phút ít ỏi còn lại.

86'AC Milan hoàn toàn làm chủ thế trận

Bước sang phút 86, AC Milan thi đấu thong dong và áp đảo hoàn toàn khi nắm tới 71% - 29% thời lượng cầm bóng. Tỷ số 3-0 phản ánh đúng cục diện vượt trội, khi đội chủ nhà tung ra 10 - 4 pha dứt điểm và gần như không cho Lecce bất kỳ cơ hội vùng lên nào trong những phút cuối trận.

89'AC Milan đưa F. Camarda vào sân

Phút 89, AC Milan thực hiện quyền thay người khi F. Camarda được tung vào sân thế chỗ S. Chukwueze. Với cách biệt an toàn 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà có thể thảnh thơi dưỡng sức cho các trụ cột trong những phút cuối.

KTKết thúc: AC Milan 3-0 Lecce

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:40 21/09/2026

Cuộc so tài giữa AC Milan và Lecce diễn ra vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026 thu hút sự chú ý khi AC Milan đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 2 điểm, biến màn chạm trán này trở thành tâm điểm đáng chú ý đối với tham vọng của cả hai bên.

AC Milan duy trì mạch trận bất bại để áp sát nhóm trên

Bước vào trận đấu này, AC Milan đang sở hữu vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 8 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà thể hiện được sự ổn định rõ rệt qua từng vòng đấu nhờ lối chơi ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Nhìn vào 4 trận đấu gần nhất, AC Milan duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng liên tiếp sau khi đã trải qua 2 trận hòa trước đó. Việc giành trọn vẹn điểm số ở những lần ra sân vừa qua mang lại sự tự tin lớn cho đội bóng áo sọc đỏ đen, qua đó tiếp tục duy trì thế bám đuổi quyết liệt với các đội xếp trên.

Lecce nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trong lối chơi

Ở chiều ngược lại, Lecce bước vào chuyến làm khách này với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng khi đang có 6 điểm. Khoảng cách giữa họ và chính AC Milan hiện chỉ là một chiến thắng, điều này tạo ra động lực không nhỏ cho đội khách.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Lecce lại phản ánh sự thiếu ổn định. Trong 4 trận đấu vừa qua, Lecce có được 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Trận thắng ở lần ra sân gần nhất giúp họ giải tỏa áp lực sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp, song sự thăng trầm này vẫn là bài toán mà ban huấn luyện đội khách cần sớm tìm ra lời giải.

Cán cân đối đầu hoàn toàn áp đảo nghiêng về AC Milan

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía AC Milan. Thống kê qua 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy AC Milan giành trọn vẹn 5 chiến thắng, không để cho Lecce có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.

Sự vượt trội tuyệt đối trong các cuộc đối đầu trực tiếp là điểm tựa tinh thần vững chắc cho AC Milan. Ngược lại, việc trắng tay ở cả 5 lần đọ sức vừa qua mang đến áp lực tâm lý không nhỏ cho Lecce mỗi khi phải đối đầu với đại diện thành Milan.

Cục diện chặt chẽ định đoạt bởi sự kỷ luật

Với lợi thế sân bãi cùng chuỗi trận đối đầu hoàn hảo, AC Milan được đánh giá nắm nhiều ưu thế để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sự ổn định từ 2 chiến thắng gần nhất giúp đội chủ nhà có đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động, hướng đến mục tiêu giành điểm số tối đa nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Bên phía đối diện, Lecce nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế hưng phấn của đối thủ. Dù vậy, với sự thiếu ổn định đã bộc lộ qua 2 thất bại trong 4 trận gần đây, đội khách sẽ cần duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn hy vọng ra về với một kết quả có lợi vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)