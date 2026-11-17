Scherhant mở màn cho thắng lợi hủy diệt của Đức. Ảnh: EPA.

Bước vào lượt cuối bảng 2, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp buộc phải thắng để vượt mặt đối thủ nhờ thành tích đối đầu. Phía đối diện, Hà Lan hành quân đến Berlin với tâm thế thoải mái khi chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Sự tự tin của đội khách càng có cơ sở sau thắng lợi 7-0 trước Hy Lạp ở trận trước.

Những phút đầu diễn ra quyết liệt với hàng loạt pha va chạm nảy lửa ở khu trung tuyến. Đội khách sở hữu các cơ hội rõ rệt đầu tiên, tiêu biểu là tình huống Crysencio Summerville bị trượt chân đáng tiếc ngay trước khi dứt điểm.

Donyell Malen cũng khiến khung thành Marc ter Stegen chao đảo bằng cú đánh đầu chệch cột từ quả tạt của Cody Gakpo. Tuy nhiên, tuyển Đức dần lấy lại thế trận nhờ lối chơi áp sát tầm cao đặc trưng dưới thời Klopp. Sức ép cuối hiệp một suýt giúp chủ nhà mở tỷ số khi cú sút của Derry Scherhant dội cột dọc.

Nỗ lực của Cỗ xe tăng cuối cùng được đền đáp ngay trước giờ nghỉ. Nhận đường chuyền từ Joshua Kimmich bên cánh trái, Scherhant ngoặt bóng vào trung lộ rồi nã đại bác vào góc cao, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Florian Wirtz lập cú đúp vào lưới Hà Lan. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Hà Lan vùng lên tìm bàn gỡ và tạo ra không ít sóng gió. Denzel Dumfries bỏ lỡ cơ hội ở cột xa trước khi Gakpo cứa lòng buộc Ter Stegen phải bay người cứu thua. Bên kia chiến tuyến, Scherhant cũng phung phí thời cơ nhân đôi cách biệt khi sút vọt xà trong tư thế đối mặt Bart Verbruggen.

Bước ngoặt xuất hiện ngay trong ngày Florian Wirtz kỷ niệm lần thứ 50 khoác áo đội tuyển. Đón bóng bật ra từ chân Dumfries, ngôi sao số 17 xoay người tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp từ ngoài vòng cấm găm thẳng vào góc chữ A.

Siêu phẩm nhân đôi cách biệt gần như đã đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Xavi Hernandez. Chỉ ít phút sau, Brajan Gruda treo bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt để Nico Schlotterbeck bay người đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Hàng thủ áo trắng bắt đầu bộc lộ vô vàn khoảng trống sau bàn thua thứ ba.

Cơn ác mộng của đội khách nối dài khi Gruda thoát xuống đáy biên rồi trả ngược cho Wirtz dứt điểm dội mép dưới xà ngang hoàn tất cú đúp ở phút 71. Tài năng trẻ đang chơi cho RB Leipzig sau đó tự mình đệm bóng vào lưới trống từ pha dội cột của Scherhant, ấn định thắng lợi 5 sao.

Thống kê sau trận phản ánh sự hiệu quả tàn nhẫn của tuyển Đức khi ghi 5 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,52 sau 18 pha dứt điểm. Ngược lại, Hà Lan đạt chỉ số kỳ vọng 1,16 nhưng chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích cả trận. Sự sụp đổ trong 30 phút cuối khiến Verbruggen phải gọi đồng đội chấn chỉnh ngay trên sân.

Thất bại nặng nề đánh dấu trận thua đầu tiên và cũng là buổi tối tồi tệ nhất của Xavi trên cương vị thuyền trưởng Hà Lan. Trong khi đó, Klopp vừa trải qua đêm thăng hoa bậc nhất từ khi nắm quyền, đưa Đức vào tứ kết chờ lễ bốc thăm ngày 20/11.

Kết quả chung cuộc: Đức 5-0 Hà Lan

Cầu thủ ghi bàn:

Đức: Scherhant (41'), Wirtz (60', 71'), Schlotterbeck (65'), Gruda (78')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.