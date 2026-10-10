Đè bẹp Eintracht Frankfurt 6-0, RB Leipzig vươn lên giữa bảng xếp hạng Bundesliga

📊 Xem thống kê chi tiết trận RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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RB Leipzig6 - 0Eintracht FrankfurtKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

RB Leipzig tiếp đón Eintracht Frankfurt.

1'Bàn thắng chớp nhoáng mở tỷ số của Banzuzi

Trận đấu tại Leipzig Red Bull Arena bùng nổ ngay từ phút 1 khi Ezechiel Banzuzi lập công đưa RB Leipzig vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trước đối thủ Eintracht Frankfurt.

5'Christopher Nkunku nhân đôi cách biệt cho RB Leipzig

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Christopher Nkunku đã nâng tỷ số lên 2-0 cho RB Leipzig sau đường chuyền dọn cỗ của Antonio Nusa. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ nhà sớm tạo ra lợi thế cực lớn trước Eintracht Frankfurt ngay tại Leipzig Red Bull Arena.

12'RB Leipzig áp đảo hoàn toàn

Sau 12 phút bóng lăn, RB Leipzig nắm giữ thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng lợi thế dẫn 2-0. Đội chủ nhà tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong khâu tấn công khi tung ra 3 cú dứt điểm trúng đích (thống kê dứt điểm 3 - 0), trong khi Eintracht Frankfurt hoàn toàn bế tắc và chưa có nổi pha hãm thành nào.

25'RB Leipzig làm chủ thế trận với lợi thế dẫn bàn

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự vượt trội của RB Leipzig khi họ nắm 55% - 45% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì sức ép liên tục. Đội chủ nhà tỏ ra sắc bén tuyệt đối với 3 - 2 pha dứt điểm, trong đó toàn bộ 3 cú sút trúng đích đều chuyển hóa thành sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Eintracht Frankfurt.

27'Neil El Aynaoui nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 27, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Neil El Aynaoui sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 khá an toàn, các cầu thủ RB Leipzig vẫn cần duy trì sự tỉnh táo để tránh những án phạt không đáng có.

38'Frankfurt nỗ lực tìm bàn gỡ

Dù đang bị dẫn 2-0, Eintracht Frankfurt mới là đội chủ động cầm bóng nhiều hơn với thời lượng 38% - 62%. Đội khách đã tung ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 4 - 6, nhưng RB Leipzig vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn an toàn.

41'Christopher Nkunku nâng tỷ số lên 3-0 cho RB Leipzig

Phút 41, Christopher Nkunku ghi bàn chuẩn xác giúp RB Leipzig nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Eintracht Frankfurt. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ, đội chủ sân Leipzig Red Bull Arena đang thể hiện hiệu quả dứt điểm áp đảo để khép lại hiệp một với lợi thế cực lớn.

44'Nkunku nới rộng cách biệt lên 4-0 cho RB Leipzig

Phút 44, Christopher Nkunku ghi tên mình lên bảng tỷ số để giúp RB Leipzig dẫn trước Eintracht Frankfurt 4-0. Hiệp một bùng nổ của đội chủ nhà tại Red Bull Arena khi họ liên tiếp trừng phạt đối thủ chỉ trong ít phút cuối hiệp.

45'Eintracht Frankfurt thay người sớm cuối hiệp một

Phút 45, Eintracht Frankfurt quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút Robin Koch ra nghỉ và đưa Elias Niklas Baum vào sân. Nhận liên tiếp 4 bàn thua chóng vánh trong hiệp một khiến đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm xốc lại đội hình.

45'Eintracht Frankfurt thay người sớm sau hiệp một thảm họa

Ở phút 45, Eintracht Frankfurt buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự khi Younes Ebnoutalib được tung vào sân thay cho Keita Kosugi. Nhận liên tiếp 4 bàn thua chóng vánh và đang bị dẫn 0-4, đội khách rõ ràng cần tìm kiếm phương án mới nhằm cải thiện tình hình trước khi hiệp đấu khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'RB Leipzig duy trì cách biệt an toàn

Bước sang phút 51, RB Leipzig vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện với lợi thế dẫn 4-0. Dù thống kê tổng số pha dứt điểm đang cân bằng 9-9, đội chủ nhà vượt trội về độ sắc bén khi có tới 7-5 lần trúng đích, đồng thời kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 52% - 48%.

54'Antonio Nusa nâng tỷ số lên 5-0

Phút 54, nhận đường kiến tạo từ Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 5-0 cho RB Leipzig. Đội chủ nhà tiếp tục biến trận đấu tại Leipzig Red Bull Arena thành cơn ác mộng thực sự đối với Eintracht Frankfurt.

58'RB Leipzig rút người giữ sức sau thế trận áp đảo

Phút 58', RB Leipzig tiến hành thay đổi nhân sự khi Nicolas Seiwald được tung vào sân thế chỗ Neil El Aynaoui. Với cách biệt an toàn 5-0 đang nắm giữ, ban huấn luyện đội chủ nhà rõ ràng muốn giữ sức cho các trụ cột và tránh rủi ro khi El Aynaoui trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

58'RB Leipzig điều chỉnh nhân sự ở hàng lang cánh

Phút 58, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi người khi Benjamin Henrichs được tung vào sân thế chỗ Ridle Baku. Nắm lợi thế dẫn trước 5-0 đầy an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột.

62'Elias Niklas Baum phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Elias Niklas Baum bên phía Eintracht Frankfurt sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang trải qua trận đấu vô cùng khó khăn khi đã bị RB Leipzig dẫn trước 5-0.

63'RB Leipzig duy trì cách biệt năm bàn

Bước sang phút 63, dù Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% và sở hữu số quả phạt góc áp đảo 2 - 6, RB Leipzig vẫn cho thấy sự hiệu quả vượt trội để bảo toàn khoảng cách dẫn 5-0. Tổng số cú dứt điểm của hai bên đang cân bằng ở mức 12 - 12, nhưng đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn hẳn với chỉ số trúng đích 8 - 5.

64'RB Leipzig rút Nkunku ra nghỉ

Phút 64, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Christopher Nkunku rời sân nhường chỗ cho Tidiam Gomis. Nắm chắc chiến thắng với cách biệt 5-0, ban huấn luyện đội chủ nhà đã có thể chủ động giữ sức cho các trụ cột.

64'RB Leipzig rút Antonio Nusa rời sân

Phút 64, RB Leipzig thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Max Finkgräfe được tung vào sân thay cho Antonio Nusa. Dẫn trước áp đảo 5-0, đội chủ nhà hoàn toàn có thể chủ động giữ sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

73'Eintracht Frankfurt tăng cường nhân sự

Phút 73, Eintracht Frankfurt thực hiện quyền thay đổi người khi Fares Chaibi được tung vào sân thế chỗ cho Noel Aseko. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đã bị RB Leipzig dẫn trước với cách biệt 5-0.

73'RB Leipzig đưa Rocco Reitz vào sân

Phút 73, RB Leipzig thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Rocco Reitz được tung vào sân để thế chỗ cho Ezechiel Banzuzi. Với cách biệt an toàn 5-0 đang nắm giữ, đội chủ sân Leipzig Red Bull Arena hoàn toàn có thể chủ động xoay tua lực lượng và giữ nhịp trận đấu trong phần còn lại của thời gian thi đấu.

73'Mario Götze vào sân ở phút 73

Phút 73, Eintracht Frankfurt thực hiện sự thay đổi người khi Mario Götze được tung vào sân thế chỗ Ritsu Doan. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-5, đội khách nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trên hàng công nhằm tìm bàn danh dự.

75'RB Leipzig giữ vững cách biệt lớn

Bước sang phút 75, dù Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% so với 49% của đối thủ và sở hữu tới 6 quả phạt góc (so với 3), RB Leipzig vẫn làm chủ hoàn toàn tình hình nhờ sự vượt trội ở tỷ số 5-0. Đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ sắc bén ở khâu dứt điểm với 17 nỗ lực (8 trúng đích), vượt qua con số 14 lần bắn phá (6 trúng đích) bên phía đội khách.

76'Ansgar Knauff nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 76, cầu thủ Ansgar Knauff bên phía Eintracht Frankfurt phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị RB Leipzig dẫn sâu 5-0, sự ức chế tâm lý đã khiến các vị khách không còn duy trì được sự bình tĩnh trên sân.

84'Raphael Onyedika Nwadike nhận thẻ vàng

Phút 84, tiền vệ Raphael Onyedika Nwadike bên phía Eintracht Frankfurt phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi. Khi đã bị dẫn sâu 0-5, sự ức chế tâm lý khiến đội khách liên tiếp dính thẻ phạt trong những phút cuối trận.

87'RB Leipzig áp đảo hoàn toàn về hiệu quả

Tiến về những phút cuối trận, RB Leipzig đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối khi dẫn 5-0 dù Eintracht Frankfurt không hề lép vế về số pha hãm thành với tỷ lệ dứt điểm trúng đích ngang ngửa 8 - 8. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khâu tận dụng cơ hội và phong độ xuất sắc nơi khung gỗ với 8 - 3 lần cứu thua nghiêng về phía đội chủ nhà.

89'Tidiam Gomis ấn định tỷ số 6-0 cho RB Leipzig

Phút 89, nhận đường kiến tạo từ Benjamin Henrichs, Tidiam Gomis dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 6-0 cho RB Leipzig. Bàn thắng muộn khép lại một ngày thi đấu thăng hoa rực rỡ của đội chủ nhà tại Red Bull Arena.

KTKết thúc: RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt

Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 0.

Cập nhật lúc 01:24 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa RB Leipzig và Eintracht Frankfurt diễn ra vào lúc 23h30 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Leipzig Red Bull Arena đang thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai câu lạc bộ bước vào màn so tài này với mục tiêu rõ ràng là giành trọn vẹn điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Sự chênh lệch chỉ vỏn vẹn một điểm giữa hai vị trí thứ 9 và thứ 10 khiến màn chạm trán mang tính chất của một cuộc cạnh tranh vị thế đầy căng thẳng.

Tình thế bảng xếp hạng và bối cảnh hai đội

Hiện tại, RB Leipzig đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 với 6 điểm sau những lượt trận đã qua. Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò đội chủ nhà là nhanh chóng thu hẹp khoảng cách để áp sát nhóm dự cúp châu lục. Họ cần một chuỗi kết quả tích cực để khẳng định lại vị thế vốn có.

Ở phía đối diện, Eintracht Frankfurt bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 5 điểm. Khoảng cách một điểm mong manh đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đọ sức này có thể làm thay đổi trật tự trực tiếp giữa hai đội. Một chiến thắng sẽ giúp một trong hai bên tạo bước đệm tinh thần quan trọng cho chặng đường tiếp theo.

Phong độ thiếu ổn định của cả hai bên

Nhìn vào phong độ gần đây, RB Leipzig thể hiện sự phập phù đáng kể qua 4 trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội chủ sân Leipzig Red Bull Arena đã giành được 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại, với kết quả luân phiên giữa thắng và thua. Sự thiếu ổn định này khiến Leipzig chưa thể bứt tốc mạnh mẽ lên nửa trên bảng xếp hạng dù tiềm năng lối chơi vẫn luôn hiện diện.

Trong khi đó, phong độ của Eintracht Frankfurt trong 4 lần ra sân gần nhất cũng không quá ấn tượng. Đội bóng này giành được 1 trận thắng, có 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Việc thường xuyên chia điểm khiến Frankfurt bị kìm chân ở khu vực giữa bảng và chưa tạo ra sự đột biến cần thiết.

Điểm tựa lịch sử đối đầu của RB Leipzig

Điểm nhấn then chốt trước giờ bóng lăn nằm ở lịch sử đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, RB Leipzig nắm giữ ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận trước Eintracht Frankfurt, không có trận hòa nào xuất hiện.

Thống kê đối đầu vượt trội mang lại sự tự tin rất lớn cho RB Leipzig, đặc biệt khi họ được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Leipzig Red Bull Arena. Ngược lại, Frankfurt sẽ phải đối mặt với rào cản tâm lý không nhỏ trước một đối thủ từng nhiều lần khiến họ ôm hận.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân bãi cùng thành tích đối đầu vượt trội, RB Leipzig được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và triển khai thế trận tấn công nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số. Khát khao bám sát nhóm dự cúp châu lục sẽ là động lực thôi thúc đội chủ nhà chơi quyết liệt ngay từ những phút đầu.

Về phần mình, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Để có điểm rời sân khách, họ buộc phải siết chặt cự ly phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công. Một thế trận giằng co và toan tính chiến thuật chặt chẽ là điều rất dễ xảy ra trong màn so tài này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)