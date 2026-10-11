Đè bẹp DC United 4-0, Inter Miami củng cố top 4 trong khi đối thủ chìm ở nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter Miami 4-0 DC United: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Inter Miami4 - 0DC UnitedKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Inter Miami tiếp đón DC United.

3'Luis Suárez mở tỷ số từ rất sớm cho Inter Miami

Ngay ở phút 3, Luis Suárez đã tỏa sáng để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami trước DC United. Khởi đầu thuận lợi giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn từ sớm trên sân Nu Stadium.

12'Inter Miami kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sớm có lợi thế dẫn 1-0, Inter Miami áp đặt hoàn toàn nhịp độ trận đấu khi làm chủ tới 71% - 29% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vậy, DC United vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công với số pha dứt điểm cân bằng 2 - 2 (trúng đích 1 - 1).

25'Inter Miami kiểm soát bóng vượt trội

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Inter Miami áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 68% - 32%, qua đó duy trì thế dẫn trước 1-0. Dù vậy, DC United vẫn chực chờ cơ hội đáp trả khi đã tung ra tới 4 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 2) so với đội chủ nhà.

39'Luis Suárez nhân đôi cách biệt cho Inter Miami

Phút 39, Luis Suárez tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Miami. Lợi thế hai bàn giúp đội chủ nhà thi đấu cực kỳ thong dong và tiếp tục củng cố vững chắc vị thế trong top đầu bảng xếp hạng.

39'Inter Miami kiểm soát bóng vượt trội

Tiến gần về cuối hiệp một, Inter Miami vẫn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 62% - 38%. Dù vậy, DC United không hề lép vế trong các pha phản công khi đã tung ra tới 5 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 2), sẵn sàng trừng phạt sơ hở của đội chủ nhà.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Lionel Messi nới rộng cách biệt lên 3-0

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Lionel Messi đã tỏa sáng để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế quá lớn và tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo trước DC United.

51'Inter Miami hoàn toàn làm chủ thế trận

Bước sang phút 51, Inter Miami tiếp tục áp đảo hoàn toàn khi nắm giữ tới 60% - 40% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội với 11 - 7 pha dứt điểm, trong đó có 6 - 2 lần trúng đích để bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-0.

56'DC United làm mới hàng công tìm hy vọng

Phút 56, DC United quyết định làm mới đội hình khi tung Nathan Ordaz vào sân thế chỗ Jackson Hopkins. Bị dẫn trước 3-0, đội khách buộc phải nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để cải thiện thế trận bế tắc.

56'DC United thay đổi nhân sự nhằm tìm hy vọng

Phút 56, DC United quyết định điều chỉnh đội hình khi rút Nikola Marković rời sân để nhường chỗ cho Matti Peltola. Bị dẫn tới 0-3 và lép vế về thế trận, ban huấn luyện đội khách buộc phải làm mới nhân sự với hy vọng cải thiện cục diện trong thời gian còn lại.

60'Lionel Messi nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Inter Miami

Phút 60, đón đường kiến tạo từ Rodrigo De Paul, Lionel Messi đã dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn thắng thứ tư cho Inter Miami. Pha lập công này giúp đội bóng nâng tỷ số lên 4-0, tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo hoàn toàn trên sân Nu Stadium.

61'Inter Miami rút Luis Suárez ra nghỉ

Phút 61, Inter Miami thực hiện sự thay đổi người khi Luis Suárez được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Riquelme Fillipi. Khi cách biệt đã là 4-0 đầy an toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động xoay tua nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột.

63'Inter Miami áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 63, Inter Miami vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra 14 - 8 pha dứt điểm, trong đó vượt trội về số lần trúng đích (8 - 2) để duy trì lợi thế dẫn 4-0 an toàn.

68'DC United thay người nhằm tìm kiếm sự thay đổi

Phút 68, DC United thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Silvan Hefti được tung vào sân để trám vị trí của Hosei Kijima. Trong bối cảnh đang bị Inter Miami dẫn sâu 4-0, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện thế trận ở những phút còn lại.

68'DC United làm mới tuyến giữa khi bị dẫn 0-4

Phút 68, DC United thực hiện quyền thay đổi người khi rút Andre Dozzell rời sân để nhường chỗ cho Brandon Servania. Trong bối cảnh đang bị Inter Miami dẫn sâu 4-0, sự điều chỉnh này chủ yếu nhằm củng cố lại khu trung tuyến trong phần còn lại của trận đấu.

70'Inter Miami rút David Ayala nghỉ ngơi

Phút 70, Inter Miami thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Telasco Segovia được tung vào sân thay cho David Ayala. Với cách biệt dẫn trước 4-0 rất an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột.

70'Inter Miami điều chỉnh nhân sự ở phút 70

Phút 70, Inter Miami thực hiện quyền thay người khi Maximiliano Falcon được tung vào sân thế chỗ Micael dos Santos Silva. Với lợi thế dẫn trước 4-0 đầy an toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà có thể thoải mái xoay tua đội hình và giữ nhịp trận đấu.

75'Inter Miami áp đảo hoàn toàn đối thủ

Bước sang phút 75, Inter Miami duy trì sự vượt trội rõ rệt với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61% - 39%. Dù DC United nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với 12 pha dứt điểm, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự hiệu quả vượt trội khi sở hữu số cú sút trúng đích áp đảo 8 - 2 để bảo toàn lợi thế dẫn 4-0.

78'Inter Miami rút Sergio Reguilón rời sân

Phút 78, Inter Miami thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ian Fray được tung vào sân để thế chỗ cho Sergio Reguilón. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhằm giữ nhịp độ thi đấu khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 4-0.

78'Inter Miami rút Rodrigo De Paul nghỉ ngơi

Phút 78, Inter Miami thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Alexander Shaw được tung vào sân thay thế cho Rodrigo De Paul. Khi thế trận đã an bài với cách biệt dẫn trước 4-0, việc rút trụ cột ra nghỉ là toan tính hợp lý để giữ sức cho các vòng đấu tiếp theo.

80'DC United làm mới nhân sự muộn màng

Phút 80, DC United quyết định rút João Gabriel Martins Peglow ra nghỉ để nhường chỗ cho Jared Stroud. Trong bối cảnh đang bị Inter Miami dẫn sâu 4-0, sự thay đổi người này khó lòng giúp đội khách xoay chuyển cục diện trận đấu.

87'Inter Miami kiểm soát hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 87, Inter Miami vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% trước DC United. Dù đội khách nỗ lực dứt điểm 14 - 15, sự vượt trội về độ chuẩn xác với số lần trúng đích 8 - 2 giúp Inter Miami giữ vững cách biệt an toàn 4 - 0 khi trận đấu trôi về những phút cuối.

KTKết thúc: Inter Miami 4-0 DC United

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 08:40 11/10/2026

Inter Miami bước vào cuộc tiếp đón DC United tại sân vận động Nu Stadium với lợi thế tâm lý then chốt đến từ lịch sử chạm trán vượt trội. Dù phong độ thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại, sự áp đảo trong các lần đối đầu trực tiếp vẫn là điểm tựa lớn nhất giúp đội bóng áo hồng tự tin hướng tới một kết quả khả quan.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội

Lịch sử những lần so tài gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía Inter Miami. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Inter Miami thể hiện sự áp đảo rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần, trong khi DC United không có nổi một chiến thắng nào.

Sự vượt trội này tạo nên một rào cản tâm lý đáng kể cho các cầu thủ DC United mỗi khi phải đụng độ đối thủ. Việc nắm giữ ưu thế đối đầu xuyên suốt thời gian qua giúp đội chủ sân Nu Stadium luôn biết cách làm chủ nhịp độ và kiểm soát thế trận trước lối đá của đại diện đến từ thủ đô.

Chênh lệch thứ hạng và điểm số

Bên cạnh yếu tố đối đầu, bảng xếp hạng cũng phản ánh rõ nét sự cách biệt giữa hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Inter Miami đang vững vàng ở nhóm đầu khi đứng ở vị trí thứ 3 với 46 điểm tích lũy được. Lối chơi hiệu quả và sự ổn định tích lũy từ đầu chiến dịch đã đưa họ lên vị thế của một trong những thế lực đáng gờm nhất.

Ở chiều ngược lại, DC United đang phải trải qua một giai đoạn thi đấu đầy khó khăn. Đội khách hiện xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp với chỉ 30 điểm, kém đối thủ trực tiếp tới 16 điểm. Khoảng cách điểm số này thể hiện sự chênh lệch rõ rệt về hiệu suất thi đấu cũng như chất lượng đội hình xuyên suốt mùa giải.

Nỗi lo phong độ của cả hai câu lạc bộ

Mặc dù đang có vị trí tốt trên bảng xếp hạng, Inter Miami lại đang trải qua chuỗi ngày thi đấu thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được chiến thắng nào, với chuỗi thành tích gồm 4 trận hòa và 1 thất bại. Hàng công lẫn hàng thủ đều bộc lộ những trục trặc nhất định, khiến họ liên tục bị chia điểm trong các vòng đấu vừa qua.

Tuy nhiên, phong độ của DC United cũng chẳng mấy sáng sủa hơn để có thể tận dụng sự chững lại của đội chủ nhà. Trong 5 trận đấu gần đây, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, bên cạnh 3 trận hòa và 1 trận thua. Khả năng giải quyết trận đấu hạn chế đang là vấn đề nan giải của DC United, khiến họ thường xuyên đánh rơi những điểm số quan trọng.

Cục diện giằng co tại Nu Stadium

Cuộc đối đầu vào lúc 06:30 ngày 11/10 tại Nu Stadium được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co khi cả hai đội đều khao khát tìm lại mạch thắng. Inter Miami nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi, dựa vào sự tự tin từ quá khứ áp đảo để đẩy lùi khối đội hình của đối phương.

Đối với DC United, nhiệm vụ phá vỡ cái dớp không thắng trước Inter Miami sẽ là thử thách cực kỳ nan giải. Với khoảng cách 16 điểm cùng sự lép vế toàn diện ở 5 lần gặp gỡ gần nhất, đội khách sẽ cần một màn trình diễn thực sự kỷ luật nếu muốn rời sân Nu Stadium với một kết quả tích cực.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)