Đè bẹp Bournemouth, Chelsea vươn lên giữa bảng điểm đẩy đối thủ sát nhóm nguy hiểm

📊 Xem thống kê chi tiết trận Chelsea 5-1 Bournemouth: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-chelsea-5-1-bournemouth-chelsea-thang-dam-thuyet-phuc-468724.html

Chelsea5 - 1BournemouthKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Chelsea tiếp đón Bournemouth.

2'Jordan Henderson mở tỷ số chớp nhoáng cho Chelsea

Ngay ở phút 2, Jordan Henderson đã lên tiếng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Khởi đầu như mơ trên sân Stamford Bridge giúp đội chủ nhà sớm nắm lợi thế lớn trước Bournemouth.

3'Morgan Rogers nhân đôi cách biệt cho Chelsea

Chỉ một phút sau bàn mở tỷ số, Chelsea tiếp tục làm rung lưới Bournemouth ở phút 3 khi Morgan Rogers lập công từ đường kiến tạo của Jordan Henderson, nâng tỷ số lên 2-0. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ sân Stamford Bridge nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu từ rất sớm.

10'Marcus Tavernier nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 10, Marcus Tavernier bên phía Bournemouth phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Bị dẫn trước 2-0 từ rất sớm, đội khách đang gặp muôn vàn khó khăn trong việc kiểm soát thế trận trên sân Stamford Bridge.

12'Chelsea áp đảo sớm với lợi thế hai bàn

Vừa bước qua phút 12, Chelsea đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt hai bàn dẫn trước. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 64% - 36% và dứt điểm 3 - 1, trong đó cả 3 pha hãm thành của The Blues đều trúng đích khiến hàng thủ Bournemouth phải căng mình chống đỡ.

24'Chelsea nắm hoàn toàn thế chủ động

Sau gần nửa hiệp một, dù Bournemouth cầm bóng nhỉnh hơn với 51% so với 49% của Chelsea, đội chủ nhà mới là bên áp đảo về sự hiệu quả. Chelsea đã dẫn trước 2-0 và vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), khiến đối thủ gần như chưa tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.

36'Chelsea duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Chelsea vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 2-0 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% - 46%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực tấn công vượt trội với số lần dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), khiến Bournemouth gần như chưa thể tìm ra phương án uy hiếp khung thành đối phương.

42'Adrien Truffert nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 42, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Adrien Truffert sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Đang bị Chelsea dẫn trước 2-0 trên sân Stamford Bridge, đội khách Bournemouth liên tiếp gặp khó khăn và đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của họ kể từ đầu trận.

45'Bournemouth thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Bournemouth quyết định làm mới hàng công khi Ben Gannon-Doak được tung vào sân thế chỗ David Brooks. Đội khách cần một luồng gió mới để tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế sau khi sớm bị dẫn trước 0-2.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'João Pedro nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Pedro Neto kiến tạo thuận lợi để João Pedro lập công, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Chelsea. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục củng cố thế trận áp đảo trước Bournemouth.

50'Chelsea duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn

Bước sang phút 50, Chelsea tiếp tục kiểm soát cục diện với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% cùng lợi thế dẫn 3-0. Dù Bournemouth nỗ lực tìm kiếm cơ hội và đã có 3 lần dứt điểm trúng đích, đội chủ nhà vẫn áp đảo với tổng số pha dứt điểm 8 - 4 để ghìm chặt nhịp độ thi đấu.

51'Francisco Evanilson rút ngắn tỷ số cho Bournemouth

Phút 51, Francisco Evanilson đã kịp thời lên tiếng với bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Bournemouth ngay tại Stamford Bridge. Pha lập công quý giá này thắp lại hy vọng có điểm cho đội khách sau khi họ phải nhận liên tiếp các bàn thua từ phía Chelsea.

62'Tyler Adams nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 62, tiền vệ Tyler Adams bên phía Bournemouth phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bám đuổi khi bị dẫn 1-3 nhưng liên tiếp gặp bất lợi với những án phạt cảnh cáo.

63'Chelsea duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 63, Chelsea vẫn đang nắm lợi thế dẫn 3-1 dù thế trận diễn ra khá giằng co. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%, đồng thời sở hữu 8 - 7 pha dứt điểm trước những nỗ lực bám đuổi của Bournemouth.

67'João Pedro nâng tỷ số lên 4-1 cho Chelsea

Phút 67, João Pedro ghi bàn giúp Chelsea nới rộng cách biệt lên 4-1 trước Bournemouth ngay tại Stamford Bridge. Pha lập công này dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm của đội khách, đồng thời củng cố vững chắc thế trận áp đảo cho đội chủ nhà.

69'Thẻ vàng cho Ryan Christie

Phút 69, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ryan Christie bên phía Bournemouth sau một pha phạm lỗi. Đội khách liên tiếp phải nhận các án phạt cảnh cáo trong bối cảnh đang bị dẫn 1-4 trên sân Stamford Bridge.

70'Jordan Henderson nâng tỷ số lên 5-1 cho Chelsea

Phút 70, Jordan Henderson ghi bàn nới rộng cách biệt lên 5-1 cho Chelsea. Đội chủ nhà tại Stamford Bridge tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi chỉ ít phút sau bàn thắng thứ tư đã có thêm pha lập công thứ năm vào lưới Bournemouth.

72'Chelsea rút Moises Caicedo nghỉ ngơi

Phút 72, Chelsea có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi Romeo Lavia được tung vào sân để thay thế cho Moises Caicedo. Với cách biệt dẫn 5-1 rất an toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động giữ sức cho các trụ cột.

72'Chelsea đưa Marco Palestra vào sân thay João Pedro

Phút 72, Chelsea tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Marco Palestra được tung vào sân thế chỗ João Pedro. Với lợi thế dẫn trước 5-1 rất an toàn, đội chủ sân Stamford Bridge chủ động làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

72'Bournemouth đưa Juanlu Sánchez vào sân

Phút 72, Bournemouth thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Juanlu Sánchez được tung vào sân để thế chỗ Adam Smith. Đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới bên hành lang cánh trong bối cảnh đang bị dẫn 1-5 tại Stamford Bridge.

72'Bournemouth đưa Álvaro Rodríguez vào sân

Phút 72, Bournemouth có sự thay đổi nhân sự khi Álvaro Rodríguez được tung vào sân để thế chỗ Marcus Tavernier. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho mặt trận tấn công sau khi phải nhận liên tiếp các bàn thua trên sân Stamford Bridge.

73'Bournemouth đưa Lewis Cook vào sân

Phút 73, Bournemouth có sự điều chỉnh nhân sự khi Lewis Cook được tung vào sân thay cho Ryan Christie. Đang bị Chelsea dẫn trước với tỷ số 5-1, đội khách cần gia cố tuyến giữa nhằm hạn chế thêm bàn thua trong phần còn lại của trận đấu.

75'Chelsea duy trì lợi thế áp đảo

Bước sang phút 75, Chelsea vẫn nắm giữ thế trận an toàn với cách biệt tỷ số 5-1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%) cùng hiệu quả vượt trội ở các pha hãm thành khi dứt điểm 10 - 7 và trúng đích 6 - 4, khiến nỗ lực đẩy cao đội hình của Bournemouth trở nên vô vọng.

83'Chelsea đưa Danny Welbeck vào sân

Phút 83, Chelsea tiến hành thay đổi nhân sự khi Danny Welbeck được tung vào sân để trám vị trí của Pedro Neto. Với cách biệt lớn dẫn trước 5-1, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn chủ động làm mới đội hình ở những phút cuối trận.

84'Chelsea thay người khi cách biệt đã an bài

Phút 84, Chelsea thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves được tung vào sân thế chỗ Morgan Rogers. Khi đã nắm chắc chiến thắng với tỷ số 5-1 trên sân Stamford Bridge, đội chủ nhà hoàn toàn có thể yên tâm trao cơ hội cho nhân tố mới trong những phút cuối.

84'Bournemouth đưa Julio Soler vào sân

Phút 84, Bournemouth thực hiện sự thay đổi người khi Adrien Truffert rời sân nhường chỗ cho Julio Soler. Khi đang bị Chelsea dẫn cách biệt 5-1, điều chỉnh này có thể chỉ mang tính chất làm mới đội hình trong những phút cuối.

87'Chelsea nắm chắc chiến thắng cách biệt

Trận đấu trôi về phút 87 với cách biệt áp đảo 5-1 nghiêng về Chelsea. Dù Bournemouth nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút (51% so với 49%) và kiếm được tới 6 quả phạt góc (so với 1 của đối thủ), The Blues vẫn cho thấy sự vượt trội ở khâu dứt điểm với 10 pha hãm thành cùng 6 lần đưa bóng trúng đích.

88'Cole Palmer rời sân nhường chỗ cho Malo Gusto

Phút 88, Chelsea thực hiện sự thay đổi người khi Cole Palmer được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Malo Gusto. Với cách biệt an toàn 5-1 trên sân Stamford Bridge, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhân sự để giữ sức trong những phút cuối.

KTKết thúc: Chelsea 5-1 Bournemouth

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 10/10/2026

Cuộc so tài giữa Chelsea và Bournemouth diễn ra vào lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stamford Bridge hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để tích lũy điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội khách chật vật tìm kiếm kết quả tích cực để cải thiện tình hình ở khu vực cuối bảng.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Chelsea hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội bóng áo xanh là sự khởi sắc rõ nét về mặt kết quả ở các lượt trận vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, Chelsea giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, 2 chiến thắng đó đến ngay ở 2 trận đấu gần đây nhất, cho thấy nhịp độ thi đấu của họ đang có chiều hướng đi lên đúng vào thời điểm quan trọng.

Ngược lại, Bournemouth đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Họ hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Phong độ của Bournemouth trong 5 trận gần nhất ghi nhận 3 trận hòa và 2 trận thua, chưa có được bất kỳ thắng lợi nào. Ở lần ra sân gần nhất, đội khách cũng đã phải nhận một thất bại, qua đó chịu thêm áp lực khi phải hành quân đến làm khách tại London.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang lại sự tự tin rất lớn cho Chelsea. Đại diện thành London duy trì thành tích bất bại trước đối thủ với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Bournemouth chưa từng giành được trọn vẹn chiến thắng ở chuỗi trận này. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stamford Bridge cùng thành tích đối đầu vượt trội là những yếu tố ủng hộ mạnh mẽ cho tham vọng lấy trọn điểm số của Chelsea.

Về mặt lối chơi, Chelsea nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận, kiểm soát bóng và tìm cách đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong bối cảnh đội khách Bournemouth đang thể hiện hiệu suất thi đấu kém ổn định và chuỗi trận không thắng kéo dài, đội chủ sân Stamford Bridge nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục nối dài đà hưng phấn và hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)