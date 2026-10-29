Đè bẹp Aston Villa 3-0, Bournemouth đoạt vé tứ kết

Bournemouth giành chiến thắng thuyết phục trước Aston Villa. Ảnh: Warren Little/Getty Images

Bước vào trận đấu với khí thế hừng hực, các học trò của HLV Marco Rose nhanh chóng áp đặt thế trận lên phần sân đối phương. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ xé gió từ hai hành lang cánh của đội chủ nhà đã gây ra vô vàn sóng gió. Thành quả đến ngay ở phút thứ 6 từ một pha phối hợp tấn công vô cùng mẫu mực.

Xuất phát từ đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của Tavernier, Soler có pha chạm bóng tinh tế trước khi dọn cỗ để Adli dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Bàn thua chóng vánh khiến Aston Villa bối rối và liên tục để mất quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Mặc dù Buendia thi đấu đầy nỗ lực trên hàng công, các tình huống hãm thành của đội khách vẫn tỏ ra khá bế tắc. Cơ hội đáng tiếc nhất đến vào khoảng thời gian bù giờ hiệp một. Tiền vệ Goretzka bật cao đánh đầu trong tư thế hoàn toàn trống trải nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Sang hiệp hai, sự hớ hênh của hệ thống phòng ngự tiếp tục báo hại đoàn quân áo bã trầu. Phút 52, Cook thực hiện cú treo bóng đầy khó chịu từ chấm phạt góc. Thủ thành Bizot mắc sai lầm sơ đẳng khi phán đoán điểm rơi sai lệch, lóng ngóng để bóng cuộn thẳng vào góc gần nhân đôi cách biệt.

Bị dồn vào thế chân tường, thuyền trưởng Unai Emery lập tức tung hàng loạt cầu thủ tấn công vào sân hòng vớt vát lại thế trận. Dẫu vậy, khi sức ép mới chỉ nhen nhóm, đội khách đã phải nhận thêm một đòn hồi mã thương chí mạng. Lần này, dấu ấn thay người của ban huấn luyện Bournemouth đã phát huy tác dụng tối đa.

Phút 69, tiền đạo Rodriguez có pha tả xung hữu đột giữa vòng vây các hậu vệ áo trắng. Anh vung chân dứt điểm chéo góc quyết đoán, hoàn toàn đánh bại thủ môn và ấn định tỷ số chung cuộc. Xuyên suốt khoảng thời gian còn lại, màn trình diễn của trung vệ Harwood-Bellis bên phía Aston Villa thực sự là một cơn ác mộng khi liên tục để mất bóng nguy hiểm.

Tập thể Bournemouth đã cống hiến 90 phút rực lửa với tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi. Kết quả hoàn mỹ 3-0 đánh dấu lần đầu tiên họ lọt vào vòng tám đội mạnh nhất kể từ mùa giải 2018/19. Khúc khải hoàn trên sân nhà cũng chính thức nối dài chuỗi toàn thắng đầy ấn tượng của câu lạc bộ lên con số năm và tiến vào tứ kết Carabao Cup 2026/27.

Kết quả chung cuộc: Bournemouth 3-0 Aston Villa

Cầu thủ ghi bàn:

Bournemouth: Adli (7'), Cook (51'), Rodriguez (69')