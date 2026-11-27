Người dân tham gia các hoạt động tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTDTHVN

Miễn phí vé là lời mời, không phải đích đến

Hòa cùng các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam, trước cổng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hàng người xếp hàng chờ vào cửa. Không chỉ có khách du lịch, trong hàng người chờ đó có người đưa con nhỏ đi học về, có người đi cùng bạn bè, có người chọn ngày nghỉ để “xem một cái gì đó khác thường”.

Cùng ngày, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều di tích khác mở cửa miễn phí.

Không khí ở các điểm đến đó không giống một ngày làm việc bình thường. Có tiếng trẻ con hỏi: “cái này để làm gì?”; có người lớn dừng lâu trước một hiện vật, đọc chú thích rồi quay lại gọi người thân; có nhóm bạn chụp ảnh, nhưng cũng có người đi một mình, đi chậm và xem kỹ.

Một ngày miễn phí không chỉ là ưu đãi về giá vé, đã tạo ra một lý do để người dân bước vào nơi mà bình thường họ có thể chưa từng nghĩ đến.

Với nhiều người, việc trả tiền vé không phải là vấn đề lớn, nhưng việc sắp xếp thời gian, chọn địa điểm và quyết định “có đáng đi không” mới là rào cản thực sự. Một ngày miễn phí, kết hợp ngày nghỉ, tạo ra dịp để gia đình, nhóm bạn hoặc cá nhân thử một trải nghiệm mới.

Tại Hà Nội, danh sách điểm miễn phí ngày 24-11 không chỉ gồm bảo tàng lớn. Còn có các không gian văn hóa, di tích phố cổ và những địa điểm gắn với đời sống thường nhật. Điều này cho thấy cách tổ chức không chỉ hướng đến khách du lịch, mà còn hướng đến người dân sống ngay trong thành phố.

Thực tế cho thấy miễn phí vé không tự động tạo ra sự gắn bó. Một người có thể vào bảo tàng vì vé miễn phí, đi một vòng rồi ra về. Nếu không có điều gì khiến họ nhớ, họ sẽ khó quay lại.

Vấn đề không phải là người dân không thích văn hóa. Nhiều người thích, nhưng họ cần một lý do cụ thể để đến: một triển lãm đáng xem, một hoạt động cho trẻ em, một buổi hướng dẫn hay, một không gian thoải mái để ngồi lại, hoặc một câu chuyện khiến họ muốn tìm hiểu thêm.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy giới thiệu Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên với du khách. Ảnh: QĐND

Để hiện vật mở thêm câu chuyện

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các bảo tàng thiếu vắng khách trong một thời gian dài có nhiều lý do, nhưng lý do chính vẫn là chất lượng trưng bày chưa tốt, không đạt độ hấp dẫn. Làm bảo tàng vừa là khoa học vừa là nghệ thuật và công nghệ. Phải coi mỗi trưng bày ở bảo tàng như là một tác phẩm khoa học, nghệ thuật, phải tạo sự hấp dẫn, gây xúc động lòng người.

Phân tích rõ hơn, PGS.TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, các bảo tàng thường đi theo lối mòn, không phá cách, không đổi mới. Các chủ đề mang tính chính trị, nhân ngày kỷ niệm nào cũng có trưng bày, nhưng hình thức trưng bày đều giống nhau.

“Mỗi lần đến xem phải thấy được điểm mới trong cách thể hiện, thấy được tư tưởng mới và đóng góp mới của sự kiện đó, đóng góp của con người vào sự kiện đó. Nếu cứ giống nhau ‘đến hẹn lại lên’ thì không thể thu hút người xem", PGS.TS Nguyễn Văn Huy nói.

Nhấn mạnh tương tác và trải nghiệm là yếu tố then chốt, PGS.TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ rõ hơn, tương tác trong bảo tàng là sự tham gia tương tác trực tiếp của từng cá nhân cả về không gian, thời gian trong trưng bày bảo tàng… kích thích hoạt động của các giác quan, để tìm hiểu thông tin, câu chuyện hiện vật.

Sinh viên khoa Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong buổi giao lưu về kỹ thuật dựng nhà truyền thống của người Tày. Ảnh: BTDTHVN

Để có lý do trở lại

Một chuyến tham quan khó thành thói quen nếu người dân không biết lần tới có gì để xem. Bảo tàng cần cho công chúng biết trước những hoạt động sắp diễn ra, dành cho ai, kéo dài bao lâu và tham gia bằng cách nào. Một gia đình có thể chủ động dành buổi cuối tuần cho con khi nhìn thấy chương trình phù hợp, thay vì chỉ tình cờ đọc được lời mời sát giờ mở cửa.

Không nhất thiết mỗi lần đến phải gặp một bộ sưu tập mới. Cùng một hiện vật, bảo tàng có thể mở những cách tìm hiểu khác nhau: lần này là vật liệu và kỹ thuật chế tác, lần khác là câu chuyện của người làm ra, sử dụng hoặc gìn giữ nó. Sự thay đổi nằm ở cách đặt câu hỏi và dẫn dắt, giúp người đã xem vẫn nhận ra điều mình chưa biết.

Muốn làm được, phải hiểu người đang đứng trước hiện vật. Trẻ nhỏ có thể cần một thao tác vừa sức để bắt đầu khám phá; người muốn tìm hiểu sâu cần tư liệu và người giải thích. Chỗ nghỉ, chỉ dẫn dễ hiểu, thuyết minh phù hợp cũng góp phần quyết định chất lượng chuyến tham quan. Không nên đóng khung nhu cầu theo tuổi tác, càng không nên nghĩ người trẻ chỉ cần nơi chụp ảnh. Cần hỏi họ muốn biết gì và cần gì.

Những câu hỏi ấy sẽ rõ hơn khi bảo tàng làm việc thường xuyên với trường học và cộng đồng. Giáo viên có thể cùng cán bộ bảo tàng thiết kế một chuỗi buổi học, mỗi lần giải đáp một vấn đề, thay vì đưa học sinh đi hết các phòng trong một chuyến thăm. Nghệ nhân, người từng sử dụng hiện vật hay cư dân có ký ức liên quan cũng có thể tham gia kể chuyện. Khi có thêm tiếng nói của con người, bộ sưu tập được nối với đời sống ngoài tủ kính.

Miễn vé mở thêm một “lối vào” bảo tàng nhưng nội dung, cách phục vụ và những kết nối được duy trì mới tạo lý do để công chúng trở lại. Khi hiện vật có thể gợi sự tò mò, bảo tàng cung cấp trải nghiệm giúp người xem tìm lời giải và mỗi chuyến thăm mở ra điều muốn khám phá tiếp, bảo tàng mới dần trở thành một cuộc hẹn quen.

Không cần mỗi người đến bảo tàng hằng tuần, nhưng cần để bảo tàng hiện diện trong những lựa chọn thường ngày: Một nơi học hỏi, gặp gỡ và hiểu thêm về Hà Nội, con người. Khi ấy, thành quả của ngày miễn phí không chỉ nằm ở lượng khách đã đón, mà ở mối gắn bó được nuôi dưỡng sau khi ngày hội kết thúc.