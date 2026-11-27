Ông Lỳ Giống Dìa chia sẻ: “Được cán bộ Đồn Biên phòng đến tuyên truyền, vận động về tác hại của việc sử dụng súng tự chế, tôi đã tự giác đến Đồn để giao nộp. Tôi cũng vận động bà con trong bản chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, không sử dụng súng tự chế để bảo đảm an toàn”. Tại bản Phá Lõm, nơi có 136 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông, việc sử dụng súng kíp từng khá phổ biến. Theo ông Lầu Nhìa Chù, Phó trưởng bản Phá Lõm, để thay đổi thói quen này, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp không chỉ tổ chức tuyên truyền tập trung mà còn phối hợp với ban quản lý bản đến từng gia đình, tìm gặp người dân trên nương rẫy để giải thích, vận động. Cách làm trực tiếp, kiên trì này đã giúp người dân hiểu rõ nguy cơ mất an toàn từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế, từ đó tự giác chấp hành việc giao nộp.

Súng tự chế được Đồn Biên phòng Tam Hợp thu hồi từ người dân.

Đồn Biên phòng Tam Hợp quản lý địa bàn 14 bản, với gần 2.000 hộ dân thuộc 9 thành phần dân tộc. Địa bàn rộng, giao thông cách trở, trình độ nhận thức và điều kiện tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế, đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thành lập tổ “đồng hành chuyển đổi số” để hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, cài đặt và khai thác tiện ích định danh điện tử... Một cách làm mới được đơn vị triển khai tại cả 14 bản là sử dụng mã QR để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Thông qua việc quét mã, người dân có thêm kênh phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật đến lực lượng chức năng, không phải trực tiếp đến Đồn Biên phòng.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp, việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số giúp đơn vị mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, chủ động nắm tình hình và phát hiện vi phạm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, đơn vị tham mưu cho địa phương thành lập 14 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 60 hộ dân tham gia; duy trì 5 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Thông qua các tổ, câu lạc bộ, nội dung bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự được lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng, gắn với trách nhiệm của từng gia đình. Năm 2026, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã vận động nhân dân giao nộp 18 khẩu súng tự chế các loại; đấu tranh thành công một chuyên án, thu giữ 26kg pháo hoa nổ; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và ra vào khu vực biên giới không đúng quy định.

Từ việc vận động người dân giao nộp súng tự chế đến thiết lập kênh tiếp nhận tin báo qua mã QR, Đồn Biên phòng Tam Hợp đang từng bước đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với từng hộ dân. Hiệu quả của công tác này không chỉ thể hiện ở số vụ việc được phát hiện, xử lý mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức, hành động của người dân, khi bà con chủ động cung cấp thông tin và cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.