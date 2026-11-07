Để an toàn giao thông trở thành thói quen cho học sinh

Buổi ngoại khóa về ATGT tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Học luật từ những trải nghiệm thực tế

Một buổi ngoại khóa về an toàn giao thông (ATGT) tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Lương Sơn) trở nên sôi nổi khi học sinh không chỉ được nghe phổ biến pháp luật mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chương trình do nhà trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và nhà tài trợ tổ chức.

Từ những câu chuyện, tình huống thường gặp trên đường, cán bộ cảnh sát giao thông giúp học sinh nhận diện các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học đường như: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không đúng quy định, chở quá số người hoặc đi hàng ba, hàng bốn. Kiến thức về biển báo, tín hiệu giao thông và quy định khi điều khiển phương tiện cũng được truyền tải gần gũi, dễ hiểu. Học sinh còn được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi xe an toàn và trải nghiệm máy mô phỏng lái xe. Qua đó, các em rèn luyện kỹ năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Đặng Thanh Hào cho biết, giáo dục ATGT được nhà trường duy trì thường xuyên hằng năm thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền dưới cờ, phát thanh học đường và ngoại khóa. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh.

Học sinh nhận quà từ chương trình

Tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (phường La Gi), hoạt động ngoại khóa tuyên truyền ATGT cũng được tổ chức với sự phối hợp của lực lượng chức năng địa phương. Sau phần phổ biến quy định pháp luật, học sinh được thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện trên sa hình bố trí ngay trong khuôn viên trường. Sự kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành giúp các em hiểu rằng, tham gia giao thông an toàn không chỉ là ghi nhớ những quy định mà còn đòi hỏi sự quan sát, bình tĩnh và trách nhiệm trong từng hành động.

Để mỗi hành trình đến trường thêm an toàn

Ông Phạm Đăng Lâm - Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết: “Giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT cho học sinh. Nội dung giáo dục được lồng ghép trong các môn học, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa, phù hợp với từng cấp học”.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Bên cạnh trang bị kiến thức pháp luật, các trường chú trọng hướng dẫn kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận diện và phòng tránh nguy cơ tai nạn. Với học sinh THCS, THPT, nội dung giáo dục còn tập trung vào quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển xe gắn máy, xe mô tô. Đồng thời, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện.

Các kiến thức về biển báo, tín hiệu giao thông được truyền tải đến học sinh

Cùng với nâng cao ý thức học sinh, các trường duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, phối hợp với chính quyền và công an phân luồng, sắp xếp điểm dừng, đỗ, hạn chế ùn tắc giờ cao điểm; đồng thời nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định khi đưa đón con. Đối với xe ô tô đưa đón học sinh, nhà trường kiểm tra chặt chẽ điều kiện phương tiện, người lái, đơn vị vận tải và phân định rõ trách nhiệm các bên.

Từ bài học pháp luật gắn với trải nghiệm thực tế đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giáo dục ATGT đang từng bước đi vào nền nếp. Qua đó, ý thức chấp hành luật giao thông dần trở thành thói quen và trách nhiệm của mỗi học sinh trên mỗi hành trình.