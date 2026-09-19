Đề án mới tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026, phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Đề án triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm các giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý tổ chức tín dụng yếu kém; tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, các tổ chức tín dụng được định hướng tăng cho vay dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, dữ liệu thanh toán và dòng tiền; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ và đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Cơ chế bao thanh toán cũng sẽ được tiếp tục hoàn thiện nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện dòng tiền, giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

Song song với mở rộng tín dụng, Đề án yêu cầu tăng giám sát sở hữu, cấp tín dụng và các giao dịch với cổ đông, người có liên quan; chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc dự án thuộc “hệ sinh thái”, “sân sau” có nguy cơ gây mất an toàn cho tổ chức tín dụng.