Chính phủ phê duyệt Đề án hiện đại hóa ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 18/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Đây là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành TW Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ về cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18.

Đề án bao gồm 05 quan điểm lớn, 03 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gắn kết với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; đồng thời, có tính đồng bộ, liên kết chặt chẽ với các nội dung Đề án “Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045” của Bộ Tài chính vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026.

Để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án, góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Ngân hàng Nhà nước đã cụ thể hóa 04 nhóm giải pháp thành 53 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành cho các bộ, ngành, địa phương với phân công đơn vị chủ trì, phối hợp cụ thể, rõ ràng.

Theo đó, đối với nhóm định hướng gồm 4 giải pháp: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin trong các lĩnh vực cốt lõi; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ-ngân hàng.

Nhóm định hướng và giải pháp hiện đại hóa hệ thống ngân hàng cũng bao gồm gồm 04 giải pháp: Về hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, đổi mới công tác quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán; hiện đại hóa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hiện đại hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đối với nhóm định hướng và giải pháp về xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém gồm 04 nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp và các giải pháp hỗ trợ đối với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Nhóm định hướng và giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện Đề án; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Cùng với đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với hoạt động bảo hiểm, chứng khoán để ngăn ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây tác động bất lợi tới thị trường chứng khoán và rủi ro cho tổ chức tín dụng.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì các nội dung về rà soát, hoàn thiện Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kết nối hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán với Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với giao dịch chứng khoán mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai trò là ngân hàng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán này.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì các nội dung về sửa đổi Luật Đất đai; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng dự án trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản; ban hành hướng dẫn xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo Nghị định số 156/2025/NĐ-CP; hoàn thiện công tác đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc, kết nối và chia sẻ liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín khách hàng vay dựa trên đa nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng an toàn, thuận lợi. Xây dựng Khung quản trị dữ liệu, phân loại dữ liệu cốt lõi; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng./.