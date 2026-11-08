Đề án Chuyển đổi và Phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án Chuyển đổi và phát triển cảng xanh. Đề án nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế về bảo vệ môi trường; tăng cường hiệu quả công tác quản lý môi trường trong hoạt động khai thác cảng biển; góp phần thúc đẩy cảng biển của tỉnh từng bước tiếp cận tiêu chuẩn cảng sinh thái trong khu vực và trên thế giới.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202611/infographic-de-an-chuyen-doi-va-phat-trien-cang-xanh-tai-khanh-hoa-9c80f06/