Đề án Chuyển đổi và Phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa

Những phiên livestream nông sản trên các nền tảng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương. Sự xuất hiện trực tiếp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở trên livestream không chỉ minh chứng cho sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với người nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò của những “đại sứ” uy tín và trách nhiệm trên hành trình số hóa nông sản quê hương.