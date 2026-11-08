Kinh tế

Đề án Chuyển đổi và Phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa

Báo Khánh Hòa
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UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án Chuyển đổi và phát triển cảng xanh. Đề án nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế về bảo vệ môi trường; tăng cường hiệu quả công tác quản lý môi trường trong hoạt động khai thác cảng biển; góp phần thúc đẩy cảng biển của tỉnh từng bước tiếp cận tiêu chuẩn cảng sinh thái trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202611/infographic-de-an-chuyen-doi-va-phat-trien-cang-xanh-tai-khanh-hoa-9c80f06/