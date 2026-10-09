Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến trình Trung ương vào tháng 3/2027

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV liên quan đến giám sát chuyên đề, chất vấn, Bộ Nội vụ cho biết đang tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đã báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

Hiện Đảng ủy Chính phủ giao Đảng ủy Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng đề án. Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội đang được Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2027. Ảnh: Thanh Thắng

Theo Bộ Nội vụ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là vấn đề lớn, có tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Do đó, quá trình xây dựng đề án cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc cải cách cũng phải gắn với tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án.

Các mốc tiếp theo được xác định gồm: tháng 1/2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đây là lộ trình xây dựng, hoàn thiện và trình đề án để cấp có thẩm quyền xem xét. Các mốc thời gian trên chưa đồng nghĩa với thời điểm chính sách tiền lương mới chính thức được áp dụng.

Đề án sẽ đánh giá tổng thể quá trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổng kết tình hình thực hiện hai nghị quyết từ khi được ban hành đến nay; xác định những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Đối với chính sách tiền lương, nội dung rà soát tập trung vào mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với những nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Việc đánh giá này là cơ sở để nhận diện những vấn đề cần điều chỉnh, đồng thời xem xét khả năng hoàn thiện cơ chế trả lương theo vị trí việc làm theo định hướng cải cách đã đặt ra.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, các cơ quan phải đánh giá kết quả thực hiện từ năm 2018 đến nay, làm rõ những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đưa ra kiến nghị phù hợp với đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực.

Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi rộng, nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho quá trình xây dựng chính sách mới, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách tiền lương và cải cách bảo hiểm xã hội.

Cải cách tiền lương là vấn đề liên quan trực tiếp đến thu nhập của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nhiều nhóm lao động khác. Trong khi đó, chính sách bảo hiểm xã hội có tác động lâu dài đến quyền lợi an sinh của người lao động và người dân.

Vì vậy, theo định hướng của Bộ Nội vụ, việc xây dựng đề án phải kết hợp đánh giá những bất cập của chính sách hiện hành với khả năng cân đối nguồn lực và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, kết quả rà soát của các bộ, ngành sẽ là căn cứ để hoàn thiện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền. Những nội dung cụ thể về bảng lương, phụ cấp, cơ chế trả lương theo vị trí việc làm và chính sách bảo hiểm xã hội sẽ cần chờ phương án chính thức được xem xét, quyết định.

Với lộ trình dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3/2027, Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội đang bước vào giai đoạn xây dựng, tổng kết và hoàn thiện cơ sở đề xuất chính sách cho thời gian tới.