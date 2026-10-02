Đề án 1816: Thêm kỹ thuật vi phẫu tại tuyến cơ sở Trà Vinh

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh hội chẩn và phẫu thuật 4 trường hợp chấn thương chỉnh hình phức tạp, gồm 1 trường hợp tổn thương đám rối thần kinh cánh tay phải và 3 trường hợp rách gân cơ chóp xoay vai.

Điểm đáng chú ý là các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trực tiếp thực hiện phẫu thuật chính, dưới sự giám sát và hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115. Hình thức phối hợp này giúp đội ngũ tại chỗ tiếp cận kỹ thuật ngay trong quá trình điều trị thực tế, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua đào tạo lý thuyết.

Ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trực tiếp thực hiện phẫu thuật dưới sự giám sát, hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: YT

Theo BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Trưởng Đơn vị Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Nhân dân 115, vi phẫu có nhiều ứng dụng trong ngoại khoa, nhất là với những tổn thương phức tạp. Việc phát triển kỹ thuật này tại tuyến địa phương giúp tăng khả năng xử trí sớm các trường hợp cần can thiệp chuyên sâu, trong đó có chấn thương đứt lìa chi thể, tổn thương thần kinh, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng và bảo tồn chi.

Khi kỹ thuật được triển khai tại địa phương, người bệnh có thêm cơ hội được điều trị ngay tại nơi cư trú, nhất là trong những trường hợp yêu cầu can thiệp sớm. Điều này cũng góp phần hạn chế việc phải chuyển người bệnh đi xa đối với những trường hợp cơ sở đã đủ điều kiện chuyên môn để xử trí.

Kết quả tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh gắn với quá trình đào tạo và chuyển giao được hai bệnh viện triển khai trong thời gian qua. Bệnh viện đã cử bác sĩ đến Bệnh viện Nhân dân 115 học tập, đồng thời tiếp nhận hướng dẫn trực tiếp trên ca bệnh theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với tinh thần Đề án 1816 của Bộ Y tế: bệnh viện tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới không chỉ bằng việc trực tiếp xử trí người bệnh, mà quan trọng hơn là đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật và giúp cơ sở tiếp nhận từng bước nâng cao khả năng tự thực hiện.

Với những kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như vi phẫu, quá trình chuyển giao càng cần gắn với thực hành và đào tạo liên tục. Đội ngũ tuyến dưới phải được tiếp cận quy trình kỹ thuật, thực hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và từng bước đảm nhận vai trò chính trong điều trị. Khi năng lực được hình thành tại chỗ, hiệu quả của chuyển giao không dừng lại ở một ca bệnh mà có thể tiếp tục được duy trì, phát triển trong hoạt động chuyên môn thường xuyên.

Việc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật vi phẫu dưới sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến trên vì vậy có ý nghĩa ở cả hai mặt: giải quyết nhu cầu điều trị trước mắt và tạo thêm năng lực chuyên môn cho bệnh viện. Đây chính là mục tiêu quan trọng của Đề án 1816, từng bước đưa kỹ thuật phù hợp về tuyến dưới, nâng khả năng điều trị tại địa phương và giảm những trường hợp phải chuyển tuyến khi cơ sở đã đủ điều kiện chuyên môn.