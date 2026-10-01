Đề án 1816: Tăng cường năng lực y tế tại vùng cao Lai Châu

Khám, sàng lọc sức khỏe cho học sinh vùng cao

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám sức khỏe cho hơn 500 học sinh. Các em được khám nội khoa, sàng lọc bệnh lý tim mạch, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực hiện điện tim, siêu âm tim và các thăm khám cần thiết.

Qua sàng lọc, một số trường hợp có vấn đề về tim mạch được phát hiện. Các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn gia đình tiếp tục đưa trẻ đi khám và điều trị khi cần thiết. Học sinh cũng được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời nhận thuốc và các phần quà miễn phí.

Với nhiều gia đình ở địa bàn vùng cao, việc được bác sĩ tuyến Trung ương trực tiếp khám cho trẻ ngay tại địa phương giúp giảm bớt trở ngại về khoảng cách và chi phí đi lại. Quan trọng hơn, hoạt động sàng lọc giúp phát hiện sớm một số vấn đề sức khỏe, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp phù hợp.

Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai tại chương trình khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc và tặng quà cho học sinh vùng cao Lai Châu. Ảnh: BVBM

Dược sĩ Nguyễn Viết Dũng, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng khoảng cách địa lý không nên trở thành rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với trẻ em. Theo đó, bên cạnh khám và cấp thuốc, các bác sĩ chú trọng tư vấn để học sinh và gia đình nhận biết những dấu hiệu cần theo dõi, chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai trao tặng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ hai tủ nấu cơm công nghiệp cùng hơn 500 suất quà cho học sinh.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các phần quà thể hiện sự quan tâm của cán bộ, viên chức, người lao động, Đảng ủy và Công đoàn bệnh viện đối với thầy cô, học sinh vùng cao, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt của các em.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường là một phần trong chuyến công tác của Bệnh viện Bạch Mai tại Lai Châu. Nội dung có ý nghĩa lâu dài hơn đối với hệ thống y tế địa phương nằm ở chương trình đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật được triển khai đồng thời tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật theo nhu cầu địa phương

Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai tổ chức đào tạo về cấp cứu ngừng tuần hoàn, xử trí phản vệ; đồng thời hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực đột quỵ, hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch, tiêu hóa và nhi khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phong Thổ và Bệnh viện Đa khoa khu vực Than Uyên.

Cách làm được triển khai theo hướng đào tạo gắn với thực tế của từng cơ sở. Các chuyên gia không chỉ cập nhật kiến thức mà còn khảo sát nhu cầu, trao đổi về những khó khăn trong chẩn đoán, điều trị và trực tiếp hướng dẫn tại các khoa, phòng. Qua đó, cán bộ y tế địa phương có điều kiện tiếp cận kinh nghiệm xử trí những tình huống thường gặp cũng như các ca bệnh phức tạp.

Đây là nội dung phù hợp với cách tiếp cận của Đề án 1816. Theo Bộ Y tế, việc hỗ trợ tuyến dưới cần xuất phát từ nhu cầu chuyên môn thực tế, lựa chọn những kỹ thuật tuyến dưới cần và tuyến trên có khả năng chuyển giao; quá trình hỗ trợ phải hướng tới đào tạo cán bộ tại chỗ, để cơ sở tiếp nhận có thể duy trì và tự thực hiện kỹ thuật sau chuyển giao.

Với Lai Châu, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi địa bàn rộng, điều kiện đi lại còn khó khăn và khoảng cách tới các trung tâm y tế lớn khá xa. Khi cán bộ tuyến dưới được đào tạo, hướng dẫn ngay tại cơ sở, một số bệnh lý có thể được phát hiện, xử trí sớm hơn, giảm nhu cầu chuyển người bệnh lên tuyến trên. Đây cũng là một trong những kết quả được Bộ Y tế ghi nhận trong quá trình triển khai Đề án 1816: chuyển giao kỹ thuật gắn với đào tạo tại chỗ đã góp phần nâng chất lượng khám, chữa bệnh và giảm chuyển tuyến ở nhiều địa phương.

Chuyến công tác cũng là dịp Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Lai Châu đánh giá 3 năm thực hiện chương trình hợp tác phát triển toàn diện về y tế giai đoạn 2023 - 2028. Hai bên nhìn lại kết quả đạt được, những khó khăn trong quá trình phối hợp và xác định các nội dung cần tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Từ khám, sàng lọc sức khỏe học sinh đến đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế, hoạt động phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai và Lai Châu cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa đưa dịch vụ y tế đến gần người dân và đưa năng lực chuyên môn về cơ sở. Trong đó, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ và hỗ trợ đúng nhu cầu là những nội dung trực tiếp góp phần củng cố năng lực tuyến dưới, để người dân vùng cao có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương.