Ca phẫu thuật thị phạm trong khuôn khổ chương trình đào tạo liên tục “Cập nhật kiến thức chuyên khoa Tai Mũi Họng - Chuyên đề Ung bướu và Phẫu thuật đầu cổ”, được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, giúp các đại biểu tham dự theo dõi, trao đổi và cập nhật kỹ thuật ngay trong quá trình phẫu thuật. Ảnh: PV

Đưa kỹ thuật lọc màng bụng đến gần người bệnh

Đối với người mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, điều trị thay thế chức năng thận không chỉ là vấn đề chuyên môn y tế mà còn gắn trực tiếp với sinh hoạt, công việc và điều kiện kinh tế của gia đình.

Nhiều người bệnh phải duy trì điều trị trong thời gian dài, thường xuyên đến cơ sở y tế để chạy thận nhân tạo. Việc đi lại nhiều lần mỗi tuần, đặc biệt với những người ở xa bệnh viện, có thể tạo ra áp lực về thời gian, chi phí và sức khỏe.

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị thay thế thận phù hợp, trong đó có lọc màng bụng, được xem là hướng đi có ý nghĩa đối với chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Tháng 7-2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) phối hợp với Bệnh viện Nhi Hà Nội, kết nối chuyên môn, chia sẻ kỹ thuật ghép thận nhi khoa.

Vào tháng 9-2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong khuôn khổ kế hoạch chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 năm 2026. Một trong những nội dung đáng chú ý là chuyển giao kỹ thuật lọc màng bụng trong điều trị người bệnh suy thận. Đây là phương pháp sử dụng chính màng bụng của người bệnh làm màng lọc tự nhiên để loại bỏ các chất thải và lượng nước dư thừa khỏi cơ thể.

Khác với chạy thận nhân tạo tại cơ sở y tế, người bệnh đủ điều kiện có thể thực hiện lọc màng bụng tại nhà sau khi được bác sĩ chỉ định, đào tạo và theo dõi phù hợp.

Cũng trong tháng 9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tổ chức đào tạo cập nhật kiến thức chuyên khoa về ung bướu và phẫu thuật đầu cổ.

Các nội dung chuyên môn được trao đổi gồm ung thư hạ họng, ung thư tuyến giáp, u xơ mạch vòm mũi họng và chẩn đoán hình ảnh vùng hạ họng, thanh quản.

Việc triển khai đồng thời những nội dung đào tạo, chuyển giao ở các chuyên khoa khác nhau phản ánh yêu cầu nâng cao năng lực điều trị tại địa phương, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các bệnh viện tuyến Trung ương.

Trong đó, kỹ thuật lọc màng bụng có ý nghĩa riêng bởi việc điều trị gắn liền với sinh hoạt thường ngày và thường phải được duy trì lâu dài.

Về nguyên lý, lọc màng bụng sử dụng dung dịch chuyên dụng đưa vào ổ bụng thông qua một ống thông đã được đặt trước đó. Dựa trên quá trình trao đổi qua màng bụng, các chất thải và nước dư thừa được loại bỏ khỏi cơ thể cùng với dung dịch sau thời gian lưu nhất định.

Tùy phương pháp và tình trạng bệnh, người bệnh có thể thực hiện thay dịch nhiều lần trong ngày hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ theo chỉ định chuyên môn.

Ưu điểm đáng chú ý là một số người bệnh có thể tự thực hiện tại nhà sau khi được hướng dẫn đầy đủ, qua đó giảm nhu cầu thường xuyên di chuyển đến bệnh viện để thực hiện chạy thận nhân tạo.

Tuy nhiên, lọc màng bụng không phải phương pháp phù hợp với tất cả người bệnh suy thận. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên tình trạng bệnh, các bệnh lý đi kèm, điều kiện sinh hoạt và khả năng tuân thủ quy trình chăm sóc.

Người thực hiện lọc màng bụng tại nhà cũng phải được đào tạo về vệ sinh, thao tác thay dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường và tái khám đúng lịch để hạn chế nguy cơ biến chứng, đặc biệt là viêm phúc mạc.

Vì vậy, mở rộng kỹ thuật này không đơn thuần là trang bị thiết bị hay hướng dẫn một quy trình chuyên môn, mà còn cần xây dựng hệ thống theo dõi, quản lý và hỗ trợ người bệnh lâu dài.

Chuyển giao kỹ thuật gắn với quản lý người bệnh lâu dài

Không chỉ tại Hải Phòng, trong năm 2026, hoạt động nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo chuyên môn về lọc màng bụng cũng được Bệnh viện E tại Hà Nội chú trọng.

Tháng 7-2026, Bệnh viện E tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Nâng cao chất lượng quản lý người bệnh lọc màng bụng tại Bệnh viện E”, với sự tham gia của các bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia trong lĩnh vực điều trị thay thế thận.

Bệnh viện E tổ chức chương trình hội thảo khoa học chuyên đề: “Nâng cao chất lượng quản lý người bệnh lọc màng bụng tại Bệnh viện E”. Ảnh: PV

Hội thảo tập trung cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý người bệnh lọc màng bụng, từ lựa chọn phương pháp điều trị, theo dõi chuyên môn đến phòng ngừa, xử trí biến chứng.

Đáng chú ý, hoạt động quản lý người bệnh tại Bệnh viện E được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa các chuyên khoa.

Theo thông tin từ bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa thận thực hiện thăm khám, đánh giá và chỉ định điều trị; người bệnh được phối hợp chuyển đến chuyên khoa ngoại thận - tiết niệu để đặt ống thông khi có chỉ định, sau đó được tiếp tục theo dõi và hướng dẫn thực hành quy trình thay dịch.

Việc hướng dẫn người bệnh trước khi thực hiện tại nhà hoặc chuyển về cơ sở y tế địa phương có vai trò quan trọng, bởi kết quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật ban đầu mà còn phụ thuộc vào khả năng chăm sóc, tự quản lý và theo dõi sức khỏe.

Thông qua hội thảo, Bệnh viện E cũng xác định những định hướng nâng cao năng lực điều trị thay thế thận trong thời gian tới, trong đó có phát triển phương pháp lọc màng bụng bằng máy, tăng cường đào tạo nhân lực và hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất.

Đặc biệt, bệnh viện đặt ra định hướng tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới theo Đề án 1816.

Điều này cho thấy hoạt động chỉ đạo tuyến không chỉ tập trung vào việc phổ biến một kỹ thuật mới mà còn hướng tới hình thành quy trình chăm sóc tương đối đồng bộ, từ chỉ định điều trị đến quản lý người bệnh sau khi xuất viện.

Với những bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài như suy thận, yêu cầu này càng trở nên quan trọng.

Nếu cơ sở y tế địa phương có đủ năng lực theo dõi, phát hiện biến chứng và phối hợp với bệnh viện chuyên sâu, người bệnh sẽ có điều kiện duy trì việc điều trị gần nơi cư trú hơn.

Ngược lại, nếu thiếu đội ngũ được đào tạo hoặc chưa có cơ chế hỗ trợ chuyên môn thường xuyên, người bệnh có thể gặp khó khăn khi xuất hiện những tình huống bất thường trong quá trình điều trị tại nhà.

Do đó, một gói chuyển giao kỹ thuật hiệu quả cần bao gồm nhiều nội dung: đào tạo bác sĩ và điều dưỡng; hướng dẫn người bệnh và người chăm sóc; xây dựng quy trình theo dõi; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị; tổ chức hội chẩn và xử trí khi phát sinh biến chứng.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm giữa cơ sở chuyển giao, đơn vị tiếp nhận và người bệnh trong từng giai đoạn điều trị.

Đối với những địa phương có số lượng người bệnh suy thận lớn, việc mở rộng năng lực chăm sóc, theo dõi và điều trị tại chỗ có thể góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến chuyên sâu, đồng thời tăng tính chủ động của người bệnh trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khả năng giảm số lượt chuyển tuyến hoặc giảm chi phí điều trị cần được đánh giá bằng dữ liệu thực tế, thay vì chỉ căn cứ vào số lớp đào tạo hoặc số kỹ thuật đã triển khai.

Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với công tác chỉ đạo chuyên môn trong toàn ngành y tế khi chuyển từ phương thức hỗ trợ theo từng đợt sang hỗ trợ liên tục, có theo dõi kết quả.