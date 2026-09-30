Đề án 1816 đưa kỹ thuật xạ trị chuyên sâu đến gần người bệnh Gia Lai

Chuyển giao kỹ thuật gắn với thực hành

Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị theo hợp đồng giữa hai đơn vị. Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do BS.CKI Phạm Phú Đông, Khoa Hóa - Xạ trị, Trung tâm Ung bướu trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ địa phương thực hiện các quy trình chuyên môn.

Điểm đáng chú ý của hoạt động chuyển giao là đào tạo được thực hiện gắn với thực hành trên ca bệnh cụ thể. Các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thực hiện kỹ thuật, hướng dẫn từng bước trong quy trình điều trị, qua đó giúp đội ngũ tại chỗ tiếp cận trực tiếp với kỹ thuật xạ trị chuyên sâu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp cùng chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy trong khâu mô phỏng và lập kế hoạch xạ trị. Ảnh: YT

Trong quá trình chuyển giao, ê-kíp hai bệnh viện đã phối hợp điều trị cho 3 người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Một trường hợp ung thư phổi di căn não được xạ trị toàn bộ não; hai trường hợp ung thư phổi di căn xương đa ổ được xạ trị giảm nhẹ các tổn thương di căn nhằm kiểm soát đau, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo nội dung hợp đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai các kỹ thuật xạ trị bằng máy gia tốc, gồm xạ trị có điều biến liều; xạ trị phối hợp đồng thời với hóa trị; xạ trị triệu chứng trong di căn ung thư; mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài.

Để tiếp nhận kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chủ động chuẩn bị nhân lực, người bệnh, trang thiết bị, vật tư và các điều kiện chuyên môn cần thiết. Cùng với thực hành tại chỗ, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện được cập nhật kiến thức về xạ trị; một số ê-kíp chuyên môn được cử tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Đưa kỹ thuật chuyên sâu đến gần người bệnh

Chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 không chỉ giúp tuyến dưới bổ sung kỹ thuật mới mà còn hướng tới xây dựng năng lực chuyên môn tại chỗ. Với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, việc tiếp nhận và từng bước làm chủ các kỹ thuật xạ trị tại Khu Xạ trị - Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân tạo thêm điều kiện để người bệnh ung thư được tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương.

Theo Sở Y tế Gia Lai, khi các kỹ thuật được triển khai tại địa phương, người dân trong tỉnh và khu vực lân cận có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ xạ trị, giảm nhu cầu chuyển tuyến. Đối với người bệnh ung thư phải điều trị trong thời gian dài, việc được điều trị gần nơi cư trú giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình theo dõi và điều trị.

Đội ngũ y, bác sĩ vận hành hệ thống máy gia tốc phục vụ công tác xạ trị điều trị ung thư tại địa phương. Ảnh: YT

Từ hoạt động chuyển giao, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai từng bước được củng cố. Đây cũng là cách Đề án 1816 phát huy vai trò của bệnh viện tuyến trên trong hỗ trợ tuyến dưới: không chỉ chuyển giao một kỹ thuật, mà còn chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp thực hành để cơ sở tiếp nhận có thể chủ động duy trì, phát triển kỹ thuật.

Trên nền tảng đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có điều kiện tiếp tục mở rộng danh mục kỹ thuật, nâng cao năng lực điều trị ung thư và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn cũng như khu vực lân cận.