Đề án 1816: Đổi mới công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật theo hướng thực chất và hiệu quả

Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Hơn 69.000 cán bộ y tế được đào tạo

Tại Hội nghị tập huấn công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh năm 2026 diễn ra ngày 12-11, Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phát triển năng lực chuyên môn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Y tế.

Thực tiễn cho thấy, năng lực chuyên môn, nguồn nhân lực và khả năng triển khai kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn có sự khác biệt. Người dân tại một số địa phương vẫn phải di chuyển xa để tiếp cận dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Vì vậy, việc tăng cường chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cùng với đó, trong bối cảnh triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, với định hướng tổ chức hệ thống theo ba cấp chuyên môn kỹ thuật: cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cần tiếp tục đổi mới theo hướng đồng bộ, liên tục, phù hợp với năng lực của từng cơ sở và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Đề án 1816 hướng tới mục tiêu tăng cường cán bộ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm quá tải cho các bệnh viện Trung ương. Trong đó, đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn thực hành là những giải pháp quan trọng nhằm giúp đội ngũ y tế cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động xử trí các bệnh lý ngay tại địa phương.

Theo báo cáo của các bệnh viện chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, trong giai đoạn 2020 - 2025, có 69.395 lượt cán bộ y tế được đào tạo; 10.650 lượt đơn vị được hỗ trợ đào tạo; tổ chức 1.108 buổi hội chẩn trực tuyến telehealth; thực hiện 820 đoàn khảo sát, giám sát thực địa; 2.410 lượt cán bộ luân phiên hỗ trợ tuyến dưới; chuyển giao 496 gói kỹ thuật và 3.253 kỹ thuật chuyên môn; đào tạo tại chỗ cho 13.303 học viên.

Tiến sĩ Hà Anh Đức cho rằng, thành công của công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật nằm ở năng lực chuyên môn thực sự được nâng lên, kỹ thuật được duy trì bền vững và người bệnh được hưởng lợi. Mỗi kỹ thuật được chuyển giao phải được triển khai an toàn, hiệu quả; mỗi hoạt động hỗ trợ phải tạo ra chuyển biến thực chất; mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chủ động nâng cao năng lực để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh báo cáo kết quả đạt được của Đề án 1816. Ảnh: Hồng Giang

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Tiến sĩ Hà Anh Đức nhấn mạnh, chương trình tập huấn công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh năm 2026 giúp các đơn vị thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong triển khai công tác.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức, các đơn vị cần tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, để phát triển công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh năm 2026.

Thứ nhất, đổi mới công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật theo hướng chủ động, thực chất và hiệu quả. Công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cần chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ, theo đợt sang hỗ trợ có kế hoạch, có mục tiêu, có lộ trình và có đánh giá kết quả. Việc xác định nhu cầu hỗ trợ phải xuất phát từ thực trạng năng lực chuyên môn, những kỹ thuật còn thiếu, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1816, lấy năng lực thực hành và lợi ích của người bệnh làm thước đo. Đề án 1816 cần tiếp tục phát huy vai trò trong huy động nguồn lực chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn hạn chế về năng lực.

Tuy nhiên, hiệu quả của Đề án không chỉ được đánh giá bằng số lượt cán bộ được cử đi, số lớp đào tạo hay số kỹ thuật được chuyển giao, mà quan trọng hơn là khả năng thực hiện kỹ thuật an toàn, độc lập và duy trì thường quy tại cơ sở tiếp nhận.

Ảnh: Hồng GiangĐại biểu chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Thứ ba, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh theo hướng liên kết chuyên môn bền vững. Việc phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các chuyên ngành có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh lớn, còn hạn chế về năng lực tại địa phương và có khả năng phát triển kỹ thuật phù hợp.

Tiến sĩ Hà Anh Đức cho rằng, việc phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh không chỉ là chuyển giao một số kỹ thuật, mà phải hướng tới hình thành mạng lưới hợp tác chuyên môn thường xuyên, có trách nhiệm rõ ràng, có khả năng duy trì kỹ thuật và nâng cao chất lượng điều trị tại cơ sở.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hội chẩn từ xa, tư vấn chuyên môn, đào tạo liên tục và hỗ trợ triển khai kỹ thuật. Đây là giải pháp giúp kết nối chuyên môn kịp thời, rút ngắn khoảng cách địa lý và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức y học cho đội ngũ nhân viên y tế.

Thứ năm, tăng cường quản lý, giám sát và đánh giá bằng kết quả thực chất. Cục trưởng đề nghị các đơn vị đánh giá đầy đủ hiệu quả và tác động của các đề án. Mỗi hoạt động hỗ trợ chuyên môn phải có mục tiêu cụ thể, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm duy trì kết quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Giang

Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm đổi mới của các cơ quan quản lý, các bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế, công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và phát triển hệ thống y tế Việt Nam bền vững.