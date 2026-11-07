Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đạt 92,6% chỉ tiêu

Nhà ở xã hội đạt 92,6% chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng số dự án nêu trên, có 366 dự án đã hoàn thành với quy mô 226.019 căn, tổng mức đầu tư khoảng 208.751 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 369.735 căn, tổng mức đầu tư khoảng 341.487 tỷ đồng. Số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 290, quy mô 330.575 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.319 tỷ đồng.

Kết quả này tương đương 92,6% chỉ tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tăng 1,6% so với tháng 9/2026.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 173 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 55.890 căn; 133 dự án khởi công với quy mô 186.938 căn, trong đó có 144.117 căn nhà ở xã hội và 42.821 căn nhà ở để cho thuê.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, lũy kế 10 tháng năm 2026, cả nước có 115 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang triển khai, với 64.853 căn, tăng 1 dự án và 883 căn so với tháng 9/2026.

Từ tháng 6/2026 đến nay, đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.953 căn, trong đó có 33.907 căn cho thuê, chiếm 39%. Số căn đã hoàn thành đạt 9.028/17.176 căn, tương đương 53% kế hoạch, tăng 5% so với tháng 9/2026. Ước tính cả năm 2026, số căn hoàn thành đạt 16.944 căn, tương đương 99% kế hoạch.

Trong hai tháng còn lại của năm, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy nhà ở cho thuê, tăng cường quản lý thị trường, chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro. Bộ cũng sẽ hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, tập trung vào nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch và tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn.