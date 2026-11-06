Đề án 06 - Xây dựng nền tảng cho chính quyền số và công dân số

Hệ thống kết nối đường truyền đến điểm cầu các xã, phường được kiểm soát chặt chẽ.

Thực hiện Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 12/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh Sơn La đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ qua việc ban hành và triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo, đôn đốc tận cơ sở. Trọng tâm là Kế hoạch số 197/KH-UBND nhằm tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06, tạo tiền đề chuẩn hóa và kết nối Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành.

Bà Hà Thị Ngọc Yến, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, cho biết: Song song với công tác quản lý, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Đặc biệt, thông qua việc lồng ghép tuyên truyền Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) vào chuỗi sự kiện “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026”, nhận thức số của cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Chiến dịch ra quân của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường cũng trở thành cầu nối thiết thực, trực tiếp đồng hành cùng nhân dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, trang bị kỹ năng an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

Đoàn viên Chi đoàn Công ty Điện lực hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu, tỉnh đang tiếp tục mở rộng hiệu quả mô hình “Trạm dịch vụ công số” với 10 thiết bị hỗ trợ thực hiện TTHC trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và 44 thiết bị tra cứu thông tin tại các tổ, bản khó khăn. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, với tổng số 2.234 TTHC ở các cấp đã được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, các tiện ích sinh thái xung quanh CSDL quốc gia về dân cư tiếp tục đi sâu vào đời sống thường nhật. Việc liên thông dữ liệu ngành y tế như cấp Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử trên môi trường điện tử được duy trì nề nếp. Đồng thời, toàn tỉnh đã triển khai Học bạ số đạt tỷ lệ 97,9% tại các cơ sở giáo dục phổ thông, góp phần hiện đại hóa toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Dữ liệu số chính là “trái tim” của chuyển đổi số, tỉnh Sơn La đã tập trung nguồn lực duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” cho hơn 1,39 triệu nhân khẩu thường trú; toàn tỉnh đẩy mạnh Chiến dịch 90 ngày làm sạch 12 CSDL chuyên ngành y tế và làm giàu CSDL quốc gia về đất đai VBDLIS, đến nay, đã chuẩn hóa thành công hơn 1,21 triệu thửa đất.

Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã chuẩn hóa 858 bảng dữ liệu với hơn 6,1 triệu bản ghi, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu thông qua Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC). Cùng với đó, nền tảng “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 26.500 cán bộ, công chức, người lao động tham gia học tập, với tỷ lệ hoàn thành đánh giá kỹ năng số đạt 93,16%.

Viettel Sơn La đang triển khai đưa sóng viễn thông phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa.

Về hạ tầng viễn thông, đã phủ sóng 4G đạt 98,3% số bản, tiểu khu; 100% xã có hạ tầng cáp quang băng rộng. Lắp đặt thành công 36 thiết bị internet vệ tinh Starlink tại các vùng lõm sóng, khó khăn về hạ tầng. An toàn thông tin được chú trọng, 100% hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn; Trung tâm SOC giám sát 24/24h cho hơn 9.300 máy tính công vụ, bảo đảm môi trường mạng an toàn, tin cậy.

Thiếu tá Nguyễn Chí Công, Giám đốc Viettel Chi nhánh tỉnh Sơn La, cho biết: Đến nay, đơn vị đã góp phần cùng Sơn La xử lý 55 bản trắng sóng và lõm sóng thuộc kế hoạch năm 2026, hoàn thành mục tiêu sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Trong đó, 19 bản được doanh nghiệp triển khai hạ tầng viễn thông; 36 bản được triển khai thiết bị Starlink để phục vụ kết nối Internet trong thời gian chờ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông di động mặt đất.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Đề án 06 vẫn còn một số khó khăn: Hạ tầng kỹ thuật và nhân lực công nghệ thông tin ở cấp xã còn mỏng; nhận thức, kỹ năng số của một bộ phận người dân vùng cao, vùng xa còn hạn chế; một số phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương vẫn phát sinh lỗi trong quá trình kết nối, vận hành. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ để bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ; cắt giảm các tờ khai, giấy tờ không cần thiết trên cơ sở khai thác CSDL dân cư và ứng dụng VNeID. Đồng thời, hoàn thành xây dựng danh mục CSDL của tỉnh; triển khai phong trào “Mỗi công dân - Một danh tính số”; nhân rộng các mô hình Sổ sức khỏe điện tử, Học bạ số và thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng.

Với sự chủ động, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành linh hoạt của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tỉnh Sơn La quyết tâm giữ vững nhịp độ, đưa Đề án 06 trở thành động lực then chốt, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.