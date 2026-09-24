Để “3 nhất” thành việc làm hằng ngày ở Cam Đường Bài 1: Gần dân từ những việc làm thiết thực

Ở Công an phường Cam Đường, phong trào thi đua “3 nhất” – “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với nhiệm vụ và đời sống. Từ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cải cách hành chính đến chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, cán bộ, chiến sĩ từng bước đưa tinh thần “gần dân” trở thành phương pháp công tác thường xuyên.

Để “3 nhất” thành việc làm hằng ngày ở Cam Đường Bài cuối: Kỷ luật trong công việc, tận tâm với Nhân dân

Ở Công an phường Cam Đường, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được bắt đầu từ chính nền nếp thực hiện nhiệm vụ. Kỷ luật trong chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động nắm địa bàn, tiếp nhận và giải quyết công việc đúng quy định. Từ nền nếp đó, tinh thần phục vụ Nhân dân được cụ thể hóa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.