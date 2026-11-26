Tiêu thụ gặp khó, tính giải thể

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông Trần Thành Lâm, Phó chủ tịch Hợp tác xã Đại Thành Hòa (Phú Thọ) cho biết, hợp tác xã triển khai sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP) từ năm 2022. Năm đầu, người dân được hỗ trợ từ tập huấn đến giám sát kỹ thuật trực tiếp tại vườn. Nhờ được hướng dẫn sát sao, bà con nắm được quy trình, sản xuất thuận lợi.

Doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ đào tạo, đưa chuyên gia đến khảo sát, tư vấn và cùng thực hiện (Ảnh minh họa).

Thời điểm đó, doanh nghiệp xuất khẩu đặt giá thu mua 25.000 đồng/quả, tạo niềm tin để người dân đầu tư, tuân thủ quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, từ năm thứ hai, liên kết tiêu thụ bắt đầu gặp khó. Giá thu mua giảm còn 18.000 đồng/quả, rồi 15.000 đồng/quả; có vụ không bán được hàng. Đầu năm nay, bên thu mua chỉ trả 8.000 đồng/quả, người dân quyết định không bán và ngừng sản xuất theo quy trình này.

Theo ông Lâm, chi phí sản xuất bưởi đạt chuẩn khoảng 8.000-10.000 đồng/quả. Khi đầu ra xuất khẩu không ổn định, có lúc doanh nghiệp không thu mua vì số lượng ít, người dân phải bán ở chợ truyền thống với giá 3.000- 4.000 đồng/quả, chịu thua lỗ.

Hợp tác xã có 30 hộ, trong đó 11 hộ tham gia sản xuất phục vụ xuất khẩu. Diện tích được hỗ trợ cấp mã số vùng trồng ban đầu là 11ha, nay chỉ còn khoảng 3-4ha.

Ông Lâm cho biết, trong ba năm qua, khoảng 70% diện tích bưởi trong vùng đã bị chặt bỏ. Gia đình ông cũng chuyển một phần diện tích sang trồng cam, chanh để bán lẻ. Hoạt động không hiệu quả, hợp tác xã đang tính phương án giải thể.

"Địa phương vẫn hỗ trợ giấy tờ, mã số vùng trồng, nhưng hỗ trợ kỹ thuật và thủ tục chưa đủ để duy trì sản xuất. Khó khăn lớn nhất nằm ở khâu tiêu thụ", ông nói.

Cần tiêu chí cụ thể, minh bạch

Nếu hợp tác xã nông nghiệp vướng ở khâu tiêu thụ, doanh nghiệp tái chế lại gặp khó khi tìm nguồn hỗ trợ.

Ông N.H.L, giám đốc một doanh nghiệp sử dụng chất thải công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất xi măng cho rằng, doanh nghiệp của ông đáp ứng những điều kiện hỗ trợ về môi trường. Tuy nhiên, có lần đến tìm hiểu tại đơn vị phụ trách quỹ hỗ trợ môi trường, ông được trả lời rằng rất khó thực hiện. Doanh nghiệp dừng lại trước khi nộp hồ sơ.

Đón nhận thông tin Thông tư hướng dẫn Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026–2030 do Bộ Tài chính đang dự thảo, ông L rất mừng và kỳ vọng đây sẽ là động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Song ông L cũng cho rằng, thông tư cần kèm tiêu chí cụ thể để doanh nghiệp đối chiếu, góp ý. Doanh nghiệp của ông đã tham gia đối ứng trong các dự án nghiên cứu cấp quốc gia, cấp tỉnh về sản xuất vật liệu từ phế thải công nghiệp. Hồ sơ nghiên cứu, quy trình công nghệ, hóa đơn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra có thể làm bằng chứng về hoạt động tái chế.

Tuy nhiên, khi chưa có bộ công cụ chấm điểm cụ thể trong tài liệu đang tiếp cận, doanh nghiệp chưa biết phải đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ ra sao. Nếu tiêu chí, điều kiện rõ ràng, cụ thể, doanh nghiệp có thể tự đối chiếu để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông L đề xuất bổ sung cơ chế xây dựng, phát triển tổ chức hỗ trợ pháp lý chính thống. Tổ chức này tiếp nhận vướng mắc, hướng dẫn bằng văn bản, giúp doanh nghiệp biết rõ việc được làm, điều kiện phải đáp ứng và cách thực hiện.

Đồng thời, bổ sung cơ chế kiểm toán, giám sát hoạt động của đơn vị hỗ trợ, gắn kinh phí với chỉ số đánh giá hiệu quả cụ thể. Theo ông, đây là cơ sở để chính sách minh bạch, hiệu quả và doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn.

Hỗ trợ theo lộ trình

Đồng quan điểm với ông L về việc minh bạch tiêu chí, ông Lê Vũ Hoàng Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam (VDS), đề nghị làm rõ đơn vị đánh giá, bộ công cụ và bằng chứng xác định doanh nghiệp đạt từ 50% tổng điểm.

Từ kinh nghiệm tư vấn, ông Lân nhận thấy nhiều doanh nghiệp sản xuất có dữ liệu nhưng nằm rời rạc ở các bộ phận. Họ cần phương pháp đo lường, báo cáo và thẩm định để hệ thống hóa số liệu làm căn cứ đánh giá.

Ông đề nghị tham khảo các khung tiêu chuẩn quốc tế sẵn có, trong đó có bộ tiêu chuẩn báo cáo của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), để cụ thể hóa hướng dẫn phù hợp với doanh nghiệp Việt.

Đào tạo cần gắn với chuyên gia đến khảo sát, tư vấn và cùng thực hiện. Nguồn chuyên gia giữa các chương trình, bộ, ngành cũng cần được kết nối, với yêu cầu rõ về năng lực và chất lượng công việc.

Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cần có hướng dẫn phù hợp với ngành nghề, quy mô; công bố rõ chứng nhận được chấp nhận, tài liệu chứng minh dự án và cách xử lý trường hợp tương đương.

Ngoài "cầm tay, chỉ việc", việc hỗ trợ cần có lộ trình chia thành các giai đoạn. Giai đoạn đầu là chuẩn bị năng lực trước khi triển khai phương án chuyển đổi, với tài liệu, công cụ tự đánh giá và hướng dẫn thực hành. Doanh nghiệp cần biết thu thập số liệu gì, dùng biểu mẫu nào và hồ sơ nào được sử dụng làm minh chứng.

Bốn nhóm hỗ trợ kinh doanh bền vững Chương trình theo Quyết định 926/QĐ-TTg đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững trong giai đoạn 2026–2030. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 20 mô hình kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích doanh nghiệp phát triển bền vững. Bốn nhóm hỗ trợ trực tiếp gồm: tư vấn chiến lược, mô hình kinh doanh, quản trị, tiếp cận tài chính; công nghệ, thử nghiệm, chứng nhận, phát triển sản phẩm và chuyển đổi số; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong và ngoài nước. Theo dự thảo, để được hỗ trợ từ ngân sách, cơ sở phải đáp ứng một trong ba trường hợp theo Quyết định 926: có giải thưởng, chứng chỉ, giấy chứng nhận cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh hoặc ISO về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, ESG, kinh doanh bao trùm, kinh doanh bền vững, trách nhiệm xã hội; là doanh nghiệp xã hội theo pháp luật; đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy định. Ngoài ba trường hợp trên, cơ sở có thể được xét hỗ trợ khi được đánh giá đạt từ 50% tổng điểm của bộ công cụ đăng tải trên Cổng Thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ công cụ phải được công khai trước khi áp dụng.