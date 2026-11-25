Ngay từ đầu phiên sáng 25/11, cổ phiếu DCL tiếp tục giảm hết biên độ về 30.700 đồng/cp, nối dài chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp kể từ ngày 18/11.

Tính đến hơn 10h, đã có hơn 12,2 triệu đơn vị kê bán giá sàn cho thấy áp lực bán ra rất lớn.

Cổ phiếu DCL tiếp tục giảm hết biên độ trong sáng 25/11.

Trước đó, sau 4 phiên giảm sàn từ ngày 18-23/11, thị giá DCL đã lùi từ 44.000 đồng xuống 33.000 đồng/cp, tương ứng mất 25%. Riêng phiên 23/11, cổ phiếu này chỉ khớp lệnh 1.600 đơn vị, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 11,1 triệu cổ phiếu.

Với mức giá sàn trong phiên 25/11, vốn hóa Dược phẩm Cửu Long ước tính còn khoảng 2.242 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 5 phiên giảm sàn, doanh nghiệp đã mất gần 970 tỷ đồng giá trị vốn hóa, tương đương khoảng 30% so với thời điểm trước khi cổ phiếu lao dốc.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra trong bối cảnh hàng loạt công ty chứng khoán đồng loạt siết hoạt động cho vay ký quỹ đối với DCL.

Cụ thể, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đưa DCL khỏi danh sách cho vay margin từ ngày 17/11. Ngày 19/11, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) hạ tỷ lệ cho vay từ 45% xuống 30%. Đến ngày 20/11, Chứng khoán JB Việt Nam, Pinetree và VNDirect đồng loạt loại cổ phiếu này khỏi danh mục margin. Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng có động thái tương tự từ ngày 23/11.

Việc nhiều công ty chứng khoán thu hẹp hoặc chấm dứt cho vay ký quỹ có thể làm suy giảm sức mua đối với cổ phiếu, đồng thời gia tăng áp lực cơ cấu danh mục ở những nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính.

Theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp thuộc trường hợp doanh nghiệp phải giải trình nguyên nhân biến động giá. Vì vậy, diễn biến của DCL trong ngày 25/11 cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp làm rõ thông tin với nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Áp lực đối với DCL xuất hiện trong bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của Dược phẩm Cửu Long đạt khoảng 339,4 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận khoản lỗ 18,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 949 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp chuyển từ mức lãi 16,3 tỷ đồng sang lỗ khoảng 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng chỉ dương khoảng 800 triệu đồng, dù đã cải thiện so với mức âm 39 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi vẫn còn hạn chế.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Dược phẩm Cửu Long đạt gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 10,1 tỷ đồng, giảm 53% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 719 tỷ đồng, bao gồm hơn 477 tỷ đồng cho vay bên liên quan thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Tây Đô Cửu Long.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 20%, lên gần 1.089 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính đạt khoảng 959 tỷ đồng, tăng thêm hơn 181 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn lên tới gần 769 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng dư nợ.

Chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm đã lên gần 48,6 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Khoản chi phí này tiếp tục tạo sức ép lên lợi nhuận trong bối cảnh doanh thu gần như đi ngang.

Dược phẩm Cửu Long đang triển khai kế hoạch đầu tư nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại khu vực Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư được trình cổ đông nâng lên 2.500 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đầu tập trung xây dựng nhà máy sản xuất thuốc ung thư.

Tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư trong khi hoạt động kinh doanh đang thua lỗ, dòng tiền kinh doanh yếu và dư nợ vay ở mức cao đặt ra bài toán về khả năng cân đối nguồn vốn.

Dược phẩm Cửu Long hiện là công ty thành viên của Tập đoàn F.I.T, với tỷ lệ sở hữu 58,05%. Quy mô hơn 1.000 nhân sự, 4 nhà máy, mạng lưới phân phối qua nhiều chi nhánh, nhà thuốc, bệnh viện và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, châu Phi.