DBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, tập trung bảo vệ pin và rủi ro sạc

Kỹ thuật viên DBV giám định xe ô tô điện

Theo DBV, sản phẩm được thiết kế nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ đối với ô tô sử dụng năng lượng điện, bao gồm phương tiện, bộ pin và các tổn thất về người, thiết bị có thể phát sinh trong quá trình sạc pin.

Đáng chú ý, sản phẩm bổ sung các quyền lợi liên quan đến bộ pin và rủi ro trong quá trình sạc. Theo doanh nghiệp, đây là nhóm rủi ro được người sử dụng xe điện quan tâm do bộ pin là bộ phận có giá trị cao và có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành phương tiện.

Đối với khách hàng sử dụng ô tô điện cho hoạt động kinh doanh vận tải, DBV cho biết một sự cố nghiêm trọng có thể làm phát sinh không chỉ chi phí sửa chữa, thay thế phương tiện mà còn ảnh hưởng đến nguồn thu trong thời gian xe ngừng hoạt động. Vì vậy, sản phẩm có quyền lợi hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng trong trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ hoặc mất cắp toàn bộ.

Ngoài ra, khách hàng có thể được hỗ trợ chi phí thuê xe tối đa 3 triệu đồng/vụ khi phương tiện gặp sự cố, cùng dịch vụ cứu hộ sự cố kỹ thuật trong phạm vi tối đa 100 km. Các quyền lợi này nhằm hỗ trợ khách hàng duy trì kế hoạch di chuyển trong thời gian phương tiện không thể sử dụng.

Về xử lý tổn thất, DBV cho biết sản phẩm được triển khai trên toàn quốc thông qua hệ thống 106 chi nhánh, hơn 1.500 gara liên kết và 400 giám định viên. Trung tâm Chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp hoạt động 24/7.

Quy trình giám định và bồi thường được số hóa, trong đó DBV công bố thời gian bảo lãnh thanh toán bồi thường trong 30 phút và duyệt giá nhanh trong vòng 1 giờ. Theo doanh nghiệp, việc rút ngắn thời gian xử lý nhằm giúp khách hàng sớm đưa phương tiện vào sửa chữa sau khi xảy ra sự cố.

Việc các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm riêng cho ô tô điện diễn ra trong bối cảnh thị trường phương tiện sử dụng năng lượng điện mở rộng, kéo theo nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm phù hợp với đặc thù của loại phương tiện này, đặc biệt đối với bộ pin và hoạt động sạc.