Sự kiện quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao từ Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, các Bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh thành vùng ĐBSCL, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn doanh nghiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Phát triển bền vững ĐBSCL là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, sự đồng hành của các viện, trường, doanh nghiệp và sự hợp tác của các đối tác quốc tế. "Chúng tôi xác định, xây dựng hạ tầng và ban hành cơ chế mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn phải thu hút nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hình thành những sản phẩm có giá trị thực chất. Thành phố mong muốn Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của vùng; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác cùng nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ", ông Tuyên nói.

Chuyên gia trình bày tham luận

Theo các chuyên gia, ĐBSCL đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún và xâm nhập mặn. Trong bối cảnh đó, việc đưa các công nghệ chiến lược từ phòng thí nghiệm nhanh chóng đi vào thực tiễn sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng thiết thực cho người dân và doanh nghiệp được xác định là giải pháp then chốt.

Tại diễn đàn, thông qua hàng loạt phiên tham luận chuyên sâu và tọa đàm chuyên gia, các đại biểu đã mở rộng góc nhìn sang các công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot tự hành trong nông nghiệp, hệ sinh thái số và đô thị thông minh, xanh. Từ kinh nghiệm thực tiễn của các đối tác tiên tiến như Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và Australia, diễn đàn khẳng định việc làm chủ công nghệ chiến lược đòi hỏi sự kết nối đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng, nhân lực, doanh nghiệp và thị trường.

Ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại diễn đàn

Ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Đại học Cần Thơ làm đầu mối, cùng các trường ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và các địa phương chọn một số nhiệm vụ liên vùng, như chia sẻ dữ liệu dự báo xâm nhập mặn, khảo nghiệm giống thủy sản ở các độ mặn khác nhau.

Mỗi nhiệm vụ cần có đơn vị chủ trì, đơn vị tiếp nhận và thời hạn đánh giá kết quả. Về phía TP Cần Thơ và các địa phương trong vùng mời doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia ngay từ khâu đặt hàng.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cùng nhà trường đầu tư hoàn thiện sản phẩm có triển vọng, sớm thống nhất quyền khai thác và phương án chuyển giao. Mong các đối tác quốc tế tiếp tục hợp tác nghiên cứu và đào tạo đội ngũ kỹ thuật tại chỗ, để đội ngũ này có thể hướng dẫn đồng nghiệp và phát triển giải pháp phù hợp với điều kiện của vùng.

Các địa phương vùng ĐBSCL cam kết đồng hành cùng diễn đàn.

GS.TS. Trần Ngọc Hải, Giám đốc ĐH Cần Thơ khẳng định: “Với vai trò của mình, ĐH Cần Thơ cam kết tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại SDMD 2045; kết nối nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp với năng lực của nhà khoa học, cơ sở đào tạo và đối tác; thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và các mô hình hợp tác có kết quả đo lường được.

Việc tuyên bố hợp tác, đồng hành Diễn đàn SDMD 2045 giữa Đại học Cần Thơ với thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long; và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tại Diễn đàn là những nền tảng quan trọng để hiện thực hóa tinh thần liên kết và hành động đó”.

GS.TS. Trần Ngọc Hải, Giám đốc ĐH Cần Thơ (thứ 2, từ phải vào), ký kết hợp tác với các ngân hàng cùng đồng hành phát triển ĐBSCL

Dịp này, Đại học Cần Thơ thực hiện ký kết hợp tác, đồng hành cùng SDMD với các địa phương vùng ĐBSCL, viện trường, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài…

Được khởi xướng từ năm 2022 và duy trì qua ba kỳ tổ chức, Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL (SDMD 2026) không dừng lại ở các phiên thảo luận chính sách mà đang trở thành điểm hội tụ của những cam kết hành động thực chất. Khi khoa học công nghệ thực sự bước ra đồng ruộng, ao nuôi, nhà máy và nhận được sự đồng lòng của mọi chủ thể trong xã hội, ĐBSCL sẽ có đủ nội lực để hóa giải thách thức thiên nhiên, hiện thực hóa khát vọng phát triển xanh và thịnh vượng đến năm 2045.