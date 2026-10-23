ĐBSCL siết chặt kiểm soát, ngăn dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp

Cơ quan chức năng tiêu hủy đàn heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Ngày 23-10, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 23 ổ dịch dịch tả heo châu Phi tại 18 xã, ảnh hưởng 138 hộ chăn nuôi. Tổng số heo chết và phải tiêu hủy là hơn 1.660 con, với khối lượng trên 106 tấn.

Hiện tỉnh còn 9 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại các xã: Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ, Đá Bạc, Khánh Bình, Châu Thới, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Trí Phải và Vĩnh Thanh.

Đàn heo của gia đình bà Nguyễn Thị Nga (xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị mắc dịch tả heo châu Phi nên phải tiêu hủy hết

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận 42 hộ có heo mắc dịch tả heo châu Phi tại 12 xã, phường, với số lượng nhiễm bệnh gần 790 con. Tổng số heo phải tiêu hủy là gần 1.500 con, tổng khối lượng trên 65 tấn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2026, dịch tả heo châu Phi phát sinh tại 20 hộ thuộc 17 xã, phường; hiện còn 6 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Đặc biệt, từ đầu tháng 10 đến nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp khi ghi nhận thêm 11 ổ dịch tại 8 xã (Đại Hải, Nhơn Mỹ, Tân Phước Hưng, Lương Tâm, Tân Thạnh, Thạnh Thới An, An Thạnh và An Ninh), nâng tổng số heo mắc bệnh, chết phải tiêu hủy lên hơn 900 con.

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ lấy mẫu kiểm tra dịch tả heo châu Phi

Tại tỉnh An Giang, chỉ trong 15 ngày (từ ngày 5 đến ngày 20-10), số địa phương có dịch đã tăng gấp đôi, từ 5 lên 10 xã; việc tiêu hủy tăng từ 141 con lên 319 con.

Gấp rút triển khai nhiều giải pháp

Ông Lê Văn Chí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, dự báo vào các tháng cuối năm 2026, nguy cơ dịch tả heo châu Phi phát sinh và lây lan diện rộng vẫn ở mức rất cao.

Nguyên do thời tiết giao mùa diễn biến bất thường làm suy giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi; tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ còn lớn và thiếu kiến thức phòng dịch; nhu cầu vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ thịt heo tăng mạnh vào dịp lễ, tết.

Triển khai tiêm phòng vaccine cho heo trên địa bàn TP Cần Thơ

Hiện, ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để dịch tả heo châu Phi lây lan diện rộng.

Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, Sở đã đề nghị UBND các xã, phường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm và xử lý các trường hợp nghi nhiễm. Các địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch tiêm vaccine đợt 2 năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 80% tổng đàn.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết đã yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương đang có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Lực lượng chuyên môn cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh và vùng có dịch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng siết quản lý cơ sở giết mổ và các điểm kinh doanh gia súc.