Theo đó, bệnh nhân nam N.N.A (17 tuổi, ngụ tại xã An Lạc Thôn, TP. Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm nhập viện bệnh nhân ở tình trạng thiếu máu nặng (huyết sắc tố 4.9 g/dl (giá trị bình thường là 12 g/dl đến 15 g/dl), các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hóa.

Kết quả ghi nhận, nội soi dạ dày chưa tìm thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại tràng nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng chảy máu tiêu hóa của bệnh nhân vẫn tiến triển. Bệnh nhân có chỉ định thực hiện nội soi ruột non bóng kép.

Ê kíp sử dụng hệ thống nội soi ruột non bóng kép xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê-kíp nội soi do BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng khoa Nội soi thực hiện tại phòng phẫu thuật, đã tiến hành nội soi ruột non bóng kép, phát hiện một túi thừa Meckel kích thước #4cm, miệng túi thừa có một ổ loét #2cm đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu và tiến hành kẹp 04 clip cầm máu.

Sau can thiệp, đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hoá cho bệnh nhân. Quá trình can thiệp chỉ khoảng 30 phút, bệnh nhân đã được truyền 06 đơn vị máu và các chế phẩm của máu.

Hiện tình trạng bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng và tiêu phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt sau 02 ngày điều trị.

Bệnh nhân ổn định sau can thiệp cấp cứu chảy máu ruột non bằng hệ thống nội soi ruột non bóng kép.

Theo BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng khoa Nội soi: Ruột non là cơ quan có chiều dài lớn, nằm sâu trong ổ bụng với cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Do đó, việc khảo sát toàn bộ ruột non bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường còn nhiều hạn chế. Những bệnh lý như xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu và tổn thương viêm loét ruột non có thể đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy – DBE), mở rộng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa chuyên sâu.

Hệ thống nội soi ruột non bóng kép.

Việc phát triển và ứng dụng đồng bộ các kỹ thuật hiện đại là bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là những bệnh lý cấp cứu về đường tiêu hóa như trường hợp nêu trên.

Đây là dấu mốc chuyên môn mới trong triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu tại Bệnh viện, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp cầm máu từ ruột non bằng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.