ĐBSCL khẩn cấp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi đang lan rộng

Ngày 19.10, tại phường Long Châu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi cho lực lượng chuyên trách ở cơ sở.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn về phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Tại buổi tập huấn, lực lượng chuyên trách cơ sở được cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; cách giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; điều kiện công bố dịch và công bố hết dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách cơ sở còn được hướng dẫn chuyên sâu về giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; các quy định bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày 19 và 20.10, dự kiến thu hút hơn 1.770 đại biểu tham dự, gồm: cán bộ, công chức chuyên môn và đại diện đoàn thể cấp xã; trưởng ban nhân dân các ấp, khóm; cùng đại diện các cơ sở giết mổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long tập huấn cho 1.770 cán bộ, công chức chuyên môn, đại diện đoàn thể cấp xã và các ấp về phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ cuối tháng 9 đến ngày 8.10.2026, bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 6 hộ chăn nuôi ở 6 xã, phường, với số lượng heo bị tiêu hủy là 357 con.

Trước tình hình trên, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đoàn đi kiểm tra nhiều cơ sở giết mổ tập trung ở xã Vinh Kim, xã Hưng Mỹ, phường Long Đức… để kiểm tra nguồn gốc heo được cơ sở thu mua, quy trình giết mổ, sơ chế và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long lưu ý tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp và bệnh đã xuất hiện ở nhiều xã; đồng thời có xu hướng lan rộng nếu không ngăn chặn kịp thời.

Vì vậy, các cơ sở giết mổ cần tuân thủ nghiêm quy định về thu mua, vận chuyển động vật có nguồn gốc rõ ràng, không nhiễm bệnh; sản phẩm khi đưa ra thị trường phải có dấu kiểm soát của ngành chuyên môn nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng...

Ngành Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ khuyến cáo các hộ chăn nuôi tăng cường phòng bệnh dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp

Tại TP. Cần Thơ, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 20 xã, phường; trong đó có hơn 900 con heo bị bệnh phải tiêu hủy. Tính đến nay, còn 10 xã, phường có dịch bệnh chưa qua 21 ngày.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ Lâm Minh Hoàng cho biết, dịch bệnh hiện diễn biến phức tạp và có xu hướng lây lan ở mức cao. Do đó, ngành thú y khẩn trương phối hợp với chính quyền, hộ chăn nuôi… tăng cường các biện pháp phòng, chống khẩn cấp.

Ngành thú y khuyến cáo hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, khử trùng chuồng trại. Khi phát hiện đàn heo có biểu hiện nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường, cần báo ngay cho lực lượng thú y và chính quyền xử lý; tuyệt đối không tiêu thụ heo bị bệnh.

Tại Cà Mau từ đầu năm đến nay xảy ra 19 ổ dịch heo châu Phi ở 15 xã; tổng số heo chết và tiêu hủy là 1.375 con.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Thuận cho hay, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 ổ dịch dịch tả heo châu Phi ở 15 xã; tổng số heo chết và tiêu hủy là 1.375 con. Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 5 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại các xã: Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ, Đá Bạc, Khánh Bình và Châu Thới.

Để ngăn chặn và khống chế có hiệu quả dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường huy động tối đa nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh; kích hoạt các lực lượng nhằm bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương khoanh vùng ổ dịch và tiêu hủy heo bệnh, bảo đảm an toàn…