ĐBQH vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2

Sáng 17/10, trước khi bước vào Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Media Quốc hội

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI - Kỳ họp thứ 2”. Ảnh: Media Quốc hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Media Quốc hội

Dự kiến, Kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra trong vòng 28 ngày làm việc. Ảnh: Media Quốc hội

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về lập pháp, kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công. Ảnh: Media Quốc hội

Theo chương trình dự kiến, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Ảnh: Media Quốc hội

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội