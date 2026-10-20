ĐBQH Trần Thị Nhị Hà: Cần giải pháp cụ thể giảm gánh nặng chi phí y tế

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành Y tế trong năm 2026, đồng thời đề nghị Chính phủ bổ sung các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2027, bảo đảm hiệu quả thực chất trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Y tế năm 2026

Đánh giá về những kết quả của ngành Y tế trong báo cáo KT-XH của Chính phủ, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng việc triển khai khám sức khỏe toàn dân, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), thúc đẩy chuyển đổi số và đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động là những dấu ấn đáng ghi nhận trong năm 2026.

Theo đại biểu, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,5% là kết quả đáng khích lệ trong điều kiện Việt Nam có địa bàn rộng, dân số đông và còn nhiều khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử đạt 88,2% cho thấy nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Y tế.

ĐBQH Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu. Ảnh: Duy Linh

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ hơn kết quả thực chất của các chính sách. Trong đó với khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cần đánh giá cụ thể hơn về kết quả triển khai, chất lượng khám và hiệu quả phát hiện bệnh.

Đối với BHYT, đại biểu đề nghị báo cáo kế hoạch năm 2027 xác định rõ mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ, hướng tới bảo đảm mọi người dân đều được tham gia BHYT. Quan trọng hơn, cần đánh giá mức chi phí người dân phải tự trả, kể cả phần đồng chi trả dù đã có thẻ BHYT.

Theo đại biểu, tỷ lệ bao phủ cao là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để phản ánh đầy đủ khả năng tiếp cận dịch vụ y tế nếu người dân vẫn phải chi trả nhiều tiền túi khi khám, chữa bệnh. Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp cụ thể nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho các hộ gia đình, đồng thời bổ sung số liệu để đánh giá hiệu quả thực tế của chính sách BHYT.

Liên thông dữ liệu y tế, cụ thể hóa mục tiêu năm 2027

Về chuyển đổi số, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng tỷ lệ 88,2% người dân có sổ sức khỏe điện tử là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, dữ liệu chưa được liên thông đồng bộ.

Đại biểu đề nghị có giải pháp mạnh mẽ hơn để liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thông tin khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế trên nền tảng sổ sức khỏe điện tử. Điều này không chỉ giúp giảm thủ tục cho người bệnh mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục.

Đối với các nhiệm vụ y tế năm 2027, đại biểu nhận định những định hướng như chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng; tăng cường quản lý dược và thiết bị y tế đều cần thiết. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, các định hướng cần được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu đo lường được.

Đại biểu đề nghị xác định rõ các mục tiêu về nhân lực y tế, như số lượng bác sĩ tại mỗi trạm y tế, tỷ lệ cán bộ y tế và tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Việc xây dựng các chỉ tiêu cụ thể sẽ giúp đánh giá chính xác tiến độ thực hiện, đồng thời tạo cơ sở để giám sát và nâng cao hiệu quả các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân.