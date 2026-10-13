ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã, phường

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các vị ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Tùng, Pa Ham và phường Mường Lay.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 - 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 - 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 41 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; thảo luận, quyết định các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, giám sát và những nội dung quan trọng khác.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với nội dung lấy ý kiến tham gia vào 3 dự thảo luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và Luật Đấu thầu (sửa đổi), cử tri cơ bản nhất trí với dự thảo; đồng thời đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở (về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm các quy định sát thực tiễn, khả thi và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực Nhà nước...)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Mường Tùng, Pa Ham và phường Mường Lay kiến nghị một số nội dung: Tỉnh, địa phương quan tâm bố trí, bổ sung nhân lực cho các trạm y tế xã, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân; ưu tiên nguồn lực nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương; đầu tư xây dựng nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập và các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng...

Tòa cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các xã, phường trả lời, làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lò Thị Luyến ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị; đồng thời giao Văn phòng tổng hợp, phân loại theo từng nhóm vấn đề, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo và chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.