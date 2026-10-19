ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, qua đối chiếu các quy định trong hai dự thảo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu đề nghị rà soát, xử lý những nội dung chưa thống nhất về căn cứ, thẩm quyền và hậu quả pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh vướng mắc trong quá trình áp dụng.

Cụ thể, đại biểu đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện quy định về quyền kháng cáo khi bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị; làm rõ mối quan hệ giữa nghĩa vụ tố giác tội phạm và trách nhiệm bảo mật thông tin của người bào chữa; đồng thời, thống nhất nguyên tắc tịch thu vật, tài sản liên quan đến tội phạm, bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Đại biểu Trần Vũ Khiêm, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị chủ trì phiên thảo luận.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc hoàn thiện các quy định cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Bộ luật Hình sự và trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, qua đó vừa nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo vệ quyền con người, quyền công dân và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.