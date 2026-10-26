ĐBQH tỉnh Ninh Bình góp ý các quy định về quản lý vũ khí, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ công trình trọng yếu

Quang cảnh phiên họp tại Hội trường.

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế.

Dự phiên thảo luận Tổ có đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; các vị ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự thảo luận Tổ.

Bảo đảm điều kiện thực thi khi phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình nhất trí với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi hai luật. Đại biểu cho rằng, dự thảo thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều nội dung cắt giảm chỉ khả thi khi hạ tầng số được xây dựng hoàn thiện, cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, phần mềm quản lý vũ khí được đồng bộ, công cụ hỗ trợ liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID.

Theo đại biểu, việc rút thời hạn cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc, hoặc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đòi hỏi hệ thống dữ liệu và nhân lực của Công an cấp tỉnh, cấp xã. Trong khi đó, Tờ trình của Chính phủ về dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành chưa đề cập kinh phí xây dựng, củng cố hạ tầng kỹ thuật, số hóa, đồng bộ cơ sở vật chất của các đơn vị chức năng cũng như những rủi ro có thể phát sinh. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị đánh giá rõ năng lực thực tế của Công an cấp tỉnh khi tiếp nhận thêm thẩm quyền; có lộ trình đầu tư hệ thống dữ liệu, nâng cao năng lực cán bộ, công chức trước ngày luật có hiệu lực để bảo đảm việc thi hành.

Về giải quyết các trường hợp đình chỉ do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (điểm b khoản 9 Điều 2 dự thảo luật, sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 35), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cho biết: Theo quy định tại dự thảo luật, cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình đang bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, sau khi tự khắc phục có thể đưa vào hoạt động ngay và chỉ cần thông báo đến cơ quan quản lý chuyên ngành, UBND cấp xã trực tiếp quản lý. Trên thực tế, việc cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình bị áp dụng biện pháp đình chỉ được thực hiện khi có vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Việc để chính đối tượng vi phạm tự xác nhận đã khắc phục các vi phạm, từ đó đưa vào hoạt động mà không có xác minh của cơ quan có thẩm quyền có thể tiềm ẩn sự rủi ro lớn. Do vậy, tôi đề nghị đối với các trường hợp đình chỉ vì nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản, vẫn phải có xác minh của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian ngắn, hoặc cần bổ sung quy định sau thời hạn nhất định sau khi nhận được thông báo của đối tượng vi phạm phải có sự kiểm tra, xác nhận của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, cũng cần đánh giá năng lực quản lý và kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi được phân quyền.

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu thảo luận.

Tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 2 Luật, đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị thống nhất cách sử dụng thuật ngữ “chấm dứt hoạt động” giữa dự thảo luật với các luật liên quan, bảo đảm áp dụng thống nhất trên thực tế. Đại biểu cũng đề nghị không dùng từ “đối tượng” trong các quy định về trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ, mà thay bằng “cơ quan, đơn vị” hoặc “cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” cho phù hợp với nội dung quy định. Đối với giấy tờ xác định nhân thân, dự thảo đang quy định “số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu”, trong khi thực tế vẫn có nhiều loại giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác đang lưu hành. Vì vậy, cần quy định chung là “giấy tờ tùy thân hợp pháp” hoặc liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có giá trị hiện hành để tránh vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Nguyễn Hải Dũng đề nghị bỏ từ “lắp ráp” trong cụm từ “sản xuất, lắp ráp trong nước” tại khoản 1 Điều 44. Theo đại biểu, lắp ráp về bản chất là một hình thức sản xuất, gia công nên cách diễn đạt hiện tại bị trùng lặp về ngữ nghĩa, đồng thời chưa thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đề xuất mở rộng biện pháp bảo vệ, chủ động ứng phó nguy cơ đối với công trình trọng yếu

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào yêu cầu bảo đảm an toàn công trình trước những nguy cơ mới, hoàn thiện cơ chế bảo vệ, ứng phó khẩn cấp và bảo đảm tính chặt chẽ trong các quy định của dự thảo. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật thay thế Pháp lệnh đã được thi hành 20 năm, đồng thời đề nghị làm rõ quy định về các biện pháp bảo vệ công trình trong trường hợp đặc biệt cấp thiết. Theo đại biểu, khoản 5 Điều 10 dự thảo Luật cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, trong khi các khái niệm “trường hợp đặc biệt cấp thiết”, “bảo vệ công trình tuyệt đối an toàn” còn mang tính định tính. Đại biểu lưu ý, các biện pháp này có thể bao gồm biện pháp làm hạn chế quyền con người, quyền công dân. Do đó, cơ quan soạn thảo cần rà soát, quy định rõ các trường hợp áp dụng để bảo đảm tính chặt chẽ và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Về chế độ bảo vệ khu vực cấm, đại biểu đề nghị mở rộng quy định cấm đối với các thiết bị có nguy cơ thu thập thông tin, dữ liệu trái phép, không chỉ giới hạn ở thiết bị bay tự động hoặc có điều khiển. Cụ thể, cần nghiên cứu bổ sung các thiết bị di chuyển trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, trong lòng nước, đồng thời xem xét bổ sung hành vi sử dụng phần mềm trái phép. Theo đại biểu, việc này góp phần nhận diện đầy đủ hơn nguy cơ xâm hại an ninh, an toàn công trình trong bối cảnh công nghệ thông tin và hệ thống giám sát tự động ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Đại biểu cũng đề nghị bảo đảm tính khách quan trong quy trình xem xét, thẩm định đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; có quy định về việc lấy ý kiến bắt buộc của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực liên quan, tạo điều kiện để chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng bảo vệ quyền lợi chính đáng. Đồng thời, cần quy định cụ thể thời gian thẩm định, thời hạn ra quyết định và việc thông báo cho chủ sở hữu khi công trình được đưa vào danh mục.

Đại biểu Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Tổ.

Tham gia góp ý, đại biểu Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia không chỉ dừng ở việc bảo vệ sự nguyên vẹn về mặt vật chất, ngăn chặn xâm nhập, phá hoại trực tiếp, mà còn phải bảo vệ chức năng thiết yếu, khả năng hoạt động liên tục và khả năng phục hồi của công trình trước những nguy cơ an ninh mới. Theo đại biểu, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ làm xuất hiện nhiều phương thức xâm phạm an ninh tinh vi như tấn công mạng, sử dụng thiết bị bay không người lái, xâm nhập hệ thống điều khiển tự động hoặc tấn công kết hợp bằng nhiều phương thức. Với những công trình như trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trung tâm dữ liệu trọng yếu, hệ thống thông tin viễn thông quan trọng, việc gián đoạn hoạt động của một bộ phận thiết yếu cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ công trình, thậm chí gây tác động dây chuyền đến các hạ tầng, hệ thống khác. Vì vậy, đại biểu đề nghị rà soát Điều 7 và các quy định về biện pháp bảo vệ công trình, bảo đảm việc phân loại không chỉ căn cứ vào tính chất, mức độ quan trọng và thẩm quyền quản lý, mà còn phải gắn với mức độ nguy cơ, khả năng gây tác động dây chuyền và yêu cầu duy trì, khôi phục hoạt động thiết yếu.

Đối với cơ chế ứng phó khẩn cấp, đột xuất, đại biểu cho rằng cần làm rõ trách nhiệm kích hoạt phương án bảo vệ, chỉ huy, phối hợp và triển khai các biện pháp theo thẩm quyền ngay khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định theo hướng: khi xảy ra tình huống khẩn cấp, đột xuất hoặc xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng đe dọa an ninh, an toàn công trình, cơ quan, tổ chức, lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phải kích hoạt ngay phương án ứng phó; kịp thời phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả lan rộng, bảo đảm duy trì hoặc khôi phục hoạt động thiết yếu của công trình theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Trần Thế Anh cũng đề nghị cập nhật phương án bảo vệ phù hợp với sự thay đổi của công nghệ, tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ công trình với cơ quan chức năng và đơn vị quản lý các hệ thống hạ tầng liên quan, nhất là khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng dây chuyền. Qua đó, nâng cao tính chủ động, khả thi và hiệu quả bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.