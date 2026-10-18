ĐBQH tỉnh Nghệ An kiến nghị sớm bổ sung phụ cấp đặc biệt cho 3 xã biên giới Sơn Lâm, Tam Quang, Tiền Phong

Ba xã biên giới đặc biệt khó khăn chưa được áp dụng phụ cấp đặc biệt

Bày tỏ nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra, ĐBQH Lo Thị Bảo Vy đánh giá việc ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP, nâng mức phụ cấp công vụ lên 55%, là chính sách kịp thời, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai và thực tiễn giám sát, đại biểu cho biết việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và các lực lượng làm nhiệm vụ tại những địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn vẫn còn vướng mắc.

ĐBQH Lo Thị Bảo Vy (Nghệ An) phát biểu

Cụ thể, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 3 xã biên giới Tam Quang, Sơn Lâm và Tiền Phong chưa được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2025/TT-BNV.

Theo đại biểu, cả 3 xã đều thuộc danh sách xã biên giới đất liền tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 299/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phần lớn hoặc toàn bộ số bản tại các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, xã Tam Quang có 10/11 bản, xã Tiền Phong có 11/11 bản và xã Sơn Lâm có 13/13 bản đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, trong tổng số 18 xã biên giới thuộc khu vực III đặc biệt khó khăn của Nghệ An, đã có 15 xã được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt. Ba xã còn lại là Tam Quang, Sơn Lâm và Tiền Phong có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và mức độ khó khăn tương đồng với các địa bàn đã được hưởng chính sách.

Việc chưa được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt tại 3 xã này, theo đại biểu, đang gây băn khoăn, thiệt thòi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới.

Đề cập nguyên nhân vướng mắc, ĐBQH Lo Thị Bảo Vy cho biết, trường hợp xã Sơn Lâm có yếu tố lịch sử. Hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm trước đây, nay hợp nhất thành xã Sơn Lâm, được thành lập năm 2006 khi thực hiện di dân, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thủy điện Bản Vẽ.

Do được thành lập sau thời điểm Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BNV, hai xã này không có tên trong danh sách địa bàn hưởng phụ cấp đặc biệt kèm theo Thông tư. Từ đó đến nay, dù địa phương và tỉnh Nghệ An đã nhiều lần kiến nghị bổ sung, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Xem xét bổ sung 3 xã chưa được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt

Từ kiến nghị của cử tri và thực tiễn địa phương, đại biểu cho biết: Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh đã chủ động hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cơ quan Trung ương xem xét bổ sung 3 xã chưa được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt.

Cụ thể, ngày 26/6/2026, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có Công văn số 96/ĐĐBQH gửi Bộ Nội vụ, đề nghị xem xét bổ sung địa bàn hưởng phụ cấp đặc biệt.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 10

Tiếp đó, ngày 11/9/2026, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 11680/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, cung cấp hồ sơ pháp lý và dự toán kinh phí bổ sung cho 3 xã Sơn Lâm, Tam Quang và Tiền Phong theo yêu cầu.

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, điều kiện thực tế và hồ sơ địa phương đã gửi, ĐBQH Lo Thị Bảo Vy đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ quan tâm, sớm ban hành quyết định bổ sung 3 xã Sơn Lâm, Tam Quang và Tiền Phong vào danh sách địa bàn được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt.

Theo đại biểu, việc sớm giải quyết kiến nghị kéo dài này không chỉ bảo đảm công bằng trong thụ hưởng chính sách giữa các địa bàn có điều kiện tương đồng, mà còn góp phần giảm bớt khó khăn, động viên cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng vũ trang đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới yên tâm thực hiện nhiệm vụ; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.