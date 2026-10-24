ĐBQH tỉnh góp ý hoàn thiện pháp luật về phát triển công nghiệp văn hóa

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Làm rõ mối quan hệ giữa các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Góp ý vào dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), nhất là mối quan hệ giữa quy định tại dự thảo Luật với cơ chế đã được quy định trong một số luật khác, như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với việc hình thành các tổ hợp sáng tạo, cụm, khu công nghiệp văn hóa sáng tạo, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ điều kiện, cách thức và cơ chế hình thành, nhất là mối quan hệ với các loại khu đã được pháp luật về đất đai quy định. Đại biểu lưu ý, pháp luật hiện có quy định về khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế nhưng chưa có loại hình khu công nghiệp văn hóa sáng tạo như dự thảo đề cập. Do liên quan đến cơ chế thu hồi đất, nếu không thuộc trường hợp thu hồi đất mà phải thực hiện thỏa thuận thì quá trình triển khai có thể gặp khó khăn.

Cùng góp ý về cơ chế thực hiện chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị phân định rõ thẩm quyền của HĐND và UBND cấp tỉnh trong quyết định chính sách hỗ trợ, tổ chức chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa. Đối với quy định về sử dụng Quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương, đại biểu đề nghị rà soát, phân định thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 264/2025/NĐ-CP của Chính phủ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và khả thi trong tổ chức thực hiện.

ĐBQH Vừ A Bằng phát biểu tại phiên thảo luận.

Đáng chú ý, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị quy định rõ hội đồng chuyên gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập để tư vấn, giám định, thẩm định chuyên môn, xác định giá trị tiềm năng của quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp văn hóa hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và không thực hiện chức năng thẩm định giá. Kết quả đánh giá của hội đồng này chỉ được sử dụng làm thông tin tham khảo, không thay thế kết quả thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Kiểm soát chặt nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Trần Tiến Dũng cho biết dự thảo tập trung chủ yếu vào chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đại biểu đề nghị tiếp tục phân tích, làm rõ cách thức đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát các nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Cùng quan tâm đến yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị nghiên cứu lại danh mục cơ sở không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại dự thảo Luật, trong đó quy định nhà hàng trong khách sạn và bếp ăn tập thể không đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm. Theo đại biểu, đây là những loại hình có thể hoạt động thường xuyên, phục vụ số lượng lớn người ăn; một số nhà hàng trong khách sạn còn tổ chức tiệc cưới, hội nghị, sự kiện với nhiều suất ăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Cần nghiên cứu phân loại theo quy mô, tính chất hoạt động và phạm vi phục vụ để xác định cụ thể trường hợp phải cấp hoặc không phải cấp, phù hợp với mức độ rủi ro và yêu cầu quản lý nhà nước.

Đối với quy định thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đại biểu Vừ A Bằng cho rằng, nếu chỉ căn cứ vào số vụ ngộ độc mà chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ việc, có thể dẫn đến áp dụng thiếu căn cứ, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đại biểu đề xuất sửa đổi quy định theo hướng, chỉ tính các vụ ngộ độc làm căn cứ thu hồi giấy chứng nhận khi kết quả điều tra, xác minh xác định có liên quan đến thực phẩm do cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hoặc cung cấp. Đồng thời, cần phân biệt rõ việc thu hồi giấy chứng nhận với các biện pháp khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong thời gian điều tra, xác minh.