ĐBQH tỉnh góp ý hoàn thiện pháp luật về bưu chính

Đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé phát biểu tại phiên thảo luận.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật, đại biểu Lỳ Mì Lé (Đoàn Điện Biên) đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định về định danh bưu gửi, giá dịch vụ bưu chính phổ cập, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

Góp ý về khoản 2 Điều 3, đại biểu cho rằng quy định mọi bưu gửi đều được định danh riêng, có khả năng theo dõi, truy vết chưa thống nhất với khoản 3 Điều 41, trong đó quy định một số trường hợp không thực hiện định danh như bưu gửi qua thùng thư công cộng, bưu thiếp, báo và tạp chí. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung các trường hợp ngoại lệ này vào khái niệm bưu gửi tại Điều 3, bảo đảm thống nhất giữa các điều khoản.

Đối với khoản 1 Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị diễn đạt ngắn gọn theo hướng nghiêm cấm lợi dụng hoạt động bưu chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với dịch vụ bưu chính công ích tại Điều 27, đại biểu chỉ ra dự thảo sử dụng cả hai thuật ngữ “giá” và “mức thu” để quy định khoản tiền người sử dụng phải trả. Trong khi đó, dịch vụ bưu chính công ích thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo Luật Giá năm 2023. Đại biểu đề nghị chỉnh lý khoản 4 Điều 27 để thống nhất thuật ngữ, cơ chế xác định giá; đồng thời, bổ sung vào dự thảo nghị định quy định rõ cơ quan có thẩm quyền ban hành giá dịch vụ bưu chính phổ cập và hình thức định giá, bảo đảm đồng bộ với pháp luật hiện hành.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Về giải quyết khiếu nại, tranh chấp và bồi thường thiệt hại tại Điều 46, Điều 47, đại biểu Lỳ Mì Lé đề nghị bổ sung trường hợp bưu gửi bị tráo đổi vào quy định về quyền khiếu nại của người sử dụng dịch vụ, bảo đảm thống nhất với quy định về bồi thường thiệt hại khi bưu gửi bị tráo đổi toàn bộ hoặc một phần. Đồng thời, đề nghị bổ sung trách nhiệm bồi thường trong trường hợp bưu gửi phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố, dẫn đến hàng hóa bị hư hỏng hoặc phát sinh thiệt hại khác, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.