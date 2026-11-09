ĐBQH tỉnh góp ý hoàn thiện chính sách về dược và thiết bị y tế

ĐBQH Vừ A Bằng phát biểu tại phiên thảo luận.

Làm rõ phạm vi kinh doanh nguyên liệu làm thuốc

Góp ý quy định cấm kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc thông qua livestream, đại biểu Vừ A Bằng thống nhất với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh và chất lượng thuốc trên môi trường số. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc phạm vi áp dụng đối với nguyên liệu làm thuốc.

Theo đại biểu, nhiều sản phẩm nông sản vừa là thực phẩm, nguyên liệu làm gia vị, vừa có tính chất dược liệu như sâm, sa nhân, thảo quả, atiso... Những mặt hàng này vẫn được người dân, hộ gia đình, hợp tác xã quảng bá, mua bán qua livestream, nhưng không phải mọi trường hợp đều là kinh doanh nguyên liệu làm thuốc.

Do đó, nếu không xác định rõ ranh giới giữa kinh doanh nông sản và kinh doanh nguyên liệu làm thuốc sẽ dẫn đến cách hiểu, áp dụng khác nhau, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của người dân. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tiêu chí nhận diện, làm rõ phạm vi hai loại hàng hóa này, bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.

Điều chỉnh ngưỡng ưu đãi phát triển công nghiệp dược

Đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp dược, đại biểu đề nghị rà soát mối liên hệ giữa trách nhiệm phát triển công nghiệp dược với các chính sách ưu đãi tại Điều 8 Luật Dược.

Đại biểu thông tin, khoản 1 Điều 8 Luật Dược hiện hành quy định việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án trong lĩnh vực dược theo quy định của pháp luật về đầu tư, nghĩa là cơ bản áp dụng như các ngành, nghề đầu tư thông thường. Cơ chế ưu đãi đặc biệt tại khoản 2 Điều 8 chỉ áp dụng đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên và bảo đảm giải ngân 1.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm. Đây là ngưỡng tiêu chí rất cao, nhất là đối với các dự án phát triển vùng trồng dược liệu tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khiến các tỉnh miền núi khó tiếp cận chính sách.

Trong khi đó, công nghiệp dược là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian nghiên cứu, thu hồi vốn dài và mức độ rủi ro cao. Việt Nam có tiềm năng về cây thuốc, nguồn dược liệu phong phú nhưng công nghiệp dược trong nước chưa phát triển tương xứng.

Dẫn Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp dược cùng Quyết định số 1976 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển y học cổ truyền Việt Nam, đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế ưu đãi phù hợp với tính chất, mục tiêu từng dự án, không chỉ căn cứ vào tổng vốn đầu tư; đồng thời đánh giá hiệu quả các chính sách hiện hành để có cơ sở hoàn thiện quy định.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Thống nhất phân loại, quản lý thiết bị y tế

Góp ý quy định về phân loại mức độ rủi ro trong quản lý thiết bị y tế, đại biểu Vừ A Bằng cho rằng, cần làm rõ mối quan hệ giữa các hệ thống phân loại trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định 4 mức độ rủi ro đối với thiết bị y tế gồm: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao; trong khi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định 3 mức độ: thấp, trung bình và cao. Theo đại biểu, sự khác biệt này cần được làm rõ về nguyên tắc áp dụng và phương pháp quản lý chất lượng tương ứng. Nếu không quy định cụ thể, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong phân loại, đánh giá, quản lý chất lượng thiết bị y tế, thậm chí phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đại biểu đề nghị thống nhất nguyên tắc áp dụng giữa Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hạn chế trùng lặp thủ tục đánh giá, chứng nhận chất lượng đối với cùng một thiết bị y tế, tránh gây khó khăn cho đơn vị cung ứng và chủ đầu tư.