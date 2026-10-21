ĐBQH tỉnh góp ý hoàn thiện các luật thuộc lĩnh vực y tế và an sinh xã hội

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại Tổ 4, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Điện Biên, Quảng Trị và Đồng Nai.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chủ trì phiên thảo luận.

Rà soát quy định cấm livestream bán thuốc

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dược, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động livestream bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Theo đại biểu, nguyên liệu làm thuốc có thể là những sản phẩm nông nghiệp, như thảo quả, atiso, sâm… Trong khi đó, người dân có thể chỉ bán các sản phẩm này như hàng hóa thông thường, còn việc có sử dụng làm nguyên liệu làm thuốc hay không lại phụ thuộc vào mục đích của người mua. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ phạm vi quy định cấm, làm rõ khái niệm “nguyên liệu làm thuốc”, tránh tạo rào cản đối với phát triển công nghiệp dược và các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Về trách nhiệm trong phát triển công nghiệp dược, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị rà soát, đánh giá thêm về các quy định khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này. Theo đại biểu, nếu chỉ áp dụng quy định chung như đối với ngành, nghề đầu tư thông thường thì khó tạo động lực đủ mạnh để phát triển công nghiệp dược, nhất là khi Việt Nam có nhiều tiềm năng về cây thuốc, nguồn dược liệu nhưng công nghiệp dược trong nước chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Về kiểm soát giá thuốc, đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị xác định rõ tiêu chí so sánh khi cơ quan quản lý cho rằng giá thuốc do doanh nghiệp công bố cao bất hợp lý, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp giải trình trên cơ sở cụ thể. Cơ chế kiểm soát giá cũng cần tính đến đặc thù về nguồn cung, số lượng người sử dụng, chi phí vận chuyển, bảo quản và điều kiện cung ứng, tránh áp dụng cứng nhắc, gây chậm trễ trong việc đưa thuốc cần thiết đến người bệnh. Đại biểu nhấn mạnh, kiểm soát giá thuốc phải đi đôi với bảo đảm khả năng tiếp cận thuốc của người dân, không tạo thêm khó khăn cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến người bệnh.

Làm rõ cách phân loại rủi ro, kiểm soát chi phí thiết bị y tế

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị rà soát quy định tại Điều 113 về quản lý thiết bị y tế, nhất là cách phân loại thiết bị theo bốn mức độ rủi ro: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao. Theo đồng chí, cách phân loại này chưa thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó quy định phân loại hàng hóa theo ba mức độ rủi ro: thấp, trung bình và cao. Sự khác biệt trong cách phân loại cùng với yêu cầu đánh giá mức độ rủi ro có thể làm phát sinh quy trình chuyên môn, thủ tục hành chính và khó khăn trong quá trình áp dụng. Do đó, cần rà soát mối quan hệ giữa các luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của quy định.

ĐBQH Tạ Thị Yên phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Cùng quan tâm đến quản lý thiết bị y tế, đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, chất lượng và toàn bộ chi phí trong quá trình sử dụng thiết bị. Theo đại biểu, thực tế có những thiết bị có giá mua ban đầu không cao nhưng chi phí vật tư đi kèm, bảo trì, sửa chữa lại lớn; qua nhiều khâu trung gian, giá thiết bị cũng có thể bị đẩy lên.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý thiết bị y tế từ khâu mua sắm, đưa vào sử dụng, bảo trì, sửa chữa đến thanh lý; đồng thời bổ sung yêu cầu công khai giá thiết bị, các chi phí liên quan, đơn vị phân phối, dịch vụ bảo trì và những vật tư bắt buộc sử dụng kèm theo.

ĐBQH Vừ A Bằng phát biểu tại phiên thảo luận.

Hoàn thiện quy định về bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi

Đối với Luật Trẻ em, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị rà soát quy định tại Điều 59 về đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Theo đại biểu, quy định cho phép áp dụng biện pháp này khi cơ sở không bảo đảm yêu cầu của Luật Trẻ em hoặc vi phạm quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ sở là quá rộng.

Bởi trên thực tế, một cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có thể đồng thời thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Dó đó, có những vi phạm không trực tiếp liên quan đến dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đối với những vi phạm này, việc xử lý cần căn cứ vào pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tương ứng, bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, tránh chồng chéo và áp dụng biện pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động không tương xứng.

Liên quan đến Luật Người cao tuổi, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị sửa đổi quy định về độ tuổi được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh theo hướng hạ độ tuổi được ưu tiên khám trước từ đủ 80 tuổi xuống từ đủ 75 tuổi, bảo đảm thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.