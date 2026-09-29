ĐBQH tỉnh đề xuất hoàn thiện quy định về quản lý khu du lịch, bảo vệ di tích

ĐBP - Chiều 29/9, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí. Tham gia phát biểu, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đề nghị bổ sung những nội dung còn thiếu và chỉnh lý những quy định có thể dẫn đến cách hiểu, cách thực hiện khác nhau.

Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Cần quy định rõ chủ thể nộp hồ sơ công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Đối với nội dung sửa đổi Luật Du lịch, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị bổ sung quy định về chủ thể lập, nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với trường hợp khu du lịch nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đại biểu, dự thảo đã quy định trường hợp khu du lịch nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh lập hồ sơ. Tuy nhiên, đối với khu du lịch chỉ nằm trên địa bàn một xã, phường, dự thảo Luật chưa quy định cụ thể chủ thể lập, nộp hồ sơ.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định theo hướng: “Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu du lịch hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh.”

Ngoài ra, đại biểu đề nghị rà soát, sửa đổi quy định về thẩm quyền kiểm tra đối với cơ sở lưu trú du lịch không đăng ký công nhận hạng trên địa bàn, tránh tình trạng một cơ sở lưu trú du lịch phải chịu kiểm tra của cả cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh và UBND cấp xã, dẫn đến chồng chéo trong thực hiện. Theo đó, đề nghị giao UBND cấp xã thực hiện kiểm tra và cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã trong quá trình kiểm tra.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Xác định đầu mối cắm mốc giới đối với di tích liên xã

Đối với nội dung sửa đổi Luật Di sản văn hóa, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị làm rõ đầu mối thực hiện việc cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích, nhất là đối với những di tích, quần thể di tích nằm trên địa bàn nhiều xã, phường.

Dự thảo quy định Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện cắm mốc giới. Tuy nhiên, trường hợp khu vực bảo vệ di tích nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên cần xác định rõ cơ quan chủ trì để bảo đảm thống nhất trong thực hiện.

Đại biểu đề nghị quy định theo hướng, trường hợp khu vực bảo vệ di tích nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện hoặc giao cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có liên quan thực hiện cắm mốc giới. “Việc xác định rõ đầu mối chủ trì sẽ giúp thống nhất về hồ sơ, ranh giới và tiến độ đối với những quần thể di tích phân bố trên nhiều địa bàn”, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh.